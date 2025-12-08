BingX annuncia un importante aggiornamento del Copy Trading, raggiungendo 1,3 miliardi di ordini copiati

CITTÀ DI PANAMA, 8 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, exchange di criptovalute e azienda Web3 AI, ha annunciato oggi un importante aggiornamento del suo sistema di copy trading, celebrando il traguardo di 1,3 miliardi di ordini cumulativi copiati. L'aggiornamento introduce un'interfaccia completamente rivista, flussi di lavoro ottimizzati e funzionalità avanzate di personalizzazione, rendendo il trading più semplice e centrato sull'utente.

La nuova versione migliora ogni aspetto dell'esperienza di copy trading:

L'aggiornamento include anche esecuzione senza slippage per replicare accuratamente i prezzi, assicurazione sui copy trade per compensare eventuali perdite e analytics AI per trader, che analizzano le performance e aiutano a identificare lead trader di qualità. Grazie alle funzioni di take-profit automatico e stop-loss dinamico, gli utenti possono gestire le operazioni con maggiore efficienza e sicurezza.

"Questo aggiornamento rappresenta il nostro impegno continuo nel perfezionare ogni dettaglio dell'esperienza utente", ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. "Il copy trading è uno degli ambiti in cui BingX si è distinto nell'industria delle criptovalute. Questo aggiornamento riflette anni di feedback e innovazione, rendendo il processo più trasparente, flessibile e accessibile sia ai nuovi utenti sia ai trader più esperti."

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per maggiori informazioni: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840510/BingX_Introduces_Major_Copy_Trading_Upgrade_Marking_1_3_Billion.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5660459/BingX_logo_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.