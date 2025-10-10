Bybit ottiene la prima licenza di operatore di piattaforma di asset virtuali degli Emirati Arabi Uniti dalla Securities and Commodities Authority

DUBAI, EAU, 10 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi di aver ottenuto ufficialmente la licenza di operatore di piattaforma di asset virtuali dalla Securities and Commodities Authority (SCA) degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Bybit diventa il primo exchange di criptovalute a ottenere questa licenza completa dalla SCA, segnando un traguardo storico relativamente al programma della nazione di affermarsi come hub globale di asset digitali. Questa licenza garantisce la piena conformità dei prodotti e servizi globali esistenti di Bybit.

Questo traguardo simbolico dimostra agli utenti che Bybit si impegna a garantire elevati standard di qualità, prodotti e servizi, derivanti da rigorosi quadri di conformità validi non solo negli Emirati Arabi Uniti, ma globalmente. Dimostra inoltre come la strategia globale a lungo termine di Bybit sia radicata a livello locale e il suo impegno nel portare le criptovalute sui mercati locali.

Bybit ha inizialmente ricevuto la sua approvazione di massima (IPA) dalla SCA nel febbraio 2025 con l'aiuto del Blockchain Centre di Abu Dhabi, per orientarsi nel solido framework della SCA. La licenza completa dimostra la fiducia dell'ente regolatore nei confronti della solida infrastruttura di sicurezza, della trasparenza operativa e dei rigorosi standard di conformità di Bybit.

Questo risultato va ad aggiungersi a una serie di traguardi normativi raggiunti da Bybit nel 2025, tra cui l'ottenimento della licenza MiCAR a maggio e la ripresa delle operazioni di trading complete in India a settembre, mentre l'exchange continua ad espandere la propria presenza nell'ambito di una roadmap incentrata sulla conformità nelle principali giurisdizioni globali.

Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit, ha affermato:

"L'ottenimento della licenza completa di operatore di piattaforme di asset virtuali dalla SCA è una testimonianza dell'impegno costante di Bybit nel creare fiducia attraverso conformità e trasparenza. Gli Emirati Arabi Uniti si sono affermati come leader mondiale nella regolamentazione delle risorse digitali e questo riconoscimento sottolinea la solidità dei nostri standard di sicurezza e governance.

In Bybit, consideriamo la regolamentazione come la base per una crescita sostenibile. Questo traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra tabella di marcia normativa globale, dal MiCAR in Europa all'India e ora agli Emirati Arabi Uniti, mentre continuiamo a stabilire nuovi parametri di riferimento per un ecosistema di asset digitali sicuro e responsabile."

Helen Liu, co-CEO di Bybit, ha aggiunto:

"Ringraziamo sinceramente la Securities and Commodities Authority per la fiducia e il supporto dimostrati durante tutta la procedura di autorizzazione. Il quadro normativo chiaro, solido e ben strutturato della SCA fornisce una solida base affinché gli scambi globali come Bybit possano operare con sicurezza e chiarezza.

Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la strategia lungimirante della SCA nel promuovere l'innovazione e la conformità nel settore delle risorse digitali. Non vediamo l'ora di rafforzare la nostra collaborazione apportando più risorse, prodotti e competenze al mercato degli Emirati Arabi Uniti."

Piano futuro di Bybit negli Emirati Arabi Uniti

Grazie alla licenza di operatore di piattaforma di asset virtuali della SCA, Bybit offrirà servizi regolamentati di negoziazione di asset virtuali, intermediazione, custodia e conversione di valute fiat sia a clienti al dettaglio che istituzionali negli Emirati Arabi Uniti.

L'exchange prevede di espandere la propria presenza locale istituendo un centro operativo regionale più grande ad Abu Dhabi con oltre 500 dipendenti tra Abu Dhabi e Dubai, accelerando le assunzioni locali nei settori della conformità, delle operazioni e del servizio clienti e introducendo nuovi programmi di formazione e innovazione Web3 in collaborazione con partner locali.

Il continuo investimento di Bybit in talenti, tecnologia e infrastrutture riafferma il suo impegno sul lungo termine nel supportare l'ambizione degli Emirati Arabi Uniti di diventare un hub globale per le risorse digitali e l'innovazione finanziaria.

#Bybit / #TheCryptoArk

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 60 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori informazioni su Bybit visitare la sala stampa BybitPer richieste di informazioni da parte dei media contattare media@bybit.comPer aggiornamenti seguire le community e i social di Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.