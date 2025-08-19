Bybit EU offre ai trader europei il margine spot: leva finanziaria fino a 10 volte superiore, trasparenza totale e controlli del rischio integrati

VIENNA, 19 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi il lancio del trading a margine spot sulla sua piattaforma UE, offrendo una maggiore flessibilità di trading agli utenti europei tramite una leva finanziaria fino a 10x, con totale conformità normativa, trasparenza integrata e solidi strumenti di gestione del rischio.

Con questa nuova funzionalità i trader retail potranno ampliare le proprie strategie mantenendo al contempo un controllo preciso sulla propria esposizione. Si tratta di un altro passo importante nella missione di Bybit EU di offrire strumenti di trading efficienti in termini di capitale nell'ambito di un quadro normativo unificato.

"Il trading con margine spot è uno strumento potente, ma solo se abbinato a trasparenza, educazione al rischio e controllo da parte dell'utente", ha affermato Mazurka Zeng, CEO di Bybit EU. "Siamo orgogliosi di lanciare un prodotto pensato su misura per il panorama normativo europeo in continua evoluzione, che consente ai trader di adattare le proprie strategie senza compromettere la visibilità o la conformità."

Che cosa è il margine spot?

Il trading con margine spot consente agli utenti di prendere in prestito fondi a fronte dei propri investimenti in criptovalute, utilizzandoli come garanzia per acquistare o vendere più asset di quanto sarebbe altrimenti possibile con il saldo del proprio portafoglio. Ad esempio, un utente con 100 € può prendere in prestito fondi aggiuntivi per eseguire un'operazione da 1.000 € utilizzando una leva finanziaria 10x, espandendo sia i potenziali guadagni che le perdite derivanti da piccoli movimenti di mercato.

In tal modo si creano notevoli opportunità, ma anche rischi maggiori, ed è per questo che Bybit EU ha implementato diversi meccanismi di sicurezza per proteggere gli utenti.

Gestione trasparente del rischio: pensata per i trader dell'UE

Il servizio di margine spot di Bybit EU include misure di sicurezza integrate incentrate sulla leva finanziaria e sulla tutela degli investitori:

Queste caratteristiche garantiscono che solo gli utenti debitamente informati possano accedere alla leva finanziaria e che i trader comprendano sia i vantaggi che i potenziali svantaggi dell'esposizione al margine.

Trading UE unificato, ora con margine spot

Gli utenti europei possono ora negoziare asset con margine spot da un unico conto di trading unificato, consentendo un impiego più efficiente del capitale e un monitoraggio del rischio in tempo reale. Coppie popolari come BTC/USDC, ETH/USDC e altre sono già disponibili con la funzionalità di margine spot.

Questo lancio rafforza la posizione di Bybit nell'UE come uno degli exchange più affidabili e orientati al futuro in Europa, dopo la sua recente espansione conforme al MiCAR. Il trading con margine spot è la base per un lancio più ampio di prodotti efficienti in termini di capitale, pensati appositamente per i trader di criptovalute più esperti in Europa.

Informazioni su Bybit EU

Bybit EU GmbH è la nuova entità europea, dedicata a servire i clienti nello Spazio economico europeo (SEE*) ad eccezione di Malta, tramite la piattaforma Bybit.eu. Gestito da Bybit EU GmbH, un fornitore di servizi di criptovalute (CASP) autorizzato ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR), Bybit EU offre servizi completamente regolamentati – prodotti di custodia, scambio e premi per criptovalute e molto altro, nel pieno rispetto delle normative europee per la tutela degli investitori e l'integrità del mercato.

Bybit EU GmbH è un fornitore di servizi di criptovalute autorizzato ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR), autorizzato a offrire i seguenti servizi ai residenti dello Spazio economico europeo (ad eccezione di Malta):

Bybit EU GmbH non è il gestore di una piattaforma di trading per criptovalute né fornisce consulenza in materia di investimenti.

