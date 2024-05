Charles Liang, amministratore delegato di Supermicro, terrà ancora una volta una CEO keynote a COMPUTEX 2024

L'amministratore delegato illustra le innovazioni più recenti nelle soluzioni plug-and-play (PnP) su scala rack, tra cui raffreddamento a liquido, maggiore efficienza e performance ottimizzate per AI, cloud ed edge

SAN JOSE, California, e TAIPEI, 1 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di complete soluzioni IT per AI, cloud, storage e 5G/edge, ha annunciato che, per il settimo anno consecutivo, il presidente e amministratore delegato Charles Liang interverrà con una CEO keynote al COMPUTEX 2024, in programma a Taipei dal 4 al 7 giugno 2024, uno degli eventi informatici e tecnologici più significativi che si svolgerà con il tema 'Connecting AI' (Connettere l'AI). La CEO keynote di Supermicro si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 9:30 presso la Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 7F (oppure online).

"Supermicro continua a trainare la crescita delle tecnologie dell'intelligenza artificiale generativa superando i confini e costruendo soluzioni innovative e ad efficienza energetica in tutto lo spettro, dai centri dati all'intelligent edge", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Con un forte impegno nell'offerta di soluzioni per l'IT verde e nella soddisfazione del cliente, la tecnologia di raffreddamento a liquido di Supermicro è stata progettata per ridurre il consumo energetico e abbassare il TCO dei centri dati fino al 40%, al contempo ottimizzando le performance del sistema per i clienti e riducendo l'impronta di carbonio. Supermicro oggi offre soluzioni AI da 100 kW per rack. Supermicro è entusiasta di partecipare a COMPUTEX 2024 e di mettre in vetrina queste innovazioni e capacità".

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione di Supermicro a COMPUTEX 2024 visitare la pagina: https://learn-more.supermicro.com/computex.

Incentrato sulle pietre miliari innovative nella tecnologia dell'AI generativa, il Taipei International Computer Show (COMPUTEX 2024) copre sei temi principali: informatica dell'AI, connettività avanzata, mobilità futura, realtà immersiva, sostenibilità e innovazioni.

Nel corso della sessione della CEO keynote del COMPUTEX, Charles Liang, un oratore di alto livello frequentemente ospite dell'evento, introdurrà i sistemi all'avanguardia di Supermicro progettati per la focalizzazione sul time-to-market e sulle Building Block Solutions®, illustrando il modo in cui l'IT verde ha portato a una riduzione del costo totale legato alla proprietà (TCO) per i centri dati.

L'informatica verde è fondamentale per i centri dati di oggi, che consumano circa l'1-3% della domanda mondiale di elettricità, con previsioni di un'ulteriore crescita. Supermicro è impegnata nella progettazione e fornitura dei componenti che formano l'informatica verde massimizzando le performance di server e centri dati e riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.

Supermicro fornisce soluzioni su scala rack ideali per le attuali esigenze dell'AI/ML, del cloud e dell'archiviazione, e che facilitano la rapida implementazione nei centri dati. Le soluzioni 'a blocchi' dell'azienda supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU e soluzioni di archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento, consentendo alle aziende di creare sistemi personalizzati per molte finalità di elaborazione.

Quest'anno, Supermicro esporrà presso lo stand M0311a le soluzioni su scala rack, con raffreddamento a liquido e dell'informatica verde che guidano l'innovazione, la scoperta e lo sviluppo in diversi settori. Queste soluzioni si basano sull'ultima generazione di processori Intel® Xeon®, di processori AMD EPYC™ e di GPU NVIDIA. Per ulteriori informazioni visitare la pagina https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html.

Il discorso di apertura dell'amministratore delegato si terrà in presenza mercoledì 5 giugno alle ore 9:30 presso la Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 7F (oppure online).

Per registrarsi di persona o iscriversi a uno streaming live visitare la pagina https://www.supermicro.com/en/event/computex.

