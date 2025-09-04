Cango Inc. annuncia l'aggiornamento sulle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per agosto 2025

HONG KONG, 3 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società") ha pubblicato oggi l'aggiornamento sulle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per agosto 2025.

Aggiornamento sulle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per agosto 2025

Metrica Agosto 2025 1 Luglio 2025 1 Numero di Bitcoin prodotti 663,7 650,5 Numero medio di Bitcoin prodotti al giorno 21,41 20,99 Numero totale di Bitcoin detenuti 2 5.193,4 4.529,7 Hashrate distribuito 50 EH/s 50 EH/s Hashrate operativo medio 3 43,74 EH/s 40,91 EH/s

1. Stimato, non verificato. 2. A fine mese. 3. Media mensile. Nota: Cango detiene Bitcoin a lungo termine e al momento non intende vendere nessuno dei Bitcoin detenuti.

Paul Yu, CEO e direttore di Cango, ha commentato: "Con la nostra nuova capacità di 50 EH/s pienamente operativa da luglio, il nostro hashrate operativo medio è aumentato del 6,9% su base mensile. Siamo inoltre lieti di annunciare che questo mese abbiamo estratto 663,7 Bitcoin, superando il traguardo di 5.000 per la nostra tesoreria Bitcoin. Questo risultato convalida fortemente la nostra strategia e rafforza le nostre basi per una crescita sostenibile. Nel frattempo, abbiamo continuato a potenziare le nostre principali attività di mining attraverso iniziative mirate per aumentare l'efficienza della flotta. Ciò include una manutenzione diligente della nostra flotta esistente per garantire operazioni costanti, l'aggiornamento selettivo dei vecchi miner a modelli di nuova generazione e la nostra recente acquisizione di un impianto di mining di Bitcoin da 50 MW nello stato americano della Georgia. Guardando al futuro, intravediamo un notevole potenziale per ottimizzare ulteriormente la nostra efficienza operativa e cogliere le opportunità emergenti nei settori energetico e HPC."

Informazioni su Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) è impegnata soprattutto nel settore del mining di Bitcoin, con operazioni distribuite strategicamente in Nordamerica, Medio Oriente, Sudamerica e Africa orientale. La Società è entrata nel settore delle criptovalute nel novembre 2024, spinta dai progressi nella tecnologia blockchain, dalla crescente adozione di asset digitali e dal suo impegno nella diversificazione del portafoglio aziendale. Parallelamente, Cango continua a gestire un'attività di esportazione internazionale online di auto usate tramite AutoCango.com, che semplifica l'accesso a un inventario di veicoli di alta qualità dalla Cina per i clienti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cangoonline.com.

Contatto per i rapporti con gli investitori

Juliet YE, Responsabile delle comunicazioniCango Inc.E-mail: ir@cangoonline.com

Christensen AdvisoryTel: +852 2117 0861E-mail: cango@christensencomms.com

