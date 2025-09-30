Collaborazione intelligente per un ecosistema fiorente: Huawei FusionSolar ospita il Global Installer Summit

DONGGUAN, Cina, 30 settembre 2025/PRNewswire/ -- Huawei FusionSolar ha tenuto la quarta e quinta edizione del Global Installer Summit a Dongguan. Oltre 1200 partner e installatori da tutto il mondo hanno approfondito le tendenze del settore degli impianti fotovoltaici (PV) e dell'immagazzinamento di energia (ESS), le strategie di installazione, le storie di successo e le strategie di marketing, collaborando alla creazione di un futuro luminoso per l'energia distribuita.

Zhou Jianjun, vicepresidente Huawei e presidente marketing, vendite e servizi globali Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso di benvenuto al summit, nel corso del quale ha osservato che "ogni installatore è colui che crea e distribuisce valore nell'ultimo miglio" e ha spiegato che obiettivo del summit – condividere il posizionamento e le strategie di Huawei Digital Power con gli installatori globali, evidenziare le tecnologie, i prodotti e le soluzioni più recenti e stabilire una piattaforma di comunicazione integrata. Riunendo le migliori pratiche del settore da tutto il mondo, l'evento ha promosso la crescita aziendale attraverso esperienze pratiche e sforzi collettivi per un futuro migliore.

Sun Xiaofeng, presidente servizi marketing e vendita Smart PV & ESS Huawei Digital Power, ha tenuto un intervento di apertura sul tema "Cultura e sistema di innovazione Huawei", spiegando che Huawei Digital Power continuerà a essere incentrata sul cliente e impegnata nella digitalizzazione, nell'intelligenza e nella decarbonizzazione, garantendo investimenti continui in tecnologie all'avanguardia. Huawei Digital Power manterrà una stretta collaborazione con i partner e i clienti globali e affronterà le incertezze con una mentalità aperta per costruire un futuro migliore e più green.

Jack Tong, presidente del business Global Residential e C&I Smart PV & ESS Huawei Digital Power, ha illustrato le strategie di installazione di Huawei FusionSolar, sottolineando che l'installatore e l'impresa di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) garantiscono la sicurezza, la qualità e il valore aggiunto nell'ultimo miglio della trasformazione da consumatori di energia a prosumatori di energia per abitazioni e aziende. Huawei si impegna a creare un percorso aziendale semplice ed efficiente per gli installatori e a collaborare con utenti, installatori e partner per un successo condiviso.

Allen Zeng, presidente servizi tecnici e operazioni Huawei Digital Power, ha tenuto un intervento di apertura dal titolo "Progetta il tuo successo: installazioni più intelligenti, supporto avanzato e opportunità illimitate", illustrando quattro tendenze principali: requisiti di sicurezza più rigorosi, crescita record del mercato, crescente importanza dell'ESS e nuovi motori di crescita necessari sul mercato. Huawei ha creato un sistema di servizi tridimensionale caratterizzato da eccellenza qualitativa, know-how e visione strategica, concentrandosi su installazione e manutenzione semplificate, supporto tecnico e formazione di alto livello e profitti a lungo termine per aiutare gli installatori a raggiungere il successo aziendale.

Xia Hesheng, direttore marketing Huawei Digital Power, ha tenuto un intervento di apertura dal titolo "La semplicità rende più saggi, linee guida di marketing per gli installatori", sottolineando l'importanza del branding e del marketing per il successo aziendale. Huawei Digital Power migliora costantemente i risultati positivi del marchio e collabora con installatori in Europa, Asia-Pacifico, Africa e America Latina per esplorare modelli di marketing congiunto di successo. Huawei Digital Power collaborerà apertamente con partner e installatori per condividere risorse e competenze di branding e marketing, promuovendo il successo commerciale reciproco.

Wang Wenyuan, ingegnere capo del sistema di gestione PV intelligente Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso su "SmartDesign: dall'idea al business plan in 10 minuti". SmartDesign è uno strumento di progettazione online in grado di risolvere in modo efficiente molti dei problemi sfide che gli installatori si trovano ad affrontare quando creano soluzioni per i proprietari – progettazione standardizzata, selezione dei dispositivi e vantaggi intuitivi e visivi del progetto. Senza dover essere presenti in loco, gli installatori possono completare un progetto in soli 10 minuti. SmartDesign supporta la progettazione elettrica, la modellazione 3D, il layout dell'impianto PV e la generazione di elenchi di dispositivi. Inoltre può generare report dettagliati per visualizzare chiaramente il ritorno sull'investimento (ROI) dell'impianto, migliorando significativamente l'efficienza della comunicazione e l'esperienza dell'interazione tra proprietari e installatori.

Inoltre, gli esperti delle soluzioni Huawei FusionSolar hanno fornito un'analisi approfondita del valore fondamentale delle soluzioni residenziali e C&I One-Fits-All, offrendo agli installatori globali dati approfonditi pratici e suggerimenti di grande impatto. Installatori da tutto il mondo hanno condiviso applicazioni concrete e storie di successo, stimolando idee proiettate al futuro e nuove opportunità di collaborazione attraverso uno scambio dinamico.

La Huawei FusionSolar Creators' Cup, durata quattro mesi (dal 1° aprile al 31 luglio), si è conclusa con una straordinaria cerimonia di premiazione. Installatori da tutto il mondo hanno presentato storie avvincenti di sviluppo green e a basse emissioni di carbonio in abitazioni e aziende; le loro riflessioni autentiche e gli approfondimenti condivisi sul presente e sul futuro di modi di vivere sostenibili hanno catturato l'attenzione del pubblico.

Il summit ha offerto programmi di grande impatto e ricchi di contenuti, incentrati sul consenso culturale, l'allineamento strategico, l'innovazione tecnologica e le innovazioni di modelli. Più che un semplice incontro globale per gli installatori Huawei FusionSolar, gli eventi hanno rappresentato piattaforme essenziali per lo scambio di conoscenze tra mercati e regioni, dove dati pratici sono stati discussi liberamente e le capacità sono state potenziate. Guardando al futuro, Huawei FusionSolar continua a impegnarsi a collaborare con partner globali per integrare le competenze del settore, accelerare la trasformazione digitale dell'energia e costruire un futuro migliore e più green.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783652/Smart_Collaboration_a_Thriving_Ecosystem_Huawei_FusionSolar_Successfully_Hosts_Global.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783653/Smart_Collaboration_a_Thriving_Ecosystem_Huawei_FusionSolar_Successfully_Hosts_Global_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783654/Smart_Collaboration_a_Thriving_Ecosystem_Huawei_FusionSolar_Successfully_Hosts_Global_2.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.