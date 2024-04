China Eastern inaugura il 2 luglio il volo diretto Shanghai-Marsiglia

SHANGHAI, 27 aprile 2024 /PRNewswire/ -- China Eastern Airlines ha annunciato l'inaugurazione ufficiale di un nuovo volo diretto tra Shanghai e Marsiglia, in Francia, il 2 luglio di quest'anno.

Il nuovo servizio Shanghai-Marsiglia sarà operato da Shanghai Airlines, una filiale di China Eastern Airlines, con tre voli di andata e ritorno a settimana martedì, venerdì e domenica.

I numeri del volo sono FM871 da Shanghai a Marsiglia e FM872 per la tratta di ritorno. Il tempo di volo stimato è di circa 12 ore. La nuova rotta offrirà un servizio Internet gate-to-gate per i passeggeri a bordo.

Shanghai è situata nella Cina orientale, all'estuario del fiume Yangtze e rivolta verso l'Oceano Pacifico, ed è una delle città economicamente più vivaci, aperte e innovative della Cina. È soprannominata "i grandi saloni" e la "prima tappa per i viaggiatori che entrano in Cina". Marsiglia è la seconda città più grande della Francia, il porto più grande dell'Europa meridionale e un importante hub per le spedizioni e il commercio del Mediterraneo. Si trova sulla Costa Azzurra in Provenza, rinomata in tutto il mondo. Nel 1987 Shanghai e Marsiglia hanno sottoscritto un gemellaggio.

Quest'anno cade il 60° anniversario dell'instaurazione di rapporti diplomatici tra Cina e Francia, nonché l' Anno della cultura e del turismo Cina-Francia. Il 9 aprile, Shanghai ha pubblicato ufficialmente una guida completa ai suoi eventi del 2024, presentando un'ampia selezione di 70 eventi culturali, sportivi, turistici, aziendali ed espositivi di alto livello. Dal 28 luglio all'8 agosto, Marsiglia ospiterà le gare di vela delle Olimpiadi estive di Parigi 2024.

L'inaugurazione del volo Shanghai-Marsiglia stabilirà il primo corridoio aereo diretto tra queste due città gemellate. China Eastern Airlines diventerà anche la prima compagnia aerea ad operare su questa rotta.

I biglietti per questa tratta sono già disponibili. I viaggiatori interessati a visitare Shanghai o Marsiglia possono visitare il sito web ufficiale e l'app mobile di China Eastern Airlines per ottenere maggiori dettagli e prenotare i biglietti.

