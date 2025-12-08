Bybit e Circle sottoscrivono una partnership strategica per promuovere l'adozione globale dell'USDC

DUBAI, EAU, 8 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi l'inizio di una partnership strategica con una società affiliata di Circle Internet Group, Inc. ("Circle") (NYSE:CRCL), un'azienda globale di tecnologia finanziaria ed emittente di USDC tramite le sue entità regolamentate. La partnership mira ad ampliare l'accesso a USDC nell'ecosistema globale di Bybit, a rafforzare la liquidità della più grande stablecoin regolamentata al mondo [1] e a consolidare la posizione di Bybit come piattaforma conforme alle normative e impegnata a garantire trasparenza e fiducia.

Nell'ambito di questa partnership, Bybit migliorerà la liquidità di USDC nei mercati spot e derivati, favorendo un ambiente di trading più efficiente per gli utenti al dettaglio e istituzionali. Le due aziende lanceranno anche una serie di campagne e iniziative per aumentare l'utilità di USDC nei prodotti e servizi di Bybit.

La partnership si estenderà ulteriormente alle soluzioni fiat on-ramp e off-ramp, integrando l'infrastruttura e le reti di partner di Circle con la portata globale di Bybit per semplificare depositi e prelievi nei mercati chiave. Gli utenti Bybit potranno quindi beneficiare di maggiore velocità, trasparenza ed efficienza nella conversione tra valute locali e asset digitali.

Bybit prevede inoltre di espandere l'integrazione di USDC nel suo ecosistema, tra cui Bybit Earn per i risparmi, Bybit Card per i premi cashback e Bybit Pay per le transazioni quotidiane, rafforzando al contempo il suo impegno nei confronti della conformità e dell'innovazione responsabile.

Inoltre, Bybit è stata tra le prime oltre cento aziende ad aderire alla testnet pubblica della rete Arc di Circle, una nuova blockchain di livello 1 creata appositamente per la finanza nativa delle stablecoin. La testnet pubblica di Arc è stata lanciata nell'ottobre 2025, con un ampio coinvolgimento e collaborazione da parte dell'intero sistema finanziario ed economico, un profondo supporto infrastrutturale e una partecipazione globale.

La conformità normativa come pilastro dell'innovazione

Bybit ha recentemente ottenuto una licenza completa di operatore di piattaforma di asset virtuali dalla Securities and Commodities Authority (SCA) degli Emirati Arabi Uniti, segnando un traguardo importante nella sua espansione in Medio Oriente e posizionandosi come il primo exchange globale ad ottenere questo livello di approvazione normativa nella regione.

Inoltre, Bybit ha ampliato la propria supervisione normativa nello Spazio economico europeo (SEE), in Turchia e in altre giurisdizioni in tutto il mondo. Questi sviluppi dimostrano l'impegno a lungo termine di Bybit ad allinearsi agli standard normativi globali e a creare un ponte tra la finanza tradizionale e l'economia degli asset digitali.

USDC è un asset digitale interamente garantito da liquidità elevata e da attività equivalenti alla liquidità, ed è rimborsabile 1:1 con il dollaro statunitense. Le riserve patrimoniali sono detenute presso istituti finanziari affidabili e l'attestazione mensile da parte di terze parti indipendenti garantisce un elevato grado di trasparenza.

Ben Zhou, Co-founder e CEO di Bybit, ha affermato: "La partnership di Bybit con Circle rappresenta un traguardo importante per la nostra missione di offrire un ecosistema completamente conforme, liquido e di facile utilizzo. Dal trading ai pagamenti fino ai risparmi, stiamo integrando USDC per alimentare la prossima fase di crescita e stabilità della nostra piattaforma."

Jeremy Allaire, President, Co-founder e CEO di Circle, ha aggiunto: "In Circle, stiamo alimentando il futuro dell'attività su Internet con infrastrutture di livello aziendale e stablecoin progettate per la scalabilità. Insieme, Circle e Bybit stanno semplificando l'accesso e l'utilizzo di USDC da parte di utenti retail e istituzionali, con la sicurezza, la trasparenza e la velocità che si aspettano."

Guardando al futuro, Bybit e Circle continuano ad analizzare integrazioni più profonde per sbloccare nuove opportunità di liquidità cross-chain e soluzioni finanziarie di livello istituzionale.

[1] USDC è un dollaro digitale nativo di Internet, completamente riservato e regolamentato, che sfrutta le reti blockchain per consentire ad aziende, sviluppatori e privati di condurre transazioni globali quasi in tempo reale e a basso costo. Si tratta di una stablecoin globale leader, completamente riservata, emessa tramite le affiliate regolamentate di Circle. Per saperne di più sull'utilizzo o l'accesso a USDC, visitare il sito USDC.com. Per saperne di più sulle autorizzazioni normative di Circle, visitare la pagina Licenze di Circle.

