CCTV+: They See Miracles in Zhejiang

07 novembre 2025 | 10.16
BEIJING, Nov. 7, 2025 /PRNewswire/ -- As autumn paints Zhejiang in golden hues, international visitors, including government officials, scholars, and business people, have arrived. They will visit cultural landmarks, beautiful villages, community governance models, and digital economy hubs. What kind of "China's practices" will they see?

