Bitget ospita il "Blockchain and AI Summit" a Firenze

VICTORIA, Seychelles, 6 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Bitget, azienda Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, è entusiasta di annunciare il suo prossimo Blockchain and AI Summit a Firenze il 9 agosto. Questo evento rappresenta un momento cruciale nell'esplorazione della sinergia trasformativa tra intelligenza artificiale e tecnologia blockchain. L'IA e la Blockchain stanno rimodellando i settori attraverso la loro potente combinazione. L'abilità dell'IA nell'analisi dei dati, nell'automazione e nella previsione, unita alla sicurezza, trasparenza e natura decentralizzata della blockchain, sta creando strumenti innovativi che stanno guidando l'innovazione in tutti i settori.

Il Bitget Blockchain and AI Summit offrirà ai futuri leader della blockchain un'opportunità unica per ottenere informazioni dagli esperti del settore, scoprire le ultime tendenze del mercato ed esplorare potenziali percorsi di carriera. Forte del successo del Crypto Experience Day inaugurale del 12 agosto 2023, che ha attirato oltre 1.000 partecipanti per celebrare la Giornata Internazionale della Gioventù, Bitget ha deciso di estendere questa iniziativa organizzando una serie di eventi in diversi paesi durante tutto il mese, rafforzando il suo impegno globale per l'educazione e la costruzione della comunità.

L'evento vedrà la partecipazione di rinomati relatori, tra cui rappresentanti di Thrilld Labs, DeFi Italia e Cryptogirl, che approfondiranno le applicazioni pratiche dell'IA e della blockchain. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di fare networking con altri appassionati e ricevere omaggi esclusivi.

"Il Crypto Experience Month è più di un semplice evento; è un catalizzatore per l'innovazione e la crescita responsabile", ha dichiarato Vugar Usi Zade, COO di Bitget. "Aiutando gli individui a diventare partecipanti attivi nell'ecosistema crypto, stiamo guidando l'adozione mentre costruiamo una solida base per il settore. La convergenza tra IA e blockchain è un punto di svolta. Siamo impegnati a coltivare la prossima generazione di innovatori investendo nell'educazione. Sfruttando il potere di questo duo dinamico, crediamo di poter accelerare lo sviluppo dell'IA e costruire un futuro più sostenibile".

Nell'ambito della sua più ampia iniziativa Blockchain4Youth, Bitget è impegnata a coltivare la prossima generazione di pionieri del Web3. Grazie al suo impegno continuo, l'iniziativa Blockchain4Youth ha raggiunto oltre 6000 studenti in 50 università attraverso lezioni universitarie, workshop e corsi online. Il programma si espanderà nel 2024 con l'introduzione di borse di studio e ulteriori contenuti online con influencer del settore.

Puoi trovare maggiori informazioni sull'evento qui.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 25 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l'obiettivo dell'exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading. Bitget ispira gli individui ad adottare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner affidabili, tra cui la leggenda argentina del calcio Lionel Messi.

