Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 4,423 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 9,6 miliardi di dollari

Bitmine detiene 3.040.483 ETH in staking, pari a 6,0 miliardi di dollari al prezzo di 1.958 dollari per ETH; la soluzione di staking MAVAN sarà lanciata nel primo trimestre del 2026

Bitmine ora possiede il 3,66% della fornitura di token ETH, oltre il 73% del percorso che verso l'"Alchemy of 5%" in soli 7 mesi

Bitmine ha recentemente concluso un investimento iniziale di 200 milioni di dollari in Beast Industries

Il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e delle partecipazioni "Moonshot" di Bitmine ammonta a 9,6 miliardi di dollari, inclusi 4,423 milioni di token ETH, un totale di liquidità pari a 691 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l'elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 165° titolo più negoziato negli Stati Uniti, con un valore di negoziazione di 0,7 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 24 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) , Inc. ("Bitmine" o la "Società"), società operante nella rete Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e delle partecipazioni "moonshot" di Bitmine ammonta a 9,6 miliardi di dollari.

Al 22 febbraio 2026 alle 18:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 4.422.659 ETH al prezzo di 1.958 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 17 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e un totale di liquidità pari a 691 milioni di dollari. Le partecipazioni di Bitmine in ETH rappresentano il 3,66% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Nel mezzo di questo "mini inverno delle criptovalute", il nostro obiettivo continua a essere quello di perseguire metodicamente la nostra strategia di tesoreria e di acquisire costantemente ETH, ottimizzando di conseguenza il rendimento delle nostre partecipazioni in ETH", ha affermato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"Abbiamo discusso di questa strategia operativa nel nostro ultimo messaggio del presidente (link al messaggio disponibile qui). Mentre i prezzi delle criptovalute cercano di trovare i rispettivi minimi, i tre fattori fondamentali per Ethereum continuano a guadagnare terreno: (i) Wall Street e i suoi sforzi di tokenizzazione; (ii) l'IA e l'IA agentica, che utilizzano blockchain intelligenti sia per l'esecuzione che per la raccolta dei pagamenti e (iii) l'economia emergente dei creatori e il loro desiderio di usare le blockchain per la verifica", ha proseguito Lee.

"La scorsa settimana abbiamo acquisito 51.162 ETH" ha continuato Lee. "Bitmine ha continuato ad acquistare Ethereum poiché riteniamo che questo calo sia interessante, dati i fondamentali in rafforzamento. Secondo noi, il prezzo dell'ETH non riflette l'elevata utilità dell'ETH e il suo ruolo come futuro della finanza."

Al 22 febbraio 2026, il totale degli ETH in staking su Bitmine ammonta a 3.040.483 (6,0 miliardi di dollari a 1.958 dollari per ETH). "Bitmine ha puntato più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), le ricompense per lo staking di ETH ammontano a 249 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,89%)" ha dichiarato Lee.

"I ricavi annualizzati derivanti dallo staking ammontano ora a 171 milioni di dollari. E questi 3,0 milioni di ETH rappresentano circa il 69% dei 4,4 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate, amministrato da Quatrefoil) è pari al 2,81%, mentre le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,89% (annualizzato). Continuiamo a fare progressi sulla nostra soluzione di staking nota come The Made in America VALidator Network (MAVAN). Essa sarà la soluzione "best-in-class", che offre un'infrastruttura di staking sicura e sarà implementata all'inizio del calendario 2026. Bitmine sta, al momento, collaborando con 3 fornitori di staking, mentre la società si prepara a lanciare MAVAN nel 2026" ha continuato Lee.

Bitmine crypto holding è al primo posto nella classifica delle tesorerie Ethereum e al secondo posto nella classifica delle tesorerie globali, dietro Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che detiene 717.131 BTC per un valore di 49 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli azionari più negoziati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 0,7 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 20 febbraio 2026), classificandosi al 165° posto negli Stati Uniti, dietro Carnival Corp (164° posto) e davanti a Northrup Grumman (166° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano per i servizi finanziari nel 2025 una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero anno fiscale 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui:https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per rimanere informati, registrarsi su: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è la principale società di Ethereum Treasury al mondo, che attua una strategia innovativa per gli asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel primo trimestre 2026 la società lancerà MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori informazioni, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene, nello specifico, dichiarazioni previsionali relative al progresso e al raggiungimento degli obiettivi della Società in materia di acquisizione e staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla crescita e al progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, di devono prendere in considerazione vari fattori, tra cui la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

