Con un BIM World Munich dinamico, Gstarsoft rafforza la presenza europea e ribadisce l'impegno a lungo termine nei confronti dei clienti

MONACO DI BAVIERA, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Con una partecipazione entusiasmante al BIM World Munich 2025, Gstarsoft ha presentato a un pubblico globale la sua suite completa di soluzioni software industriali, ribadendo il suo focus strategico sul mercato europeo. L'evento, tenutosi presso l'ICM, International Congress Center Messe München, il 26 e 27 novembre, ha ospitato circa 8.000 professionisti del settore e ha accolto più di 250 espositori. Lo stand di Gstarsoft si è distinto come hub per dimostrazioni live di prodotti, evidenziando la perfetta integrazione delle sue piattaforme CAD 2D, CAD 3D, BIM e basate su cloud e suscitando notevole interesse da parte di architetti, ingegneri e specialisti dell'edilizia in visita alla fiera. Xiang Lu, CEO di Gstarsoft, ha dichiarato ai giornalisti: "La nostra strategia globale è incentrata sulla fornitura di soluzioni CAD/BIM compatibili e ad alte prestazioni, su misura per le diverse esigenze del mercato, a supporto di una trasformazione digitale sostenibile in tutto il mondo".

Esposizioni interattive e prodotti in evidenza

I visitatori dello stand Gstarsoft hanno potuto sperimentare in prima persona come il portafoglio di prodottirecentemente annunciato dall'azienda fornisca una soluzione completa end-to-end per le sfide di progettazione, collaborazione e sostenibilità:

In un discorso programmatico intitolato "Soluzione integrata CAD e BIM: potenziare i flussi di lavoro di progettazione a basso consumo energetico", Richard Li, CEO di Gstarsoft BIM BU, ha sottolineato il ruolo degli strumenti unificati nell'avanzamento dell'edilizia sostenibile. "Il futuro della progettazione digitale risiede nell'unione della precisione CAD con la profondità dei dati BIM, per ridurre gli sprechi e il consumo di energia", ha affermato.

Conferma dell'impegno per il mercato europeo

Gstarsoft ha rafforzato il suo impegno a lungo termine in Europa, una regione destinata a vedere il suo mercato BIM crescere da 800 milioni di euro nel 2024 a 1,48 miliardi di euro entro il 2029 (*Fonte: Rapporto interno SNS nel 2025). L'azienda prevede di intensificare i propri investimenti attraverso:

Validazione del settore e portata globale

Le soluzioni hanno guadagnato la fiducia di numerosi leader del settore nei mercati globali, a testimonianza della loro eccezionale adattabilità. In occasione della fiera, Johann Schmidt, project manager di un'azienda di ingegneria tedesca, ha osservato: "La compatibilità della piattaforma con i set di strumenti esistenti riduce al minimo gli ostacoli alla transizione, consentendo al nostro team di adottare nuovi flussi di lavoro senza interrompere i progetti in corso". Questo feedback è in linea con la crescente attenzione del settore agli standard OpenBIM e alle metodologie di costruzione digitalizzate.

Al BIM World Munich 2025, Gstarsoft si sta affermando come un attore fondamentale nel dare forma alla trasformazione digitale del settore. Grazie alla combinazione di un software affidabile con un approccio incentrato sul cliente, l'azienda è ben posizionata per supportare il percorso dell'Europa verso pratiche edilizie più intelligenti e sostenibili.

Informazioni su Gstarsoft

Gstarsoft Co., Ltd., fondata nel 2001, è fornitore leader di software industriali incentrati sulla ricerca e sviluppo. Con la missione di essere "incentrata sul cliente, rendendo la progettazione più efficiente, la collaborazione più fluida e il valore sostenibile", l'azienda si impegna a diventare un fornitore di software industriali di livello mondiale, orientato all'innovazione di prodotto, offrendo una gamma completa di soluzioni, tra cui CAD 2D, CAD 3D, BIM e CAD basato su cloud. Attualmente, i prodotti e i servizi di Gstarsoft coprono più di 110 paesi, con una base utenti globale complessiva che supera i 100 milioni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833649/Gstarsoft_BIM_WORLD_Munich_2025.jpg

