BingX ottiene la certificazione ISO 27001, stabilendo un nuovo standard per la sicurezza delle informazioni nel Web3

CITTÀ DI PANAMA, 20 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e azienda leader nel settore Web3 e dell'intelligenza artificiale, ha annunciato di aver ottenuto ufficialmente la certificazione ISO/IEC 27001, lo standard internazionale maggiormente riconosciuto per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS). Questo traguardo rappresenta una tappa fondamentale nell'impegno continuo di BingX per la protezione dei dati, la sicurezza e l'eccellenza operativa a livello globale.

La ISO 27001 è il framework più adottato al mondo per la creazione e il mantenimento di sistemi di sicurezza delle informazioni solidi. Definisce requisiti rigorosi in ambiti come la valutazione dei rischi, la gestione degli asset, la crittografia dei dati, il controllo degli accessi, la gestione degli incidenti e la continuità operativa. Ottenendo questa certificazione, BingX ha dimostrato che la propria infrastruttura di sicurezza e i suoi modelli di governance rispettano i più alti standard internazionali nella tutela dei dati degli utenti.

Il riconoscimento sottolinea l'impegno di BingX nell'applicare standard di sicurezza di livello mondiale in ogni aspetto delle proprie operazioni, dalla gestione dei dati e dei sistemi di pagamento, fino all'architettura dei prodotti basati su intelligenza artificiale. Questi progressi riflettono la visione più ampia dell'azienda: costruire un ecosistema Web3 trasparente, affidabile e conforme per utenti di tutto il mondo."La sicurezza è il fondamento della fiducia, e la fiducia è il fondamento della finanza", ha dichiarato Daniel Lai, Chief Business Officer di BingX. "Ottenere la certificazione ISO 27001 rappresenta una forte conferma del nostro approccio globale alla sicurezza e alla gestione del rischio. Dimostra ai nostri utenti, partner e autorità che BingX non solo rispetta, ma supera i più alti standard internazionali in materia di protezione delle informazioni. Man mano che espandiamo i nostri ecosistemi di AI e DeFi, restiamo pienamente impegnati ad operare con integrità, trasparenza e sicurezza assoluta."

Grazie all'adozione del quadro completo previsto dalla ISO 27001, BingX garantisce che i propri asset informativi, e quelli dei suoi utenti, siano protetti dalle minacce informatiche emergenti. Questo traguardo consolida ulteriormente la posizione di BingX come leader di fiducia nella sicurezza e conformità del Web3, fissando un nuovo punto di riferimento per l'innovazione responsabile nel settore delle criptovalute.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per maggiori informazioni: https://bingx.com/

