BitMine Immersion (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH superano 2,83 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 13,4 miliardi di dollari

BitMine ora possiede più del 2% del totale dei token ETH mentre si muove verso il "magico traguardo del 5%"

BitMine è leader tra le società con tesoreria in criptovalute grazie alla velocità di crescita del valore patrimoniale netto per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle azioni BMR.

Il totale di criptovalute + contanti + "moonshot" di BitMine è pari a 13,4 miliardi di dollari, inclusi 2,83 milioni di token ETH, liquidità non gravata di 456 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

BitMine è il 28° titolo azionario più scambiato negli Stati Uniti, con un valore di scambio di 2,5 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni)

BitMine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine – Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee – per conseguire l'obiettivo di acquisire il 5% di ETH.

LAS VEGAS, 7 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Società"), un'impresa di reti Bitcoin ed Ethereum il cui focus è sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi un patrimonio in criptovalute + contanti + "moonshot" per un totale di 13,4 miliardi di dollari.

Al 5 ottobre, alle 13:00 ET (CET - 6 ore), le partecipazioni in criptovalute della Società erano composte da 2.830.151 ETH a $ 4.535 per ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), una partecipazione di $ 113 milioni in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e liquidità non gravata per 456 milioni di dollari.

Le criptovalute BitMine sono la tesoreria di Ethereum n. 1 e la tesoreria globale n. 2, dietro a Strategy Inc (MSTR), che possiede 640.031 BTC per un valore di 79 miliardi di dollari. BitMine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo.

"Abbiamo trascorso la scorsa settimana a Singapore al Token2049, incontrando molti leader del settore delle criptovalute e della blockchain. Il team BitMine si è incontrato con gli sviluppatori principali di Ethereum e i principali attori dell'ecosistema ed è chiaro che la community è concentrata nel consentire a Wall Street e all'IA di costruire il futuro su Ethereum. Restiamo fiduciosi che le due narrazioni degli investimenti del Superciclo continueranno a riguardare l'IA e le criptovalute. Naturalmente Ethereum rimane la scelta migliore, grazie all'elevata affidabilità e al tempo di attività del 100%. Questi due potenti macrocicli si ripeteranno nell'arco di decenni. "Poiché il prezzo di ETH è scontato rispetto al futuro, questo è di buon auspicio per il token ed è il motivo per cui l'asset di tesoreria principale di BitMine è ETH", spiega Thomas "Tom" Lee di Fundstrat, presidente del cda BitMine. "Come abbiamo accennato nel messaggio di agosto del nostro presidente del cda, le dinamiche di crescita avvantaggiano i detentori di grandi quantità di ETH, quindi perseguiamo il 'magico traguardo del 5%'".

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della SEC sono tanto trasformativi per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e allo standard aureo del dollaro Usa 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, con la creazione dei leggendari titani di Wall Street e dell'odierna infrastruttura finanziaria e di pagamento. Queste moderne istituzioni finanziarie si sono rivelate investimenti migliori dell'oro.

"Continuiamo a credere che Ethereum sarà una delle più grandi macrovalute nei prossimi 10-15 anni", continua Lee. "L'adozione della blockchain da parte di Wall Street e dell'IA dovrebbe portare a una trasformazione più radicale dell'attuale sistema finanziario. E la maggior parte di questo avviene su Ethereum".

BitMine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti – secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 2,5 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 3 ottobre 2025), classificandosi al 28° posto negli Stati Uniti, dietro JPMorgan (27° posto) e davanti a Nike (29° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

"BitMine è leader tra i concorrenti nel settore delle criptovalute grazie alla velocità di crescita di NAV per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle nostre azioni", conclude Lee.

Recentemente la Società ha pubblicato una presentazione aziendale consultabile alla pagina: https://bitminetech.io/investor-relations/

Il messaggio del presidente del cda è disponibile a questo link:https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Per rimanere informati iscriversi dalla pagina: https://bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitMineBitMine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum il cui focus è sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le sue linee di business sono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle aziende quotate in borsa. Le attività di BitMine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Per ulteriori informazioni seguire BitMine su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali è necessario considerare diversi fattori: la capacità di BitMine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le esigenze in evoluzione del mercato; la capacità di BitMine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività previste; l'ambiente competitivo dell'attività di BitMine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di BitMine – quelle stabilite nella sezione "Risk Factors" del modulo 10-K di BitMine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 3 aprile 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e i successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da BitMine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. BitMine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

