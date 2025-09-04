Cision nomina Gianna Jackson Chief Revenue Officer per le Americhe

Questa leader esperta in ambito revenue guiderà un'ambiziosa strategia di crescita in tutta la regione

CHICAGO, 2 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nei settori dei media e dell'intelligence per i consumatori, ha annunciato oggi la nomina di Gianna Jackson in qualità di Chief Revenue Officer per le Americhe, che farà riferimento al Global Chief Revenue Officer, Steve Boyes.

In questo ruolo, Gianna sarà alla guida della strategia commerciale di Cision e delle sua esecuzione nella regione delle Americhe, aiutando l'azienda a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di crescita e offrendo al contempo un valore eccezionale ai clienti.

Gianna vanta oltre due decenni di esperienza di leadership in aziende globali tecnologiche e SaaS, tra cui InMoment e OpenText. Presso InMoment, ha contribuito a far crescere le operazioni di fatturato e ha favorito un incremento significativo della clientela degli account aziendali. In OpenText ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello, dove ha costituito e sviluppato team altamente performanti, rafforzato l'esecuzione del go-to-market e ampliato l'impatto sui clienti su larga scala.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Cision in un momento così emozionante", ha affermato Gianna Jackson, Chief Revenue Officer per le Americhe. "La piattaforma, i prodotti e il personale di Cision sono in una posizione unica per aiutare i clienti a sfruttare il potere dei media e le informazioni sui consumatori. Non vedo l'ora di lavorare con Steve, l'Executive Leadership Team e l'intero team per le Americhe al fine di promuovere la crescita e rafforzare le nostre partnership con i clienti."

"Gianna è una leader affermata con una comprovata esperienza nel promuovere la crescita e creare team del massimo livello", ha affermato Steve Boyes, Global Chief Revenue Officer di Cision."La sua competenza e la sua leadership saranno fondamentali per allineare la nostra strategia commerciale globale, accelerare le performance dei ricavi e aiutare i clienti a raggiungere il successo."

Gianna entrerà a far parte anche dell'Executive Leadership Team (ELT) di Cision, a dimostrazione dell'importanza del suo ruolo nel definire la strategia di crescita a lungo termine dell'azienda.

Informazioni su Cision

Cision è il leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Offriamo ai professionisti delle PR e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

Informazioni di contatto:

Per richieste da parte dei media, contattare:

Pubbliche relazioni Cision CisionPR@cision.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761220/Cision_Gianna_Jackson.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.