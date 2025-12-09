BingX ha ospitato l'Affiliate Retreat a Tenerife, tra innovazione ed eccellenza nella community

CIITÀ DI PANAMA, 9 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, importante exchange di criptovalute e azienda Web3 AI, ha organizzato a Tenerife, in Spagna, il suo esclusivo incontro per affiliati, riunendo top affiliate provenienti da diverse regioni, partner chiave e dirigenti BingX per un programma di tre giorni incentrato su innovazione, community e futuro del trading crypto.

L'evento si è svolto dal 28 al 30 novembre e ha incluso sessioni di networking curate, panel di discussione, esperienze di hospitality e una cena di gala con premiazioni. I partecipanti hanno preso parte a dialoghi sulle tendenze di crescita tra affiliati ed exchange, oltre che sull'evoluzione dell'intersezione tra AI e Web3. Durante il programma, gli ospiti hanno partecipato anche a reception di benvenuto, sessioni keynote e a una cerimonia formale per celebrare i membri più meritevoli della community.

Tra i momenti principali, la keynote di Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha sottolineato l'attenzione dell'exchange alla sicurezza, all'esperienza utente e alle nuove soluzioni innovative basate sull'AI.

Lin ha commentato: "La nostra community è la base di tutto ciò che costruiamo. Questo incontro rafforza l'impegno condiviso tra BingX e i nostri partner per consolidare la fiducia, migliorare l'esperienza utente e creare un ambiente aperto in cui creatori e utenti possano crescere insieme. Allineandoci a valori condivisi e a una visione proiettata al futuro, stiamo costruendo un settore più resiliente e collaborativo."

L'Affiliate Retreat di Tenerife segue il successo dell'incontro di Bali tenutosi all'inizio dell'anno, rafforzando l'ecosistema in crescita di creatori e partner di BingX e confermando l'investimento dell'azienda nella collaborazione, nell'apertura e nella community crypto globale.

