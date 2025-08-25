Le partecipazioni in criptovalute e contanti di BitMine superano gli 8,8 miliardi di dollari, inclusi 1,71 milioni di token ETH

Il NAV per azione di Bitmine Crypto è ora di $ 39,84 al 24 agosto, rispetto ai $ 22,84 per azione del 27 luglio.

Le partecipazioni in BitMine Crypto + Cash pari a 8,8 miliardi di dollari rappresentano un aumento di 2,2 miliardi di dollari rispetto ai 6,6 miliardi di dollari riportati la scorsa settimana

Continua il supporto a BitMine da parte un gruppo di investitori istituzionali di altissimo livello, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG e Galaxy Digital, per centrare l'obiettivo di BitMine: acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 25 agosto 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Società") oggi ha annunciato di possedere criptovalute e liquidità per un valore superiore a 8,82 miliardi di dollari. Con riferimento al 24 agosto alle 17:30 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società includevano 1.713.899 ETH a 4.808 $ per ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) e liquidità non vincolata per 562 milioni di dollari.

Le partecipazioni in criptovalute di BitMine rappresentano la prima tesoreria per Ethereum e la seconda tesoreria a livello globale, alle spalle di Strategy Inc (MSTR), che possiede 629.376 BTC per un valore di 71 miliardi di dollari.

BitMine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo. BitMine ha lanciato la sua strategia ETH Treasury il 30 giugno (con chiusura l'8 luglio). Nelle sei settimane successive, la Società ha raggiunto numerosi traguardi importanti.

"La scorsa settimana, BitMine ha aumentato di 2,2 miliardi di dollari i propri investimenti in criptovalute e contanti, portandoli a 8,8 miliardi di dollari (con l'aggiunta di oltre 190.500 token, che sono saliti da 1,52 milioni a 1,71 milioni di token). Per la seconda settimana BitMine è riuscita a raccogliere capitali da investitori istituzionali a questo ritmo, mentre perseguiamo "l'alchimia del 5%" di ETH", ha affermato Thomas "Tom" Lee di Fundstrat, presidente di BitMine. "BitMine è leader tra i concorrenti nel settore delle criptovalute grazie alla velocità di crescita di NAV per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle nostre azioni".

Il NAV (valore patrimoniale netto) per azione in criptovalute e contanti è di $ 39,84. Il 27 luglio questa cifra era di 22,84 dollari. Il NAV delle criptovalute viene calcolato dividendo il valore delle criptovalute e delle attività liquide per il numero di azioni in circolazione completamente diluite. Le azioni BitMine in circolazione, completamente diluite, sono 221.515.180.

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della SEC sono tanto rivoluzionari per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e al 'gold standard' del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street ha dato il via agli iconici colossi di Wall Street e agli attuali sistemi finanziari e di pagamento. Si sono rivelati investimenti migliori dell'oro.

"Continuiamo a credere che Ethereum sarà una delle più grandi macro-valute nei prossimi 10-15 anni", ha continuato Lee. "L'adozione della blockchain da parte di Wall Street e dell'intelligenza artificiale dovrebbe portare a una trasformazione più radicale del sistema finanziario odierno. E la maggior parte di questo avviene su Ethereum".

BitMine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti: secondo dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 2,8 miliardi di dollari (media a cinque giorni, al 24 agosto 2025), classificandosi al 20° posto negli Stati Uniti, dietro Coinbase (19° posto) e prima di JPMorgan (27° posto) e di Palo Alto Networks (21° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

L'azienda di recente ha pubblicato una presentazione aziendale consultabile alla pagina: https://bitminetech.io/investor-relations/

Per rimanere informati iscriversi alla pagina:https://bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitMineBitMine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le linee di business dell'azienda includono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle società quotate in borsa. Le attività di BitMine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Per ulteriori informazioni seguire l'azienda su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Dichiarazioni a carattere previsionaleIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni a carattere previsionale". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni a carattere previsionale che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni a carattere previsionale riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali è necessario valutare diversi fattori, tra cui la capacità di BitMine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di BitMine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future previste; l'ambiente competitivo dell'attività di BitMine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e le performance future effettive potrebbero differire sostanzialmente da quanto espresso nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di BitMine, tra cui quelle stabilite nella sezione Fattori di rischio del Modulo 10-K di BitMine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 3 aprile 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e ai successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da BitMine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. BitMine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.