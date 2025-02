Cloud Temple si unisce a Gaia-X per rafforzare il suo impegno per un cloud europeo sicuro e collaborativo

PARIGI, 6 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Cloud Temple, uno dei principali attori del settore del cloud, annuncia la sua adesione a Gaia-X, l'iniziativa europea che mira a creare un ecosistema cloud federato, innovativo e sicuro in Europa. Questa adesione segna un altro passo avanti nell'impegno di Cloud Temple verso una piattaforma cloud europea affidabile.

Fondata nel 2020, Gaia-X riunisce aziende, istituzioni ed esperti di tecnologie attorno a un unico obiettivo: sviluppare norme e un quadro di collaborazione per consentire ai diversi operatori del settore del cloud di lavorare insieme in modo affidabile, trasparente e interoperabile.

Le principali linee d'azione di Gaia-X sono:

Cloud Temple, con la sua competenza in soluzioni cloud sicure per mercati sensibili, intende contribuire ai progressi del lavoro di Gaia-X. L'azienda svolgerà un ruolo attivo nella definizione delle norme tecniche per l'interoperabilità tra gli operatori, nello sviluppo di nuove infrastrutture innovative e nell'implementazione di soluzioni su misura per le esigenze delle aziende e i requisiti di un ambiente digitale affidabile.

"Gaia-X è l'organizzazione in Europa che meglio incarna l'intelligenza collettiva al servizio di un'economia digitale europea affidabile. Dal nostro punto di vista, questa adesione rappresenta una leva essenziale per accelerare la nostra capacità di supportare i nostri clienti internazionali con soluzioni innovative e sicure", ha dichiarato Sébastien Lescop, amministratore delegato di Cloud Temple.

L'adesione di Cloud Temple a Gaia-X riflette la sua strategia volta a diventare un attore chiave nel settore del cloud europeo e sottolinea il suo impegno nello sviluppo di soluzioni collaborative e ad alte prestazioni, su misura per le sfide digitali di domani.

Informazioni sull'azienda:

Fondata nel 2017, Cloud Temple nasce con l'ambizione di democratizzare il cloud nei settori sensibili, garantendone la sicurezza senza compromettere l'innovazione, per soddisfare le esigenze di trasformazione dell'industria, della finanza, della sanità e della sfera pubblica. La sua offerta rispetta le norme più severe, come SecNumCloud, qualifica assegnata dall'ANSSI nel 2022 per i suoi servizi IaaS e nel 2024 per la sua offerta di PaaS, nonché le certificazioni HDS (hosting di dati sanitari) e ISO 27001.

