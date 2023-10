COSMETIC 360, LA FIERA INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE, APRE ALLE CLEANTECH PER ACCELERARE LA TRANSIZIONE AMBIENTALE

PARIGI, 18 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- La fiera internazionale COSMETIC 360, un appuntamento imperdibile per l'innovazione dell'industria cosmetica e dei profumi, ha appena aperto le sue porte per due giorni eccezionali, il 18 e 19 ottobre 2023, al Carrousel du Louvre di Parigi.

La 9ª edizione si concentra sulla responsabilità ambientale con le CLEANTECH, abbreviazione di "Clean Technologies", un tema cruciale di fronte alle attuali sfide ecologiche. Ospita 250 espositori da 25 Paesi, tra cui 12 delegazioni (Belgio, Canada e Montréal, Corea del Sud, Spagna, Italia, Iran, Perù, Portogallo, Taiwan, Thailandia, Regno Unito) e 4.500 decision maker internazionali. Parteciperanno per scoprire le soluzioni più innovative per impegnarsi nel progresso sostenibile.

Grazie all'implementazione delle CLEANTECH, l'industria cosmetica e dei profumi sta sviluppando innovazioni tecnologiche che garantiscono la competitività aziendale, contribuendo attivamente alla salvaguardia del nostro pianeta e alla lotta contro il riscaldamento globale.

I CAMPIONI CLEANTECH DI COSMETIC 360 NEL 2023

La fiera, organizzata da COSMETIC VALLEY, la principale rete mondiale dell'industria cosmetica e profumiera, è quindi incentrata sulle best practices, le energie green e la decarbonizzazione in tutti i settori dei suoi eventi (CNRS Tech Corner, Open Innovation, start-up innovative, premi, ecc.). Con temi come cosmetici eco-progettati, conservazione e ripristino della biodiversità, alternativa alle soluzioni a base di petrolio, neutralità e stoccaggio del carbonio, efficienza idrica, imballaggi riciclabili e compostabili e tanti altri, questa 9ª edizione è un luogo unico per le soluzioni CLEANTECH di maggior impatto, per scambiare idee e diventare protagonisti di questa transizione.

La fiera presenta anche un programma di conferenze CLEANTECH unico nel suo genere, sostenuto dall'Unione Europea e da InnCoCells (un progetto collaborativo europeo che coinvolge 17 partner nello sviluppo di innovazioni dedicate a processi di produzione sostenibili di ingredienti a base biologica per i cosmetici). Le questioni chiave del tema verranno affrontate in quattro sessioni principali, con la partecipazione di esperti con diverso background: le tendenze dei consumatori nel consumo responsabile, il packaging responsabile, la decarbonizzazione dell'industria e gli ingredienti a base biologica per sostituire la petrolchimica.

"COSMETIC 360 dimostra i nostri progressi nell'innovare in modo ancora più virtuoso in nome del progresso sostenibile. COSMETIC 360 è il fulcro dell'innovazione globale e senza dubbio il punto d'incontro per coloro che vogliono avere un impatto positivo sull'industria cosmetica e dei profumi. ", afferma Christophe Masson, direttore di Cosmetic Valley.

COSMETIC 360, IL CUORE DELL'INNOVAZIONE COSMETICA GLOBALE

COSMETIC 360 si distingue ogni anno per le tecnologie, i processi, i prodotti e i servizi innovativi che presenta. Questa fiera imperdibile, che celebrerà il suo 10° anniversario nel 2024, riunisce i decision maker e le persone influenti del settore intorno a materie prime, formulazioni, confezionamento, test e analisi, prodotti finiti, logistica, attrezzature e distribuzione.

"Il nostro salone rivela sempre gli incredibili progressi compiuti nel settore, dato che COSMETIC 360 sostiene con forza i valori della cosmesi nel XXI secolo: utilità universale, benessere umano, responsabilità nei confronti di tutti gli esseri viventi, libertà di creazione e progresso scientifico", afferma Franckie Béchereau, direttore di COSMETIC 360.

