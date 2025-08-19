CookieYes lancia la sua app su Wix App Market e offre a milioni una conformità alla privacy semplice e scalabile

MILTON KEYNES, Inghilterra, 19 agosto 2025 /PRNewswire/ -- CookieYes, leader mondiale nelle soluzioni di gestione del consenso scelto da oltre 2 milioni di siti web, annuncia il lancio su Wix App Market della sua app dedicata.

Questo lancio consente alle aziende di tutte le dimensioni di gestire con facilità il consenso sui cookie del sito web, di rispettare le leggi globali sulla privacy e di rafforzare la fiducia degli utenti, senza complesse configurazioni tecniche.

Con la diffusione a livello globale del GDPR e di altre normative sulla privacy, le aziende devono offrire ai visitatori scelte chiare in merito alla raccolta dei dati. L'app CookieYes, perfettamente integrata con Wix, consente di implementare esperienze di consenso conformi e intuitive in pochi minuti.

Soluzioni che mettono al primo posto la privacy dedicate alle aziende basate su Wix

Grazie all'app CookieYes le aziende possono:

• Visualizzare banner chiari sui cookie che spiegano ai visitatori come possono essere utilizzati i loro dati.

• Mettere in pausa gli strumenti di tracking (come analisi o annunci) finché i visitatori non decidono di consentirli.

• Conservare un registro sicuro delle scelte dei visitatori per rispondere ai requisiti legali.

• Restare aggiornate sulle leggi sulla privacy grazie agli aggiornamenti automatici e al supporto per la conformità.

• Mostrare banner specifici per regione in base alla posizione dei visitatori (ad esempio, il GDPR per l'Europa).

• Offrire banner sui cookie in più lingue e automaticamente abbinati alle impostazioni del browser del visitatore.

• Personalizzare facilmente l'aspetto dei banner per adattarli al marchio aziendale.

Pronti a semplificare il consenso sui cookie su Wix? Installate subito CookieYes da Wix App Market

"La privacy è un diritto fondamentale, non una funzionalità facoltativa", ha dichiarato Anvar T., amministratore delegato di CookieYes. "Da sempre la nostra missione è rendere la conformità alla privacy semplice, scalabile e accessibile per ogni azienda. In qualità di Google Certified Gold CMP Partner a cui si affidano i principali marchi globali, siamo orgogliosi di estendere le nostre capacità alla community Wix e di supportare le aziende nella creazione di esperienze digitali più solide e basate sulla fiducia.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a CookieYes su Wix App Market", ha affermato Omer Zilberman, responsabile dello sviluppo aziendale di Wix. "Grazie alla competenza di quest'azienda nella gestione del consenso, i nostri utenti sono in grado di offrire siti trasparenti e conformi alle normative, senza problemi tecnici".

CookieYes, ora disponibile a livello globale su Wix App Market, è gratuito da installare, con funzionalità premium a partire da 8,33 USD al mese. Offre limiti di scansione più elevati, registri del consenso dettagliati, branding personalizzato e molto altro per le aziende in crescita.

Informazioni su CookieYes

CookieYes è un Google Certified Gold CMP Partner e un fornitore di servizi di gestione del consenso a cui si affidano oltre 2 milioni di siti web, tra cui Toyota, KFC, Domino's e Forbes, per esperienze digitali trasparenti e conformi alle normative. CookieYes offre soluzioni scalabili e facili da usare che aiutano le aziende a rispettare le normative globali sulla privacy e a rafforzare la fiducia degli utenti.

Informazioni di contatto

Sito web: www.cookieyes.com Email: partnerships@cookieyes.com Elenco app: https://www.wix.com/app-market/web-solution/cookieyes-gdpr-cookie-banner/?utm_source=prc&utm_medium=cpc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750761/CookieYes.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2750760/CookieYes_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.