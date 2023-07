SEOUL, Corea del Sud, 7 luglio 2023 /PRNewswire/ -- ChuanQi IP, una sussidiaria di Wemade (CEO Henry Chang), ha lanciato il video promozionale di un nuovo MORPG basato su blockchain, MIR2M : The Dragonkin, sul suo canale Youtube ufficiale.

Il video promozionale, della durata di circa 30 secondi, si apre con le immagini di accampamento umano ad alta carica che si prepara per una battaglia contro gli spiriti maligni, mostrando anche le storie di origine delle professioni nel continente di Mir. A differenza del gioco precedente di MIR2M, The Warrior, che offriva una sola professione (Guerriero), The Dragonkin parla di tutte e tre le professioni (Guerriero, Mago, Taoista) allo stesso livello del titolo originale, The Legend of Mir 2.

La pre-registrazione è disponibile su Google Play, Apple Appstore e sul sito web ufficiale di MIR2M: The Dragonkin. Tutti coloro che si pre-registreranno riceveranno Septaria, un materiale fondamentale per la creazione di gettoni CQB dedicati alla serie MIR2M, e articoli CQB License. Inoltre, è in corso un evento airdrop CQB, in cui il CQB viene assegnato a sorte quando si completano missioni come la visita al sito ufficiale o al canale Youtube.

MIR2M : The Dragonkin sarà distribuito in circa 170 Paesi attraverso la piattaforma globale di gioco blockchain di Wemade, Wemix Play. Ulteriori informazioni sul gioco saranno rivelate in sequenza sul sito web ufficiale e sul canale Youtube.

Sito di riferimento

- Sito web ufficiale di MIR2M: The Dragonkin: https://bit.ly/TheDragonkin_PV

- Sito web ufficiale di WEMIX Play: https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

- Canale ufficiale Youtube MIR2M: https: //www.youtube.com/@MIR2M.official

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147053/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4149163/Mir2M_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/chuanqi-ip-rivela-il-video-promozionale-di-un-morpg-basato-su-blockchain-mir2m-the-dragonkin-301871750.html