Coway comunica la valutazione dell'attuazione del proprio Piano di aumento del valore aziendale

SEOUL, Corea del Sud, 9 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, la "Best Life Solution Company", ha annunciato oggi una valutazione dello stato di attuazione del proprio Piano di aumento del valore aziendale, illustrando risultati concreti volti ad aumentare il valore per gli azionisti e delineando la propria roadmap strategica di medio-lungo periodo.

Lo scorso anno, Coway ha presentato il proprio Piano di aumento del valore aziendale, che include i seguenti indicatori chiave da raggiungere entro il 2027: conseguire ricavi superiori a 5.000 miliardi di KRW; mantenere un tasso di rendimento per gli azionisti del 40%; gestire un rapporto debito netto/EBIT fino a un massimo di 2,5; rafforzare i propri sistemi di governance.

Dall'annuncio del piano, Coway ha condotto diverse revisioni interne sullo stato di avanzamento dell'attuazione e ha predisposto in modo proattivo misure supplementari per migliorare l'efficacia dell'esecuzione. Questa comunicazione mira a presentare in modo trasparente una valutazione dei risultati conseguiti fino a oggi, a illustrare i piani futuri agli azionisti e al mercato e a riaffermare la credibilità e l'impatto positivo delle proprie iniziative di incremento del valore aziendale.

Progressi iniziali e obiettivi di ricavo: accelerazione della roadmap verso i 5.000 miliardi di KRW

Nel 2025, Coway ha registrato ricavi pari a 4.960 miliardi di KRW, con un aumento del 15,2% su base annua. Questo risultato supera in modo significativo il tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,5% previsto dalla società, posizionando Coway nettamente in anticipo rispetto ai tempi per superare il traguardo dei 5.000 miliardi di KRW entro il 2027.

Coway ha mantenuto una solida crescita nel 2025, grazie al rafforzamento della competitività del business nazionale e alla continua espansione delle attività all'estero. Nel mercato interno, la crescita costante dei clienti dei depuratori d'acqua a noleggio ha contribuito a rafforzare le basi del core business della Società, mentre a livello globale la crescita dei ricavi è stata trainata dall'espansione continua delle filiali estere esistenti, nonché dalla rapida crescita delle entità più recenti.

Una solida performance promossa in particolare da BEREX, il brand di Coway dedicato al sonno e al benessere, lanciato per la prima volta nel 2022 nell'ambito della visione strategica del Presidente Junhyuk Bang al fine di garantire nuovi motori di crescita. Nel 2025, BEREX ha generato ricavi complessivi, tra mercato nazionale ed estero, pari a 719,9 miliardi di KRW.

Parallelamente al lancio dei prodotti BEREX sui mercati internazionali e all'ampliamento delle gamme di prodotto in diverse categorie, in linea con la strategia di espansione globale del Presidente, il contributo dei mercati esteri ai ricavi complessivi di Coway è aumentato fino al 40% circa nel 2025, rafforzando ulteriormente la presenza globale della Società.

Raggiungimento di un rendimento per gli azionisti del 40% attraverso un'esecuzione equilibrata

Nel 2025, Coway ha raggiunto con successo un tasso di rendimento complessivo per gli azionisti del 40%, pari a 247,3 miliardi di KRW. Tale risultato è stato ottenuto attraverso una combinazione equilibrata di 137,3 miliardi di KRW in dividendi in contanti e 110 miliardi di KRW in acquisizioni di azioni proprie. È importante sottolineare che la società ha annullato circa 1,9 milioni di azioni proprie acquistate nel 2017 e nel 2024, al fine di incrementare direttamente il valore per azione.

Pur mantenendo un tasso di rendimento del 40% fino al 2027, Coway darà priorità ai dividendi in contanti per soddisfare i requisiti di "società ad alto dividendo", consentendo agli azionisti di beneficiare della tassazione separata sui redditi da dividendi. La Società manterrà inoltre un payout dei dividendi pari ad almeno il 25% e incrementerà l'ammontare totale dei dividendi di oltre il 10% su base annua. Il restante 15% del pool dei rendimenti sarà ripartito in modo flessibile tra acquisti di azioni proprie e ulteriori dividendi in contanti, al fine di massimizzare le agevolazioni fiscali per gli azionisti e il rendimento complessivo.

Mantenimento della solidità finanziaria e gestione stabile della struttura patrimoniale

Parallelamente all'espansione degli investimenti per la crescita e ai rendimenti per gli azionisti, Coway sta gestendo la propria struttura patrimoniale target in modo da garantire la stabilità finanziaria. Al 2025, il rapporto debito netto/EBIT della Società si attestava a 2,1; Coway prevede di mantenerlo entro un livello massimo di 2,5 fino al 2027, attraverso una gestione continua e coerente della struttura patrimoniale.

Per assicurarsi le risorse necessarie a sostenere gli investimenti per la crescita, il capitale circolante e i rendimenti per gli azionisti, Coway utilizza attivamente il finanziamento tramite debito per migliorare l'efficienza patrimoniale, mantenendo al contempo un rigoroso controllo del rischio legato al rating del credito, al fine di rafforzare ulteriormente la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

Rafforzamento dei tassi di conformità per i principali indicatori di governance

Dopo la presentazione del proprio Piano di aumento del valore aziendale, Coway ha registrato un miglioramento del tasso di conformità ai principali indicatori di governance, raggiungendo il 74%. Tale crescita è stata sostenuta dall'aumento della quota di amministratori indipendenti al 67%, nonché dall'istituzione di un Comitato per le remunerazioni composto interamente da amministratori indipendenti.

Coway ha inoltre delineato una roadmap di medio-lungo periodo per il rafforzamento della propria governance aziendale. Nel 2026, la Società prevede di istituire un Comitato interno per le operazioni e di introdurre un sistema di Senior Independent Director, al fine di rafforzare ulteriormente la propria governance societaria; inoltre, apporterà modifiche allo statuto in linea con le recenti revisioni della Legge commerciale della Corea del Sud. Entro il 2027, Coway punta a raggiungere un tasso di conformità del 93% attraverso misure quali l'adozione del voto elettronico e del sistema di voto cumulativo.

Un portavoce di Coway ha dichiarato: "Da quando abbiamo annunciato il nostro Piano di aumento del valore aziendale, abbiamo conseguito risultati concreti in termini di tasso di crescita, rendimenti per gli azionisti e livelli di governance. In futuro, continueremo a monitorare attentamente l'attuazione del piano utilizzando indicatori chiave e a perseguire un approccio equilibrato volto a sostenere sia gli investimenti nei motori di crescita futuri sia i rendimenti per gli azionisti, garantendo così il costante incremento del valore aziendale nel medio-lungo periodo".

Per ulteriori dettagli sul Piano di aumento del valore aziendale di Coway, visitare la pagina Relazioni con gli investitori della Società.

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d'acqua, purificatori d'aria, bidet e materassi. BEREX, il brand della Società dedicato al sonno e al benessere, punta a migliorare la qualità della vita attraverso materassi e poltrone massaggianti all'avanguardia. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un'intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L'azienda ha dimostrato dedizione all'innovazione con prodotti premiati, competenze in materia di salute della casa, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all'estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, ed Europa, sulla base del successo commerciale in Corea. Nel 2025, l'Azienda ha lanciato Coway Life Solution, una piattaforma premium per l'assistenza agli anziani che offre soluzioni di cura personalizzate, adattate alle diverse fasi della vita. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/coway-comunica-la-valutazione-dellattuazione-del-proprio-piano-di-aumento-del-valore-aziendale-302682351.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.