China Eastern Airlines apre i voli diretti tra Shanghai e Istanbul il 28 settembre

SHANGHAI, 30 agosto 2023/PRNewswire/ -- China Eastern Airlines ha annunciato che lancerà un nuovo volo diretto tra Shanghai e Istanbul a partire dal 28 settembre 2023.

È la prima volta che una compagnia aerea cinese gestisce una rotta tra Cina e Turchia, collegando le due città di fama mondiale e importanti hub aerei.

I numeri di volo per la rotta Shanghai-Istanbul saranno MU703/704, con tre voli settimanali. Partendo dall'aeroporto internazionale Shanghai Pudong all'01:30 (orario di Pechino) ogni martedì, giovedì e sabato, il volo arriverà all'aeroporto di Istanbul alle 08:30, ora locale. I voli di ritorno lasceranno l'aeroporto di Istanbul alle 14:00, ora locale, di martedì, giovedì e sabato e atterreranno all'aeroporto internazionale Shanghai Pudong alle 05:30 (orario di Pechino) il giorno seguente.

Istanbul, situata su entrambi i lati dello stretto del Bosforo, è l'unica città al mondo che abbraccia due continenti. Data la costante e rapida crescita del mercato dei viaggi dell'aviazione civile nel 2023, China Eastern Airlines sta espandendo attivamente la propria rete di rotte internazionali e quella Shanghai-Istanbul è diventata un obiettivo chiave.

La programmazione del volo Shanghai-Istanbul è progettata per favorire sia i passeggeri diretti che i passeggeri in coincidenza. Ai passeggeri diretti garantisce viaggi comodi ed efficienti, mentre offre più opzioni e migliora l'efficienza per quelli che devono prendere coincidenze.

I passeggeri che arrivano a Istanbul alle 08:30 possono facilmente trovare coincidenze coi voli successivi per destinazioni in Europa, Africa e altre regioni.

Analogamente, i passeggeri che arrivano all'aeroporto internazionale Shanghai Pudong possono usufruire dell'ampia rete di voli dell'aeroporto per connettersi in modo efficiente alle destinazioni nazionali, nonché ai voli verso l'Asia sudorientale, il Giappone e la Corea del Sud, in particolare quelli gestiti da China Eastern Airlines, il più grande vettore con sede presso tale aeroporto.

