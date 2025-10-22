DCH, International Organization of Human Capital Directors, in collaborazione con Fiabilis Consulting Group come partner di sviluppo, lancia DCH Europe, con sede in Francia

Un nuovo capitolo per le HR in Europa è stato inaugurato a Parigi lo scorso settembre.

PARIGI, 22 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- La collaborazione è la forza trainante del successo dei progetti trasformativi. Per rispondere alla crescente esigenza di dialogo tra i responsabili delle risorse umane che si trovano ad affrontare sfide globali, DCH – International Organization of Human Capital Directors e Fiabilis Consulting Group hanno unito le forze per espandere la rete DCH in tutta Europa.

Già presente in Spagna, Portogallo, America Latina e Stati Uniti, DCH ha ora scelto la Francia come sede centrale di DCH Europe. Il nuovo hub unirà i dirigenti senior delle risorse umane che potranno così condividere le migliori pratiche, affrontare sfide comuni e definire soluzioni per il futuro del lavoro.

"I direttori delle risorse umane non possono più pensare solo a livello nazionale. I problemi che ci troviamo ad affrontare richiedono una visione globale e un'azione collettiva. La missione principale di DCH è quella di creare una piattaforma per condividere esperienze e rafforzare il ruolo centrale dei direttori del capitale umano nella governance aziendale. Sono particolarmente lieto di avere Fiabilis al nostro fianco nella realizzazione di un progetto così importante", ha dichiarato Juan Carlos Pérez Espinosa, fondatore e presidente esecutivo di DCH.

Fondata nel 2009, Fiabilis vanta oltre un decennio di esperienza europea nella massimizzazione dell'efficienza del costo totale del lavoro. In qualità di partner strategico di DCH, Fiabilis sta incentivando la crescita del progetto DCH Europe, supportando la posizione dell'associazione come rete leader per le Risorse Umane in Francia, Spagna, Portogallo e America Latina.

Il board francese di DCH Europe riunisce massimi dirigenti delle risorse umane delle principali aziende francesi e multinazionali. Il suo presidente entrerà a far parte del Comitato esecutivo globale di DCH, assicurando così che le informazioni ottenute a livello locale vadano ad arricchire le discussioni internazionali. Il terzo Global Summit si è tenuto in Cile la scorsa settimana.

"Questo progetto rappresenta una pietra miliare per Fiabilis", ha affermato Arnaud Tardif, fondatore e CEO di Fiabilis Consulting Group, e membro del board francese di DCH Europe. "La collaborazione crea valore per un settore centrale per il futuro del lavoro. Sfide come ad esempio l'integrazione dell'intelligenza artificiale, la leadership senior e la trasparenza retributiva richiedono scambi internazionali. Ringrazio DCH per aver condiviso questa visione con noi, e i miei colleghi Jorge Campdera, il nostro Chief Strategic Alliances Officer, e Iwona Busch, la nostra European Sales Director, il cui impegno ha reso possibile questa collaborazione".

Fernando Troncoso, Development Director di DCH Europe, ha aggiunto: "Per oltre un decennio, DCH ha unito i leader delle risorse umane in Spagna, Portogallo, Stati Uniti e America Latina. Con la Francia come nostro hub europeo, il lancio di questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella nostra missione globale: creare connessioni, promuovere l'apprendimento tra pari e fornire soluzioni per le comunità delle risorse umane in tutto il mondo".

Per saperne di più su Fiabilis e DCH: https://fiabiliscg.com/, https://www.orgdch.org/en/

