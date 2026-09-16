CordenPharma nomina il Dott. Jean-Luc Herbeaux Amministratore Delegato per guidare la prossima fase di crescita

BASILEA, Svizzera, 16 settembre 2026 /PRNewswire/ -- CordenPharma, azienda leader a livello globale nel settore farmaceutico CDMO, ha annunciato oggi la nomina del Dott. Jean-Luc Herbeaux ad Amministratore Delegato, con effetto dal 1° ottobre 2026, in concomitanza con l'inizio della prossima fase di crescita dell'azienda.

Il Dott. Herbeaux succederà al Dott. Michael Quirmbach, che ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di CordenPharma dal 2019 e ha svolto un ruolo determinante nella crescita e nella trasformazione dell'azienda negli ultimi 12 anni. Nell'ambito del previsto passaggio di consegne alla guida dell'azienda, Michael rimarrà attivamente coinvolto in CordenPharma in qualità di membro del consiglio di amministrazione e consulente senior, mettendo a disposizione la sua profonda conoscenza dell'azienda e la sua esperienza nel settore, oltre a fornire una guida strategica nella prossima fase di sviluppo.

Il Dott. Jean-Luc Herbeaux è stato nominato Amministratore Delegato.

Il Dott. Herbeaux entra a far parte di CordenPharma provenendo da Hovione, un'azienda internazionale di CDMO, dove ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato per oltre quattro anni. Prima di diventare Amministratore Delegato, ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo presso Hovione e, in precedenza, diverse posizioni dirigenziali presso Evonik, leader globale nel settore delle specialità chimiche e delle tecnologie per materiali sostenibili.

In qualità di Amministratore Delegato, il Dott. Herbeaux guiderà l'attuazione della strategia a lungo termine di CordenPharma, lavorando a stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione e con il continuo supporto di Astorg, concentrandosi sulla crescita continua, sull'efficienza operativa, sulla fornitura ai clienti e sull'ulteriore sviluppo della piattaforma globale dell'azienda.

La sua nomina giunge in un momento in cui CordenPharma entra in una nuova fase di sviluppo, a seguito di un periodo di significativa espansione strategica e investimenti. Questo include la recente acquisizione di AmbioPharm, azienda specializzata nella produzione di peptidi tramite CDMO, e il continuo investimento nella capacità di sviluppo e produzione in tutta la sua rete. Oggi, CordenPharma impiega circa 3.500 persone e gestisce una rete produttiva ampliata negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, supportando i clienti dalle prime fasi di sviluppo fino alla produzione commerciale.

Sulla scia di 12 anni di crescita sotto la guida del Dr. Michael Quirmbach

Il Dott. Quirmbach è entrato in CordenPharma nel 2014 ed è diventato Amministratore Delegato nel 2019. Durante il suo mandato, ha svolto un ruolo determinante nella trasformazione di CordenPharma in un'azienda leader a livello globale nel settore CDMO. Ha supervisionato lo sviluppo di una strategia di piattaforma mirata, investimenti significativi in competenze e capacità, l'espansione della presenza globale di CordenPharma e l'integrazione dei suoi siti. Ha inoltre contribuito a costruire un'organizzazione fortemente orientata al cliente e a promuovere una cultura di collaborazione e spirito imprenditoriale in tutta l'azienda.

Durante i 12 anni di Michael in azienda, CordenPharma è cresciuta da 245 milioni di euro di fatturato annuo a oltre 1 miliardo di euro.

Judith Charpentier, Co-Managing Partner e Co-Responsabile della strategia principale, ha dichiarato:

"Michael ha dato un contributo eccezionale a CordenPharma negli ultimi 12 anni, svolgendo un ruolo determinante nella costruzione dell'azienda CDMO globale che è oggi. Siamo profondamente grati per la sua leadership e la sua collaborazione e molto lieti che continuerà a essere coinvolto nell'azienda. Jean-Luc porta con sé una profonda esperienza di leadership e operativa nel settore CDMO e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui e con tutto il team per consolidare queste solide basi, continuare a servire i clienti a livello globale e supportare i farmaci che offrono ai pazienti."

Il Dott. Jean-Luc Herbeaux, nuovo Amministratore Delegato, ha dichiarato:

"Sono entusiasta di entrare a far parte di CordenPharma e di lavorare al fianco di Astorg in una fase cruciale dello sviluppo dell'azienda. Nutro grande rispetto per ciò che Michael e il team hanno costruito e vedo significative opportunità all'orizzonte. Il mio obiettivo sarà chiaro: attuare i nostri piani di crescita con disciplina, consolidare le nostre partnership con i clienti e continuare a rafforzare le capacità su cui fanno affidamento per sviluppare e produrre farmaci essenziali per i pazienti di tutto il mondo."

Il Dott. Michael Quirmbach, membro del Consiglio di Amministrazione e Senior Advisor di CordenPharma, ha dichiarato:

"Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme in CordenPharma negli ultimi 12 anni e grato ai numerosi colleghi, clienti e partner che hanno fatto parte di questo percorso. L'azienda si trova in una posizione solida per la sua prossima fase di sviluppo e non vedo l'ora di continuare a dare il mio contributo in qualità di membro del consiglio di amministrazione e consulente senior."

Informazioni su CordenPharma

CordenPharma è una CDMO che sostiene e collabora con gli innovatori biotecnologici e farmaceutici di modalità complesse nell'avanzamento del loro ciclo di vita di sviluppo dei farmaci. Sfruttando l'esperienza collettiva dei team attraverso la sua rete di strutture integrate a livello globale, CordenPharma fornisce servizi di outsourcing su misura che coprono l'intera catena di approvvigionamento, dallo sviluppo iniziale della fase clinica alla commercializzazione.

Con competenze scientifiche e partnership al centro, CordenPharma fornisce ai clienti servizi end-to-end di alto valore con un focus strategico su peptidi, piccole molecole (potenza sia elevata che regolare), eccipienti lipidici personalizzati, nanoparticelle lipidiche (LNP), iniettabili sterili e oligonucleotidi.

Il CordenPharma Group è composto da 13 strutture in Europa, Nord America e Asia con oltre 3.500 dipendenti. Nell'esercizio finanziario 2025, l'organizzazione ha generato un fatturato di 960 milioni di euro. Nel 2022, CordenPharma è stata acquisita da Astorg, una società di private equity paneuropea leader con una profonda esperienza nel settore sanitario, per accelerarne lo sviluppo e rafforzare ulteriormente la sua leadership nel settore CDMO.

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Informazioni su Astorg

Astorg è una società di private equity paneuropea leader nel settore, con oltre 24 miliardi di euro di asset in gestione. Astorg è un investitore multispecializzato con una profonda esperienza nei settori sanitario, tecnologico e dei servizi alle imprese. Nel settore sanitario, Astorg si concentra su un insieme ristretto di sottosettori: servizi e tecnologie farmaceutiche, MedTech e servizi MedTech, strumenti per le scienze della vita e diagnostica. Caratterizzata da una spiccata cultura imprenditoriale, da una prospettiva orientata agli azionisti e da una struttura decisionale snella, Astorg collabora con fondatori, imprenditori e team di gestione per acquisire aziende B2B internazionali di alto livello, fornendo loro consulenza strategica, governance e capitale per rafforzare il loro posizionamento strategico e raggiungere i loro obiettivi finanziari. Con sede centrale in Lussemburgo, Astorg ha uffici a Londra, Parigi, New York, Francoforte e Milano.

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