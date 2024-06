CHIQ brilla al Terra Wortmann Open

BERLINO, 25 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Durante la 31a finale del Terra Wortmann Open (Halle Open), organizzata il 21 giugno dall'Association of Tennis Professionals (ATP) alla OWL Arena in Germania, il marchio di elettrodomestici di fascia alta CHIQ è stato partner globale ufficiale. La partnership segna un'altra nuova incursione nel marketing sportivo europeo per CHiQ, dopo la sponsorizzazione della Coppa del mondo di sci FIS 2023, perseguendo il suo obiettivo di espansione della propria presenza nell'arena sportiva globale.

Jared Yang, CEO di CHIQ Europe Electric S.r.o. ha dichiarato: "Questo campionato non solo aumenta la notorietà del nostro marchio, ma aiuta anche a creare una connessione emotiva con i consumatori. Prevediamo che il marchio CHIQ troverà un ampio favore dei consumatori europei grazie a questo evento di tennis, posizionandoci come brand preferito nelle loro menti."

Oltre alla pubblicità in loco, CHIQ ha anche presentato le sue ultime ultimi Smart TV QLED della serie QM8 in vari punti all'interno del complesso, tra cui l'area VIP, la sala giocatori, la sala fitness e l'ufficio dei giornalisti. Questa serie è apprezzata dai consumatori europei per la qualità delle immagini superiore e l'elegante design industriale.

La serie CHIQ QLED è disponibile in Europa in dimensioni comprese tra i 32 e i 65 pollici e offre un'ampia gamma di colori e immagini ad alto contrasto. La tecnologia Quantum Dot cattura ogni dettaglio emozionante di una partita di tennis con colori vivaci e qualità dell'immagine con numerosi dettagli. Inoltre, la tecnologia di elaborazione dinamica delle immagini garantisce che le scene in rapido movimento delle partite di tennis rimangano chiare e regolari, esaltando la fluida bellezza dello sport. Ogni servizio preciso e ogni risposta intelligente vengono visualizzati in modo impeccabile su una TV CHIQ.

CHIQ, il marchio principale del colosso cinese degli elettrodomestici Changhong, è ora presente in 11 paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, rendendo l'Europa il suo mercato più grande. Grazie all'offerta di una vasta gamma di prodotti come TV, frigoriferi e lavatrici, CHIQ ha visto le sue vendite europee aumentare di oltre l'80% da gennaio a maggio di quest'anno. Con l'uso di piattaforme di e-commerce globali ed europee, le sue vendite online hanno registrato un aumento significativo. Inoltre, CHIQ ha notevolmente migliorato le sue vendite offline nel 2024, grazie a una strategia di vendita perfezionata e a più di dieci nuove partnership, rafforzando la sua presenza fisica nel mercato di vendita al dettaglio.

CHIQ intende esplorare ulteriormente le opportunità di marketing sportivo in linea con la filosofia del marchio su scala globale. Utilizzando lo sport come tramite, CHIQ mira a creare narrazioni avvincenti del marchio e a portare avanti la sua strategia di globalizzazione, basata sul suo ampio progetto rivolto al mercato globale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447296/Weixin_Image_20240625143823.jpg

