Delta riconosciuta da Frost & Sullivan come "Azienda dell'Anno" per le Soluzioni Energetiche Integrate in Europa

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 13 novembre 2025 Delta, leader globale nella gestione dell'energia e nelle soluzioni intelligenti e sostenibili, ha annunciato oggi di essere stata nominata Azienda dell'Anno 2025 nel settore europeo delle Soluzioni Energetiche Integrate da Frost & Sullivan. Questo prestigioso riconoscimento premia le capacità di innovazione di Delta, le sue prestazioni di mercato e l'eccellente servizio clienti, consolidando la sua posizione come attore chiave nella transizione energetica europea.

Eton Lee, Senior Vice President e General Manager del Business Group Power and Energy Solutions di Delta, ha sottolineato: «Essere riconosciuti da Frost & Sullivan come Azienda dell'Anno a livello globale evidenzia l'impegno di Delta nel promuovere un futuro sostenibile attraverso infrastrutture energetiche integrate. Delta continua a fornire soluzioni intelligenti e affidabili che migliorano l'efficienza energetica e la resilienza nella regione EMEA e oltre.»

Il prestigioso premio mette in risalto il successo di Delta nel fornire un ecosistema completo e orientato al futuro di soluzioni energetiche integrate. Integrando in modo armonioso la generazione rinnovabile, l'accumulo di energia, la ricarica dei veicoli elettrici (EV) e le piattaforme di gestione intelligente, Delta consente alle organizzazioni di costruire operazioni più efficienti, resilienti e sostenibili.

«Siamo estremamente orgogliosi di essere stati riconosciuti da Frost & Sullivan per questo traguardo,» ha dichiarato Rakesh Mukhija, Head of Power & Energy Solutions di Delta EMEA. «Questo premio testimonia la dedizione incessante del nostro team e la fiducia che clienti e partner ripongono nelle nostre soluzioni. Conferma il nostro impegno a lungo termine nello sviluppo di infrastrutture per l'energia pulita e nel ostegno agli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dell'Europa.»

Un partner di riferimento nella trasformazione verso l'energia pulita

Il rigoroso processo di valutazione di Frost & Sullivan ha elogiato Delta per la sua strategia disciplinata e lungimirante. I principali fattori che hanno contribuito a questo riconoscimento includono:

«La piattaforma DeltaGrid® alimentata dall'intelligenza artificiale rappresenta l'approccio proattivo dell'azienda al mercato,» ha dichiarato Rabin Dhakal, Best Practices Research Analyst di Frost & Sullivan. «Permette un uso efficiente dell'energia e migliora i servizi di rete, come la risposta alla domanda e il supporto alla tensione.»

«Delta sta stabilendo un punto di riferimento globale nelle soluzioni energetiche integrate,» ha aggiunto Neha Tatikota, Senior Industry Analyst di Frost & Sullivan. «Il suo focus su sistemi intelligenti, valore per il cliente e sostenibilità rafforza la sua posizione come partner leader nella trasformazione verso l'energia pulita.»

Per saperne di più sul premio "Azienda dell'Anno" di Frost & Sullivan e leggere il rapporto completo, visita: https://filecenter.deltaww.com/news/download/news-202511062011153657.pdf

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971 e quotata alla Borsa di Taiwan (codice: 2308), Delta è leader mondiale nelle alimentazioni switching e nei prodotti per la gestione termica, con un ampio portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti basati su IoT per il risparmio energetico nei settori dell'automazione industriale, automazione degli edifici, alimentazione per telecomunicazioni, infrastrutture per data center, ricarica per veicoli elettrici, energia rinnovabile, accumulo di energia e visualizzazione. L'obiettivo di Delta è promuovere lo sviluppo della manifattura intelligente e delle città sostenibili.

Come cittadino aziendale di livello mondiale guidato dalla missione "Fornire soluzioni innovative, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico per un domani migliore", Delta sfrutta la propria competenza nelle tecnologie di elettronica di potenza ad alta efficienza e un modello di business basato su principi ESG per affrontare le principali sfide ambientali, come il cambiamento climatico. Delta serve i propri clienti attraverso uffici commerciali, centri di ricerca e sviluppo e stabilimenti produttivi situati in quasi 200 sedi in 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati aziendali, le tecnologie innovative e l'impegno verso l'ESG. Dal 2011, Delta è inclusa nell'indice mondiale Dow Jones Sustainability™ (precedentemente DJSI World Index) per 14 anni consecutivi. Delta ha inoltre ottenuto quattro volte la doppia "A List" del CDP per il suo significativo contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e la tutela delle risorse idriche ed è stata nominata Supplier Engagement Leader per lo sviluppo continuo di una catena del valore sostenibile per otto anni consecutivi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818552/Delta_Electronics_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2818553/Delta_Electronics_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2727090/Delta_Electronics_logo.jpg

