DOCUSIGN PRESENTA LA NUOVA PIATTAFORMA INTELLIGENT AGREEMENT MANAGEMENT DI GESTIONE INTELLIGENTE DEI CONTRATTI BASATA SULL'IA PER LA NUOVA CATEGORIA SAAS

Docusign IAM aiuta le aziende a recuperare 2 trilioni di dollari annuali in valore economico globale perduto*

SAN FRANCISCO, 12 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Docusign (NASDAQ: DOCU) ha annunciato oggi una significativa espansione della sua strategia aziendale, aprendo una nuova categoria SaaS - Intelligent Agreement Management - e svelando Docusign IAM, una piattaforma di gestione intelligente dei contratti e suite di applicazioni per guidare tale categoria. Docusign IAM aiuterà le aziende di tutti i tipi a trasformare i dati dei contratti in approfondimenti e azioni, ad accelerare i cicli di revisione dei contratti e ad aumentare la produttività a tutti i livelli dell'azienda.

"I contratti sono alla base di ogni azienda, ma il modo in cui le persone li gestiscono è ancorato al passato", spiega Allan Thygesen, Amministratore delegato Docusign. "Una cattiva gestione dei contratti e sistemi obsoleti costano ogni anno alle aziende tempo, opportunità e quasi 2 trilioni di dollari di valore economico globale. L'Intelligent Agreement Management aiuterà a cambiare la situazione; le aziende di tutto il mondo saranno in grado di operare in modo più efficiente e di aumentare i ricavi più rapidamente.

LO STALLO CONTRATTUALE

La maggior parte delle aziende oggi è caduta nello "stallo contrattuale", in cui sistemi e processi obsoleti riguardanti i contratti rallentano le attività e bloccano dati cruciali per l'azienda all'interno di flat file, statici, non collegati agli attuali sistemi di registrazione.

Il costo di questi sistemi e processi disconnessi è significativo. Un prossimo studio di Deloitte* stima che, in media:

In totale, ogni anno vengono distrutti 2 trilioni di dollari di valore economico globale a causa della cattiva gestione dei contratti.

"Lavorando con quasi il 90% delle aziende Fortune 500, abbiamo visto come metodi obsoleti di gestione dei contratti abbiano effetti negativi tangibili su imprese di tutte le dimensioni: dal calo delle vendite alla perdita di produttività, all'aumento dei costi", racconta Rohan Gupta, Principal presso Deloitte Consulting LLP. "Con ogni contratto che un'azienda gestisce, aumentano le opportunità di miglioramento. Attraverso un'importante ricerca che sarà presentata in un prossimo rapporto con Docusign abbiamo scoperto che le aziende che gestiscono più di 20.000 contratti ogni anno possono aumentare i ricavi di 44 milioni di dollari o più migliorando i sistemi e i processi".

LA PIATTAFORMA DOCUSIGN IAM + APPLICAZIONI

Le applicazioni e la piattaforma Docusign IAM collegheranno le diverse fasi del processo di gestione dei contratti e sfrutteranno l'IA per accelerarne la creazione, migliorare le trattative e fornire approfondimenti strategici per aiutare le aziende a gestire il loro portafoglio di contratti.

"I recenti progressi nell'IA, combinati con la nostra profonda esperienza nel campo dei contratti, ci hanno permesso di creare nuove e potenti funzionalità per aziende di ogni tipo", racconta Dmitri Krakovsky, Chief Product Officer Docusign. "La piattaforma Docusign IAM e le applicazioni che questa supporta avranno un impatto reale sul business dei nostri clienti, in un modo che prima non era possibile".

Con Docusign IAM, le aziende di tutte le dimensioni potranno:

Queste nuove funzionalità saranno rese possibili dai nuovi servizi che faranno parte di Docusign IAM:

Con le funzionalità della piattaforma Docusign IAM e con questi suoi nuovi servizi saremo in grado di offrire applicazioni personalizzate per linee di business specifiche. Quando Docusign IAM sarà lanciato, quest'estate, offriremo:

Nel prossimo futuro, Docusign prevede di lanciare ulteriori applicazioni IAM destinate ad altre linee di business e segmenti verticali. Per esempio:

UNA NUOVA CATEGORIA SAAS: GESTIONE INTELLIGENTE DEI CONTRATTI

Docusign IAM è la prima soluzione lanciata in una categoria SaaS aziendale emergente: la gestione intelligente dei contratti. Proprio come categorie quali CRM, HCM e ERP hanno sfruttato Internet per modernizzare la gestione delle vendite, dei dipendenti e delle risorse, piattaforme come Docusign IAM utilizzeranno l'IA per portare il processo di gestione dei contratti nel 21esimo secolo.

"Liberare il valore dei dati attualmente bloccati all'interno di contratti e documenti è stato un grosso problema per quasi tutte le aziende", spiega Holly Muscolino, Group Vice President IDC. "L'annuncio di Docusign sull'Intelligent Agreement Management è tempestivo, considerato l'impatto dell'IA sui processi aziendali".

Il lancio di Docusign IAM rappresenta un'espansione significativa della visione e della strategia dell'azienda, basata su oltre 20 anni di innovazione in aree come la firma elettronica e la gestione del ciclo di vita dei contratti. L'azienda attualmente serve più di 1,5 milioni di clienti e più di un miliardo di persone in oltre 180 paesi.

"Docusign sta dando uno sguardo nuovo allo spazio tecnologico dei contratti con i suoi nuovi annunci sull'Intelligent Agreement Management", conclude Ryan O'Leary, Direttore ricerca presso IDC. "Questo annuncio trasforma Docusign in un approccio basato su una piattaforma modulare che offrirà più valore ai clienti consentendo loro di far fronte ai problemi unici delle loro aziende".

DISPONIBILITÀ

La piattaforma IAM Docusign – e le nuove applicazioni IAM for Sales, IAM for Customer Experience e IAM for Core – saranno disponibili per i clienti negli Stati Uniti a partire dalla fine di maggio e si espanderanno ad altri mercati principali entro la fine dell'anno.

*Fonte: Deloitte & Docusign Digital Agreement Management Study, 2024

Informazioni su Docusign Docusign dà vita ai contratti. Più di 1,5 milioni di clienti e di un miliardo di persone in oltre 180 paesi utilizzano le soluzioni Docusign per accelerare il processo di conclusione di accordi e semplificare la vita delle persone. Con la sua piattaforma IAM Docusign, Docusign libera i dati critici per il business che sono bloccati all'interno dei documenti. Fino ad ora, questi erano scollegati dai sistemi aziendali di registrazione, costando alle aziende tempo, denaro e opportunità. Utilizzando Docusign IAM, le aziende possono creare, formalizzare e gestire contratti con le soluzioni create dall'azienda leader nelle aree della firma elettronica e della gestione del ciclo di vita dei contratti.

Relazioni con i media media@docusign.com

Relazioni con gli investitori investors@docusign.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2383248/Docusign_IAM_Video.mp4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2383247/Docusign_Navigator.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2383246/New_Docusign_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/docusign-presenta-la-nuova-piattaforma-intelligent-agreement-management-di-gestione-intelligente-dei-contratti-basata-sullia-per-la-nuova-categoria-saas-302115666.html