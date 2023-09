China Eastern Airlines si unisce al 2023 North Bund International Aviation Forum

SHANGHAI, 27 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Il 22 settembre si è tenuto a Shanghai il North Bund International Aviation Forum 2023. Col tema "Nuovo paesaggio, nuova prosperità", il forum è stato ospitato da China Eastern Air Holding Co., Ltd. e dall'Autorità aeroportuale di Shanghai. Si è trattato del terzo anno consecutivo in cui le due parti hanno organizzato l'evento.

Oltre 200 professionisti del settore dell'aviazione globale, rappresentanti delle organizzazioni internazionali dell'aviazione e del governo cinese, dirigenti di rinomate compagnie aeree, esperti e studiosi hanno partecipato al forum, dove hanno discusso e condiviso le loro opinioni su come il settore dell'aviazione stimola lo sviluppo globale e come sarà integrato con altri settori.

In qualità di maggiore compagnia aerea con base a Shanghai, China Eastern Airlines ha reso note le sue ultime conquiste nel settore "Super Carrier", tra cui la "Costruzione della rete di trasporto integrato aria-terra nel delta del fiume Yangtze, ove ha sede la CEA" e la "Aviation Health Travel Guide". La società ha anche lanciato il prodotto aggiornato di biglietti aerei internazionali "Vola con CEAir, goditi il mondo", offrendo più scelte ai passeggeri che volano da e verso la Cina.

La "Aviation Health Travel Guide" è stata redatta dalla China Eastern Airlines in collaborazione con lo Shanghai Ruijin Hospital, sulla base dei casi di studio della compagnia aerea e degli ultimi risultati della ricerca medica nel settore dell'aviazione civile internazionale. Offre ai passeggeri consigli di viaggio sulla salute, per ridurre la probabilità di emergenze mediche in volo. In occasione del forum, China Eastern Airlines e l'Ospedale Ruijin di Shanghai hanno firmato un accordo di cooperazione strategica, con l'obiettivo di promuovere la creazione di una piattaforma di soccorso aereo-terra e l'aggiornamento delle attrezzature mediche di emergenza in volo.

Il presidente di China Eastern Airlines, Li Yangmin, ha osservato che lo sviluppo futuro e il miglioramento dell'industria dell'aviazione civile richiedono una più stretta cooperazione internazionale e una collaborazione a livello di industria.

Ha affermato che China Eastern Airlines è pronta a collaborare con gli attori globali dell'industria dell'aviazione civile, per rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale, promuovere l'espansione dei diritti aerei bilaterali, la cooperazione nella costruzione dell'aviazione intelligente e lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, e contribuire alla ripresa economica globale.

Inoltre, la compagnia aerea potenzierà la collaborazione "Aviation +" e migliorerà la qualità del servizio, soddisfacendo così meglio le diverse ed elevate esigenze dei passeggeri di tutto il mondo.

Link allegati alle immagini:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442501

Didascalia: Il 2023 North Bund International Aviation Forum North Bund si è tenuto a Shanghai il 22 settembre.

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442508

Didascalia: I rappresentanti di China Eastern e IATA hanno condiviso le loro opinioni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2223117/1_Forum.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2223116/2_Representatives.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/china-eastern-airlines-si-unisce-al-2023-north-bund-international-aviation-forum-301940852.html