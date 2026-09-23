CFG: IN EUROPA, ECONOMIA DEL GIOCO D'AZZARDO NON REGOLAMENTATA DA 91,6 MILIARDI DI EURO

Il divario di applicazione delle normative nell'UE27 lascia il 72% degli introiti lordi derivanti dal gioco d'azzardo online (GGR) al di fuori del perimetro normativo locale.

BRUXELLES, 23 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Una nuova analisi dell'UE27 rileva che il 72% degli introiti derivanti dal gioco d'azzardo online non è regolamentato, mentre il 91% dei contenuti incontrati dai consumatori che interagiscono attivamente con il gioco d'azzardo promuove il settore non regolamentato.

Il nuovo report, Online Gambling 2024-2025: EU 27 Europe, prodotto da Gaming Compliance International (GCI) per la Campagna per un gioco d'azzardo più equo (Campaign for Fairer Gambling, CFG), rileva che gli introiti lordi derivanti dal gioco d'azzardo online (GGR) non regolamentato sono cresciuti da 52,6 miliardi di euro nel 2023 a 91,6 miliardi di euro nel 2025: un aumento del 74% in due anni.

Nel 2025, gli operatori di gioco d'azzardo online non regolamentati hanno generato circa 91,6 miliardi di euro di introiti lordi associati ai consumatori dell'UE27, pari al 72% del mercato europeo dei giochi d'azzardo online da 128,0 miliardi di euro. Tale attività si è svolta al di fuori del perimetro normativo locale, con conseguenti rischi per la tutela dei consumatori, la tassazione, le licenze e la sorveglianza normativa.

Il divario di applicazione delle normative inizia prima della scommessa

I 91,6 miliardi di euro mostrano la portata dell'attività al di fuori del perimetro normativo. L'avvertimento più grande è ciò che accade prima che il denaro passi di mano.

Nel 2025, 121 milioni di europei sono stati raggiunti dai contenuti di gioco d'azzardo online, mentre sono 88 milioni quelli che sono stati raggiunti dai contenuti di operatori non regolamentati. Tra i consumatori che interagiscono attivamente con il gioco d'azzardo online, il 91% dei contenuti che hanno incontrato promuove il settore non regolamentato.

Il report identifica un ecosistema che va ben oltre i siti di gioco d'azzardo: affiliati, social media, pubblicità, ricerca, app, pagamenti, comunicazioni P2P e streaming illegali aiutano tutti gli operatori a trovare il pubblico, convertire i clienti e monetizzarli.

Un mercato, due settori, un ecosistema interconnesso

I giochi d'azzardo non regolamentati operano attraverso infrastrutture interconnesse. I siti web possono cambiare. I domini possono trasferirsi. Il pubblico può essere reindirizzato. Pagamenti, pubblicità, affiliati, app, social media e streaming forniscono l'infrastruttura commerciale che consente al business di prosperare.

La criminalità si infiltra tutto il mercato. Lo stesso devono fare l'intelligence e le forze dell'ordine.

Commento sulla leadership:

Derek Webb, fondatore della Campagna per un gioco d'azzardo più equo (Campaign for Fairer Gambling), ha dichiarato:

"L'Europa registra una mancata applicazione delle normative che avviene sotto gli occhi di tutti. Nel 2025 sono stati generati 91,6 miliardi di euro di introiti derivanti dal gioco d'azzardo online al di fuori del perimetro normativo locale. Tale portata dovrebbe richiamare l'attenzione sull'applicazione delle normative: sugli operatori che eludono le norme locali e sulle infrastrutture che consentono loro di raggiungere i consumatori europei".

"La risposta non è una regolamentazione più debole o concessioni fiscali per gli operatori autorizzati. L'Europa ha un problema di applicazione delle normative. Il gioco d'azzardo non regolamentato opera attraverso confini, piattaforme e infrastrutture, mentre l'applicazione rimane prevalentemente nazionale".

"Una licenza 'rilasciata da qualche parte' non è un permesso di operare ovunque".

Ismail Vali, presidente di Gaming Compliance International (GCI) e fondatore ed ex CEO di Yield Sec, ha dichiarato:

"I 91,6 miliardi di euro misurano la portata del gioco d'azzardo che si è svolto al di fuori del perimetro normativo locale nel 2025. Gli operatori online non regolamentati e le loro catene di approvvigionamento di affiliati e influencer marketing sono stati responsabili del 91% dei contenuti online incontrati dal pubblico interessato al gioco d'azzardo online nel 2025: un avvertimento sulla portata dell'attività non regolamentata che l'Europa potrebbe dover affrontare in futuro".

"La battaglia per il cliente potrebbe essere già persa prima che venga fatta la scommessa. Il gioco d'azzardo non regolamentato sta attirando l'attenzione del pubblico prima che il consumatore raggiunga un sito di gioco d'azzardo".

"Seimila operatori non regolamentati non sono seimila problemi separati. Si affidano allo stesso ecosistema per fare pubblicità, trovare consumatori, distribuire prodotti, spostare denaro e rimanere online. Questa è anche la loro vulnerabilità".

"Non si può ottimizzare ciò che non si misura. L'Europa deve vedere l'intero mercato, regolamentato e non regolamentato, e applicare le normative in tutto l'ecosistema che lo sostiene".

Scaricare il report CFG

Informazioni sulla Campagna per un gioco d'azzardo più equo (Campaign for Fairer Gambling, CFG):

Per maggiori informazioni: FairerGambling.com | info@fairergambling.com

Informazioni su Gaming About Compliance International (GCI):

Per ulteriori informazioni, visitare il sito gamingcompliance.com

Info: contact@gamingcompliance.com

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