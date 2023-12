BingX nomina Vivien Lin nel ruolo di Chief Product Officer per migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente

SINGAPORE, 6 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- BingX, primario exchange di criprovalute globale, ha annunciato la nomina di Vivien Lin nel ruolo di Chief Product Officer. Questa decisione strategica sottolinea l'impegno di BingX diretto a incrementare le facoltà dei trader di criptovalute, attraverso continue innovazioni nei suoi prodotti e servizi. Vivien Lin assumerà anche il ruolo di Portavoce globale di BingX, promuovendo la comunicazione trasparente e rafforzando la sua connessione con le community crypto globali.

Vivian ha maturato in quasi dieci anni una vasta competenza in materia di trading, gestione di prodotto e sviluppo di mercato, con una particolare attenzione ai prodotti derivati forex ed equity, attraverso ruoli chiave in istituti di nota affidabilità, come Morgan Stanley, BNP Paribas e Deutsche Bank. Inoltre, Vivien vanta anni di esperienza in vari exchange di criptovalute molto conosciuti come leader di prodotti finanziari, la gestione del rischio e lo sviluppo di nuovi prodotti; inoltre ha una profonda comprensione del ciclo di vita del prodotto e della strategia go-to-market.

Nelle funzioni di Chief Product Officer, Vivien Lin svolgerà un ruolo centrale nella conduzione della strategia di sviluppo dei prodotti di BingX su future, spot e gestione degli asset. Parallelamente, rappresenterà BingX nei principali eventi di settore e nei meetup regionali, durante i quali riferirà le particolari visioni sue proprie e di BingX sulle pertinenti tematiche. Vivien si avvale con grande capacità della sua comprensione globale delle operazioni della società per facilitare le comunicazioni tra utenti e partner, favorendo potenziali connessioni e collaborazioni.

Il Consiglio di amministrazione e il Gruppo dirigente hanno commentato così la nomina di Vivien: "Nel porgere il benvenuto a Vivian Lin nel suo duplice ruolo, accogliamo con gioia non solo l'inserimento di un'esperta figura professionale, ma di una leader capace di grandi visioni. La vasta esperienza di Vivien, unita alla sua profonda comprensione dei mercati globali ne fa la persona ideale per incarnare i valori e la visione di BingX nei forum globali. Con la sua guida, prevediamo di raggiungere nuovi vertici nell'offerta di prodotti d'avanguardia e nel miglioramento dell'esperienza dei nostri utenti con la community in senso più ampio".

Vivien Lin ha comunicato il suo entusiasmo dichiarando: "Sono elettrizzata di assumere i ruoli di CPO e Portavoce globale in BingX, grazie ai quali potrò consolidare la connessione tra le nostre offerte innovative e la nostra community di stimati utenti. La mia adesione alla filosofia della chiarezza e della semplicità, sia nello sviluppo di prodotto che nella comunicazione, orienta il mio impegno a disaggregare le complessità in termini accessibili a tutti. Sono pronta ad adoperarmi perché la visione di BingX riguardo all'eccellenza e all'innovazione incentrata sull'utente sia percepita in modo efficace nel nostro pubblico globale".

La nomina di Vivien rappresenta un'altra potente manovra tendente a colmare il divario tra blockchain e finanza tradizionale, garantendo che gli utenti di BingX continuino a trarre vantaggio dalla fusione dinamica. BingX si profila un futuro che non sia contrassegnato soltanto dall'innovazione tecnologica, ma anche da una profonda comprensione delle esigenze degli utenti, che prepari il terreno per il percorso trasformativo da compiere.

Informazioni su BingX

Fondata nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute leader, con oltre 5 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione degli asset, tutti progettati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX si impegna a offrire una piattaforma affidabile, che mette a disposizione degli utenti strumenti e funzioni innovative per migliorare le loro capacità di trading.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2293056/1920_1080_3.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bingx-nomina-vivien-lin-nel-ruolo-di-chief-product-officer-per-migliorare-ulteriormente-lesperienza-dellutente-302006778.html