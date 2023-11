Deporvillage si affida a Orisha | Openbravo nel suo salto al retail fisico per rafforzare la sua strategia omnicanale

BARCELLONA, Spagna, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Deporvillage, leader europeo dell'eCommerce sportivo e Orisha | Openbravo insieme al loro partner Practics, estendono la loro alleanza per sostenere il salto del venditore sportivo al retail fisico all'interno della sua strategia di omnicanalità, con l'adozione della soluzione di Orisha | Openbravo nei suoi negozi fisici.

Fondata nel 2010, Deporvillage è oggi un eCommerce leader di prodotti specializzati per il ciclismo, running e outdoor nel sud dell'Europa, appartenente al gruppo JD Sports.

Orisha | Openbravo e il suo partner Practics Business Solutions hanno accompagnato Deporvillage fin dalle sue prime fasi, supportando la crescita dell'azienda fino a diventare un leader europeo con un fatturato di 160 milioni di euro nel 2022, commercializzando i suoi prodotti sportivi in tutto il mondo.

Deporvillage già utilizzava Orisha | Openbravo come piattaforma centrale di commercio, offrendo supporto a processi chiave come acquisti, vendite o fatturazione, così come logistici con l'integrazione della piattaforma eCommerce e diversi operatori. In questa nuova fase, Orisha | Openbravo estende la sua presenza ai negozi fisici, supportando l'attività di vendite, resi, inventari e riapprovvigionamenti, così come la gestione prezzi e promozioni, permettendo a Deporvillage di gestire tutte le sue operazioni eCommerce e di negozi fisici da un unico punto e in tempo reale.

Attualmente due negozi fisici ad Alcorcón e Granada sono già stati aperti, con la previsione di nuove aperture nel 2024.

Secondo José Pérez-Milá, Co-CEO di Deporvillage, "La sfida di un'apertura fisica, quando già stiamo guidando il segmento online sportivo, è una scommessa vera sull'omnicanalità. La fiducia in Orisha | Openbravo e Practics, e il fatto di disporre di una soluzione per negozi oggi differenziale nel mercato, ha rappresentato una decisione facile per noi. La sua ampia funzionalità e facilità di adozione ci stanno già permettendo di avanzare con successo nel nostro piano previsto per i negozi."

Da parte sua, Mar Vieiro, Direttrice Vendite Sud Europa e America Latina di Orisha | Openbravo ha evidenziato che, "Dopo tanti anni di relazione di successo, siamo molto orgogliosi che Deporvillage abbia deciso di continuare a fidarsi di noi in questa nuova fase, chiave per l'azienda. Nato come un pure-player e essendo oggi un leader europeo indiscusso, la sua decisione di fare il salto al mondo fisico è un altro chiaro esempio dell'importanza dei negozi fisici nel successo delle strategie di omnicanalità dei rivenditori e della necessità di prepararli adeguatamente, qualcosa in cui Orisha | Openbravo ha una proposta di valore differenziale."

Riguardo a Deporvillage

Fondata nel 2010 da Xavier Pladellorens e Àngel Corcuera, Deporvillage è il negozio online di materiale sportivo leader in Spagna, e uno dei riferimenti in Europa. È specializzata in ciclismo, running, triathlon, nuoto, fitness e sport outdoor. Attualmente commercializza in tutto il mondo più di 100.000 articoli provenienti da oltre 680 marchi di primo livello e conta con 2.500.000 clienti, e più di 5 milioni di visite mensili.

Riguardo a Orisha | Openbravo

Supportato dalla sua piattaforma SaaS completamente modulare e ad alte prestazioni nel cloud, Orisha | Openbravo, come parte del gruppo Orisha, permette alle catene di vendita al dettaglio di accelerare le loro strategie di commercio unificato, offrendo eccellenti esperienze di acquisto a clienti e dipendenti e aumentando l'agilità e la capacità di innovazione nelle loro operazioni.

Con clienti internazionali come BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, SMCP, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio, presenti in più di 50 paesi, Orisha | Openbravo è oggi utilizzato da più di 10.000 utenti back office e in più di 40.000 punti di contatto retail, quali terminali fissi di vendita, mobili, di self-service, chioschi e altri, gestendo un totale di più di 20.000 milioni di euro annuali in transazioni di vendita.

