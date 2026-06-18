Cision lancia AI Coverage Analysis in CisionOne per supportare i team di PR nel passare dalla copertura all'azione

AI Coverage Analysis supporta i comunicatori nel comprendere la storia sottostante alla loro copertura mediatica, nel far emergere le narrazioni chiave e nell'individuare gli step da fare successivamente

CHICAGO, 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader globale nell'intelligence sui consumatori e sui media, ha annunciato oggi il lancio di AI Coverage Analysis, una nuova funzionalità della sua pluripremiata piattaforma CisionOne.

Integrata direttamente nel flusso di lavoro delle pubbliche relazioni, AI Coverage Analysis supporta i team di comunicazione nel comprendere rapidamente il significato della loro copertura mediatica, quali narrazioni stanno emergendo e quali azioni intraprendere in seguito. Il sistema fa emergere i temi chiave in tutta la copertura e fornisce suggerimenti personalizzati per gli step successivi, contestualizzando l'analisi rispetto agli obiettivi specifici del team e dando supporto nel passare più rapidamente dalla fase di reporting a quella di formulazione delle raccomandazioni.

Il lancio avviene in un momento critico per i team di pubbliche relazioni. I comunicatori gestiscono una quantità di segnali come mai in precedenza, dalle menzioni sui media e dai sentiment report alle conversazioni sui social media, dalle ultime notizie all'attività della concorrenza. Tuttavia, una maggiore quantità di dati non sempre significa offrire maggiore chiarezza. Molti team si pongono ancora la stessa domanda: cosa significa davvero tutta questa copertura mediatica, e cosa dovremmo fare ora?

Sebbene la sintesi automatica basata sull'IA semplifichi l'elaborazione di grandi quantità di informazioni, molti strumenti forniscono ancora risultati troppo approssimativi o generici per condurre un vero processo decisionale. AI Coverage Analysis colma questa lacuna, offrendo informazioni non solo complete, ma anche pertinenti a priorità specifiche.

Contemporaneamente, secondo l'Inside PR Report 2026 di Cision, i team di pubbliche relazioni quest'anno sentono una maggiore pressione per conseguire risultati più significativi, malgrado budget più ristretti e risorse minori. AI Coverage Analysis contribuisce ad affrontare questa sfida, riducendo il tempo che i team utilizzano per interpretare manualmente la copertura, e consentendo loro di passare in modo più rapido dalla fase di reporting a quella di raccomandazione.

"I team di pubbliche relazioni hanno accesso ai dati più di quanto sia mai avvenuto in precedenza; tuttavia, dati privi di chiarezza producono solo ulteriore rumore", ha dichiarato Amy Jones, Chief Marketing Officer di Cision. "AI Coverage Analysis supporta i team nel comprendere la storia sottostante alla loro copertura, a individuare le narrazioni rilevanti e a procedere con maggiore sicurezza. Supporta i comunicatori nel dedicare meno tempo alla decodifica delle informazioni e maggior tempo nel fornire consulenza all'azienda".

Grazie ad AI Coverage Analysis, gli utenti possono esaminare la copertura relativa a un argomento, un marchio, una campagna o un concorrente selezionati e individuare in modo rapido le narrazioni chiave, i temi e i fattori che condizionano la conversazione. La funzionalità fornisce, quindi, raccomandazioni personalizzate in base a obiettivi e priorità specifici per supportare i team nel decidere dove intervenire, cosa amplificare e dove potrebbero essere necessarie ulteriori azioni.

AI Coverage Analysis è progettata per supportare i moderni team di pubbliche relazioni nel:

Un traguardo nell'evoluzione dell'IA di Cision

Il lancio di AI Coverage Analysis rientra nell'ambito dei continui investimenti di Cision nei flussi di lavoro di comunicazione basati su IA. Grazie all'unione di monitoraggio, analisi, reporting e azioni in un'unica piattaforma, CisionOne supporta i team di PR e comunicazione nell'interpretare i segnali importanti e nel muoversi con maggiore sicurezza.

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Informazioni su Cision

Cision è leader mondiale in soluzioni di analisi dei consumatori e dei media, coinvolgimento e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo contemporaneo basato sui dati. La nostra solida esperienza, le partnership esclusive nel campo dei dati e i nostri prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne, Brandwatch, Trajaan e PR Newswire, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di aumentare la propria visibilità, comprendere meglio il pubblico ed essere comprese dagli utenti più importanti per il loro business.

Contatto per i media:Cision Public Relations CisionPR@cision.com

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