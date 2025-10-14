LONDRA, 14 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Mentre il mercato globale del biohacking accelera verso i 108,57 miliardi di dollari entro il 2029 (fonte), triplicando in soli cinque anni, elegant hoopoe sta portando l'ossessione per la longevità della Silicon Valley nell'assistenza sanitaria rivolta a tutti, con un programma di 12 settimane che assegna a ciascun cliente un "punteggio di longevità" personalizzato basato su 56 biomarcatori.

L'azienda, che ha erogato oltre 30.000 trattamenti negli Emirati Arabi Uniti, sta ora accelerando l'espansione delle sue oltre 200 cliniche in Nord America ed Europa con un modello che trasforma il biohacking da auto-ottimizzazione sperimentale in medicina preventiva clinicamente convalidata e basata sui dati, accessibile come un abbonamento in palestra.

Ciò che è iniziato come una tendenza d'élite tra dirigenti di società di high-tech e atleti si è evoluto in un cambiamento fondamentale nel modo in cui le persone si approcciano alla propria salute. L'analisi di oltre 61 milioni di post sui social rivela che il biohacking è diventato una tendenza di massa, con le conversazioni dei consumatori sulla gestione della glicemia e sugli integratori personalizzati che aumentano rispettivamente del 30% e del 27% all'anno (fonte).

"Stiamo assistendo alla democratizzazione della scienza della longevità", ha affermato Shahriar Shahir Barzegar, CEO e fondatore di elegant hoopoe. "Cinque anni fa, i test sui biomarcatori e i protocolli personalizzati per la longevità erano accessibili solo a individui con un patrimonio netto estremamente elevato, che spendevano decine di migliaia di dollari all'anno in cliniche esclusive. Oggi, offriamo lo stesso livello di precisione tramite sistemi basati sull'intelligenza artificiale a una frazione del costo".

Barzegar, autore di un quadro di riferimento in 9 volumi sull'ottimizzazione della salute che costituisce la base della piattaforma SEGA™ di elegant hoopoe, apporta una visione imprenditoriale e una metodologia altamente scientifica all'espansione dell'azienda.

I dispositivi indossabili per i consumatori analizzano solo parametri superficiali, mentre elegant hoopoe fornisce strategie concrete per la longevità. L'analisi delle tendenze basata sull'intelligenza artificiale (accuratezza predittiva dell'89%) mostra la domanda di intervento in sette stati di necessità: metabolismo, stress, sonno, prestazioni, umore, cognitivo e ormoni: tutti aspetti affrontati nel modello di elegant hoopoe. Le funzionalità principali includono:

Tutti gli interventi sono gestiti tramite la piattaforma proprietaria SEGA™ di elegant hoopoe, che integra dati di dispositivi indossabili, risultati dei biomarcatori ed esiti dei trattamenti in un'unica dashboard intelligente, garantendo protocolli coerenti a livello globale. I clienti che hanno recentemente seguito un percorso di trasformazione corporea hanno ottenuto una riduzione del peso del 10%, un aumento della massa muscolare dell'8% e un'inversione dell'età biologica da 45 a 39 anni in 8 settimane.

"Non ci rivolgiamo agli appassionati di biohacking, ma a professionisti, genitori e manager che desiderano risultati sanitari misurabili supportati da dati", ha dichiarato Barzegar. "Persone che non vogliono sperimentare, m vogliono protocolli convalidati che diano risultati. Questo è ciò che offre il nostro modello".

Il percorso di Barzegar verso la fondazione di elegant hoopoe riflette la sua filosofia più ampia di progettazione di sistemi incentrati sull'uomo. Con le sue opere pubblicate che esplorano il potenziale umano e la trasformazione, Barzegar fonde profondità filosofica e precisione operativa.

"Il mio approccio all'ottimizzazione della salute è lo stesso che i piloti adottano per i sistemi di volo: tutto deve essere misurabile, tracciabile e costantemente ottimizzato", ha spiegato Barzegar. "La differenza è che non ci limitiamo a mantenere i sistemi; li miglioriamo. Questo è ciò che la scienza della longevità rende possibile".

Il programma di longevità di 12 settimane dell'azienda, al prezzo di 2.499 AED (~ $ 680 USD/£ 535 GBP), dimostra come la standardizzazione basata sulla tecnologia possa garantire risultati eccellenti a prezzi accessibili.

