SHENZHEN, Cina, 18 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, presenta oggi DJI Modify, il primo software di modifica intelligente di modelli 3D.‌ Questa soluzione complementare si abbina perfettamente ai droni aziendali di DJI e al software di modellazione e mappatura 3D, DJI Terra, formando una soluzione completa per il rilevamento aereo, la modellazione e la modifica dei modelli, per soddisfare le esigenze operative di rilevamento, trasporto e risposta alle emergenze come la lotta antincendio.‌‌

"Il complesso lavoro di elaborazione dei modelli rappresenta da tempo una sfida per il settore del rilevmanento aereo.‌ Come primo software di modifica intelligente dei modelli 3D di DJI, DJI Modify ha completato l'ultimo pezzo del puzzle nell'intero ecosistema aziendale di DJI, dalla raccolta dei dati, all'elaborazione dei dati, alla modifica dei modelli", ha affermato Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy di DJI. "Riteniamo che ciò porterà la modifica dei modelli 3D live a un nuovo livello, consentendo a topografi, operatori dei trasporti e primi soccorritori di migliorare i loro flussi di lavoro".

‌Flussi di lavoro senza interruzioni con DJI Terra

‌DJI Modify funziona perfettamente con DJI Terra, creando una soluzione fluida e completa dalla modellazione alla modifica dei modelli.‌‌ Con un clic, DJI Modify può essere avviato in qualsiasi progetto di modellazione 3D su DJI Terra.‌‌ Una volta abilitato DJI Modify, i file di DJI Terra per la modifica dei modelli vengono generati automaticamente, inclusi gli oggetti pre-identificati e la pre-elaborazione del modello.‌‌ Per quanto riguarda il fotoritocco, è proprio come Photoshop, che rende la riparazione dei comuni difetti dei modelli 3D semplice ed efficiente.‌‌ Attualmente, DJI Modify supporterà solo la riparazione di modelli generati da DJI Terra.

Riparazione efficiente dei modelli 3D

Con un'interfaccia intuitiva, gli strumenti di modifica intelligenti di DJI Modify sono intuitivi e non richiedono impostazioni complesse.‌ I file modello possono essere rapidamente importati ed esportati come ply, obj e b3dm, ecc., rendendoli compatibili con DJI Terra e altri software di terze parti. ‌‌In futuro, i modelli elaborati potranno essere condivisi nel cloud‌[1]per la visualizzazione e la condivisione online tramite link senza installazione di software.‌

La riparazione automatica intelligente di DJI Modify supporta l'appiattimento, la modifica delle strutture, la riparazione delle superfici dell'acqua, la rimozione di parti fluttuanti e il riempimento dei buchi.‌‌ Le modifiche possono essere apportate utilizzando le riparazioni con un clic o manualmente selezionando poligoni, aree o mesh personalizzati.‌‌ La tecnologia di visualizzazione dei modelli più fluida del software consente di visualizzare e modificare modelli di alta e bassa qualità in un'unica interfaccia. ‌Le modifiche apportate possono essere sincronizzate su entrambi i modelli e visualizzate immediatamente in anteprima, consentendo agli utenti di risolvere i problemi di modifica del modello in modo rapido e intuitivo.

Disponibilità

‌Il prezzo ufficiale di DJI Modify sarà di 1805 €. Per ulteriori informazioni, visita il nostro ‌sito web ufficiale: https://enterprise.dji.com/modify

A proposito di DJI

Dal 2006, DJI ha guidato il mondo con le sue innovazioni nell'ambito dei droni civili e che hanno permesso alle persone comuni di volare per la prima volta, ai visionari di trasformare la propria immaginazione in realtà e ai professionisti di trasformare completamente il proprio lavoro. Oggi, DJI mira a costruire un mondo migliore attraverso il progresso umano. Grazie a una mentalità orientata alla ricerca di nuove soluzioni e una genuina curiosità, DJI ha ampliato le sue ambizioni in ambiti come l'agricoltura, la sicurezza pubblica, il rilevamento e la mappatura e l'ispezione delle infrastrutture. In ogni applicazione, i prodotti DJI offrono esperienze che aggiungono valore alle vite di tutto il mondo in modi più profondi che mai.

[1]Il lancio è previsto ufficialmente nei mercati esteri nel secondo trimestre di quest'anno‌‌

