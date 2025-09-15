BitMine Immersion (BMNR) annuncia un patrimonio in criptovalute e liquidità pari a $ 10,8 miliardi, con un patrimonio in ETH che supera i 2,151 milioni

BitMine Crypto + Cash Holdings + "Moonshots" ammontano a 10,771 miliardi di dollari, inclusi 2,151 milioni di token ETH, liquidità svincolata di 569 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

BitMine è il 28° titolo azionario più scambiato negli Stati Uniti, con un valore di trading di 2,0 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni)

BitMine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee, per supportare l'obiettivo di BitMine di acquisire il 5% di ETH.

LAS VEGAS, 15 settembre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Società"), una società di reti Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, oggi ha annunciato partecipazioni in criptovalute BitMine + contanti + "moonshot" per un totale di $ 10,771 miliardi.

Con riferimento al 14 settembre alle 18:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società erano composte da 2.151.676 ETH a $ 4.632 per ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), una partecipazione di $ 214 milioni in Eightco (NASDAQ-ORBS) ("moonshot") e liquidità libera per $ 569 milioni.

Le criptovalute BitMine sono la tesoreria numero 1 per Ethereum e la tesoreria numero 2 a livello globale, dietro Strategy Inc (MSTR), che possiede 638.460 BTC per un valore di $ 74 miliardi. BitMine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo.

"BitMine dispone di un patrimonio totale di criptovalute pari a quasi $ 11 miliardi, superando il traguardo dei 2 milioni di ETH. Come accennato nel messaggio di agosto del presidente, la convergenza tra Wall Street che si sposta sulla blockchain e l'AI/AI agentica che crea un'economia basata sui token sta creando un superciclo per Ethereum. E la legge di potenza avvantaggia i grandi detentori di ETH, quindi perseguiamo la 'alchimia' del 5%" di ETH", ha affermato Thomas "Tom" Lee di Fundstrat, presidente di BitMine. "BitMine è leader tra i concorrenti nel settore delle criptovalute grazie alla velocità di crescita di NAV per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle nostre azioni".

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della SEC sono tanto rivoluzionari per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e al 'gold standard' del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, con la creazione dei titani iconici di Wall Street e dei sistemi finanziari e di pagamento odierni. Si sono rivelati investimenti migliori dell'oro.

"Continuiamo a credere che Ethereum sarà una delle più grandi macro-valute nei prossimi 10-15 anni", ha continuato Lee. "L'adozione della blockchain da parte di Wall Street e dell'intelligenza artificiale dovrebbe portare a una trasformazione più radicale del sistema finanziario odierno. E la maggior parte di questo avviene su Ethereum".

BitMine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti: Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a $ 2,0 miliardi (media a 5 giorni, al 12 settembre 2025), classificandosi al 28° posto negli Stati Uniti, dietro a Eli Lilly (27° posto) e prima di Arista Networks (29° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (ricerca a cura di statista.com e di Fundstrat).

L'azienda di recente ha pubblicato una presentazione aziendale

Il messaggio del presidente è disponibile

Per rimanere informati

Informazioni su BitMineBitMine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le linee di business dell'azienda includono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle società quotate in borsa. Le attività di BitMine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Per ulteriori informazioni seguire l'azienda

Dichiarazioni a carattere previsionaleIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni a carattere previsionale". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni a carattere previsionale che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni a carattere previsionale riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni a carattere previsionale è necessario valutare diversi fattori, tra cui la capacità di BitMine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di BitMine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future previste; l'ambiente competitivo dell'attività di BitMine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e le performance future effettive potrebbero differire sostanzialmente da quanto espresso nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di BitMine, tra cui quelle stabilite nella sezione Fattori di rischio del Modulo 10-K di BitMine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 3 aprile 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e ai successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da BitMine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. BitMine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

