d'Alba: il segreto di bellezza meglio custodito della Corea pronto a conquistare la scena mondiale

SEUL, Corea del Sud, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nel 2023 d'Alba ha raggiunto un traguardo importante: è diventato il marchio indipendente di prodotti per la cura dell'epidermide col maggior fatturato della Corea. Questo risultato, ottenuto in un mercato densamente popolato, ha consolidato la posizione di d'Alba come pioniere nell'innovazione della bellezza 'Made in Korea' (K-beauty) e come stella nascente a livello mondiale. Nonostante l'incredibile popolarità ottenuta in Corea, d'Alba resta una perla nascosta per quanto riguarda la portata internazionale, una caratteristica che il marchio vuole cambiare con entusiasmo.

Classificato tra i tre bestseller di Olive Young, il principale dettagliante di prodotti per la salute e la bellezza della Corea, d'Alba ha conquistato i consumatori locali con le sue formule di qualità elevata per la cura dell'epidermide. Il bestseller di d'Alba, il White Truffle First Spray Serum, rinomato per la sua capacità di idratare in profondità l'epidermide, migliorarne la luminosità e favorirne l'aspetto giovanile, è diventato un "must-have" in Corea. Arricchito con lussuosi tartufi bianchi italiani, questo prodotto regala un'esperienza rigenerante che ha conquistato un seguito di affezionati estimatori tra gli appassionati coreani della cura dell'epidermide, che ne apprezzano i risultati trasformativi.

Nonostante l'evidente successo nazionale, d'Alba resta un nome poco conosciuto a livello mondiale. Tra coloro che hanno familiarità con le tendenze beauty coreane, la cura dell'epidermide con il tartufo bianco di d'Alba è una sorta di segreto ben custodito, stimato dai più attenti alla K-beauty. Con i consumatori coreani che hanno accolto con entusiasmo il marchio, d'Alba si pone un nuovo obiettivo: ottenere un successo internazionale. Desiderando portare la stessa eccitazione e un'esperienza di skincare eccezionale agli amanti della bellezza di tutto il mondo.

In occasione di questo Black Friday, d'Alba sta preparando la sua maggior promozione globale di sempre, con la proposta di offerte esclusive per presentare d'Alba a un pubblico più ampio. L'obiettivo è replicare il successo nazionale e diventare un fenomeno virale a livello globale, per consentire agli appassionati di cura dell'epidermide di tutto il mondo di provare i prodotti che hanno avuto un successo travolgente in Corea.

Mentre si prepara a questo nuovo capitolo entusiasmante, d'Alba desidera invitare gli appassionati di bellezza di tutto il mondo a scoprire ciò che i consumatori coreani sanno da sempre: d'Alba è più di un marchio, è un'esperienza di cura dell'epidermide che non ha eguali. Questo Black Friday segna il momento perfetto per la scoperta di d'Alba in tutto il mondo e per godere dei lussuosi e rigeneranti benefici dei prodotti a base di tartufo bianco. Preparatevi, perché il segreto di bellezza meglio custodito della Corea sta per conquistare la scena mondiale.

