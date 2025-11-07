BEIJING, Nov. 7, 2025 /PRNewswire/ -- As autumn paints Zhejiang in golden hues, international visitors, including government officials, scholars, and business people, have arrived. They will visit cultural landmarks, beautiful villages, community governance models, and digital economy hubs. What kind of "China's practices" will they see?
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2816742/They_See_Miracles_in_Zhejiang.mp4
View original content:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/cctv-they-see-miracles-in-zhejiang-302608524.html
Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.