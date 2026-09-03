DJI ridefinisce l'esperienza di pulizia intelligente di alta gamma con il lancio globale della serie ROMO 2

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti completamente nuovo, dotato di intelligenza artificiale di nuova generazione per la pulizia, di una stazione base autopulente avanzata e di un braccio robotico con raggio d'azione ultra-ampio

SHENZHEN, China, 3 settembre 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi ROMO 2, che comprende ROMO P2 e ROMO A2. Basandosi sulla percezione spaziale e sull'esperienza nel campo della domotica acquisite dalla prima generazione, ROMO 2 offre un sistema di rilevamento degli ostacoli con precisione millimetrica, basato sulla stessa tecnologia dei droni che sta alla base del modello di punta di DJI, abbinato a un innovativo braccio robotico con raggio di rotazione ultra-ampio di 123° adattivo al radar, a un sistema di pulizia basato sull'intelligenza artificiale end-to-end e a una stazione base avanzata con funzione di autopulizia.

Percezione e processo decisionale multidimensionali basati sull'IA per ambienti complessi

ROMO 2 è progettato per offrire una soluzione detergente basata sull'IA adatta a qualsiasi scenario1. È in grado di riconoscere le caratteristiche delle diverse aree e di distinguere tra detriti e liquidi, per poi attuare in modo autonomo la strategia di pulizia ottimale: aumentando automaticamente la potenza di aspirazione sui tappeti per rimuovere la polvere incrostata o utilizzando il braccio a raggio esteso per una pulizia precisa e contenuta quando rileva la presenza di liquidi versati, al fine di impedirne la diffusione, il tutto manovrando agilmente in ambienti complessi e pieni di ostacoli. Grazie alle sue funzionalità di pulizia intelligenti, ROMO 2 è inoltre in grado di dare priorità ai percorsi liberi, ripassare con il panno se necessario o sollevare automaticamente i panni quando opportuno.

Grazie al sistema di percezione sviluppato interamente da zero, ROMO 2 è in grado di rilevare con precisione millimetrica gli ostacoli presenti sul pavimento: non solo è in grado di evitare cavi o tappetini per animali domestici spessi appena 2 mm, ma è anche in grado di imitare il ragionamento umano e il trasferimento di concetti per generalizzare ciò che ha appreso durante gli utilizzi precedenti. Anche gli ostacoli che non ha mai incontrato prima¹ possono essere rilevati ed evitati in modo autonomo. In particolare, ROMO 2 può anche rilevare ed evitare in modo efficace gli ostacoli trasparenti come vetro e specchi, gestendo con facilità un'ampia gamma di complessi scenari di evitamento. La sua luce di rilevamento della polvere, posizionata nella parte inferiore, è calibrata con precisione per diffondere un fascio di luce uniforme sul pavimento, aiutando il robot a individuare chiaramente lo sporco e gli ostacoli in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la sua luce soffusa non disturba i membri della famiglia né gli animali domestici.

Braccio robotico adattivo guidato da LiDAR e sistema di pulizia all-in-one

Grazie alle sue potenti capacità di percezione e processo decisionale basate sull'intelligenza artificiale, ROMO 2 sfrutta un design meccanico innovativo per tradurre l'intelligenza in prestazioni di pulizia eccezionali. Grazie al LiDAR integrato ad alta precisione, il braccio robotico adattivo guidato dal LiDAR sa esattamente dove è necessaria una pulizia approfondita. Grazie a un raggio d'azione ultra-ampio di 123°, ha una portata maggiore di 7,8 cm e pulisce 4,5 cm più in profondità sotto i mobili a filo pavimento rispetto alla generazione precedente — consentendole di raggiungere spazi sotto armadi e divani prima inaccessibili, scivolando a pochi millimetri dalle pareti e dalle gambe dei tavoli senza entrarvi in contatto¹.

Su moquette, la piastra di pressione si abbassa per creare una semi–sigillatura con il pavimento, permettendo ai 36.000 Pa di aspirazione di rimuovere la polvere più profonda in un solo passaggio¹. Le doppie spazzole laterali, con un design a doppia fila di setole, combinano una copertura di spazzamento sovrapposta con un trasferimento più fluido dei detriti, per evitare che i capelli si aggroviglino¹.

Le gambe robotiche del DJI ROMO 2 superano ostacoli a gradino singolo fino a 4 cm e ostacoli a doppio gradino fino a 8,5 cm¹. La meccatronica DJI gli consente di rilevare le soglie e sollevarsi con fluidità per un superamento più efficiente, muovendosi liberamente in tutta la casa.

Stazione base avanzata autopulente per un funzionamento senza manutenzione per 365 giorni

La piastra di lavaggio della stazione di ricarica presenta una superficie nanocristallina che aiuta a contrastare l'accumulo di macchie, mentre lo sporco viene eliminato da quattro getti d'acqua ad alta pressione e da un'ampia porta di aspirazione dei residui da 16 mm — garantendo un funzionamento senza manutenzione per 365 giorni¹. DJI ROMO 2 supporta la ricarica rapida da 55 W, raggiungendo la carica completa in sole 2,5 ore¹, e si ricarica rapidamente ogni volta che torna alla stazione base per lavare i panni.

La riduzione del rumore inizia alla fonte. Dal motore all'uscita dell'aria, sono stati selezionati 32 materiali fonoassorbenti pensati appositamente per il controllo acustico, abbinati a numerosi cuscinetti fonoisolanti e camere di smorzamento. Grazie alla combinazione di movimento robotizzato, pulizia con panno e raccolta della polvere tramite la stazione base, DJI ROMO 2 riduce l'energia acustica fino all'85% e funziona a soli 38 dBA durante la pulizia silenziosa¹ — senza disturbare la vostra famiglia o i vostri animali domestici.

Design elegante e proiettato al futuro

DJI ROMO 2 riprende il caratteristico linguaggio stilistico di ROMO: il corpo semitraslucido del robot rivela con eleganza la sua struttura interna ordinatamente organizzata, rendendolo un elemento d'arredo che non ha bisogno di essere nascosto.

Ricarica rapida, sempre pronto

DJI ROMO 2 supporta la ricarica rapida da 55 W, raggiungendo una carica completa in appena 2,5 ore¹. Si ricarica rapidamente ogni volta che ritorna alla stazione base per lavare i panni.

Misure di Data Security e di tutela della privacy all'avanguardia nel settore

DJI attribuisce la massima priorità alla privacy dei dati e garantisce ai clienti il pieno controllo sui propri dati. Stabilendo un nuovo standard di settore nel campo della robotica domestica, DJI offre la modalità "Local Data Mode" per il ROMO 2. Una volta attivata, la connessione a Internet dell'app DJI Home viene interrotta, impedendo qualsiasi sincronizzazione involontaria di foto o video con server esterni. Sebbene siano utilizzati principalmente per il riconoscimento e l'evitamento degli ostacoli, oltre che come assistente vocale intelligente, gli utenti possono disattivare la fotocamera e il microfono in qualsiasi momento dall'app DJI Home. Qualsiasi dato personale condiviso può essere eliminato ogni volta che gli utenti lo desiderano.

(La modalità Dati locali sarà disponibile su ROMO 2 nel quarto trimestre del 2026. Ulteriori dettagli sulla sua disponibilità per ROMO 1 saranno comunicati in un secondo momento.)

Dal 2017, DJI sottopone regolarmente i propri prodotti a verifiche di sicurezza e certificazioni effettuate da enti indipendenti. ROMO possiede numerose certificazioni in materia di sicurezza informatica e privacy riconosciute a livello internazionale.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.dji.com/trust-center/romo?backup_page=index&target=us

Prezzi e servizi

Il DJI ROMO 2 sarà disponibile per l'ordine su store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati a partire da settembre, nelle seguenti configurazioni:

Politica di assistenza post-vendita

L'acquisto del Piano di protezione estesa garantisce un anno di garanzia aggiuntivo al termine del periodo di garanzia ufficiale del prodotto. Le parti coperte dalla garanzia comprendono il robot e la stazione base. Per un elenco completo dei dettagli, visitare: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://www.romo.tech/

Note:

1 Tutti i dati riportati nel presente comunicato stampa sono stati rilevati in condizioni di prova controllate. I risultati possono variare in misura diversa a seconda dell'ambiente esterno, delle modalità di utilizzo e della versione del firmware. Per maggiori dettagli, visitare:https://www.romo.tech/

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