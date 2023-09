Dong'e gelatina di pelle d'asino promuove la radicata tradizione della cultura della Medicina Tradizionale Cinese

LIAOCHENG, China , 25 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Il 21 settembre, il team del "Tour media della Via della Seta - Fiume Giallo" ha visitato la Contea di Dong'e nella città cinese di Liaocheng. Hanno visitato il Museo della China gelatina di pelle d'asino e la gelatina di pelle d'asino World Experience Factory, dove hanno appreso la storia e la cultura dell'gelatina di pelle d'asino, il processo di produzione dell'gelatina di pelle d'asino di Dong'e, le operazioni commerciali dell'azienda, così come informazioni sulle fabbriche intelligenti e la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

La gelatina di pelle d'asino di Dong'e è un materiale medicinale tradizionale cinese noto per le sue proprietà nutrienti. L'autentica gelatina di pelle d'asino di Dong'e si basa su tre elementi essenziali: l'acqua sotterranea di Dong'e, il 100% di pelle d'asino pura e l'arte tradizionale dell'gelatina di pelle d'asino di Dong'e, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale nazionale. Tutti e tre gli elementi sono indispensabili per produrre una gelatina di pelle d'asino di Dong'e autentica e genuina.

Camminando lungo il lungo corridoio delle diverse officine di produzione dei prodotti gelatina di pelle d'asino di Dong'e, è possibile percepire il ricco profumo dei datteri e l'aroma delle erbe nell'aria. Nelle moderne officine di produzione di Dong'e gelatina di pelle d'asino, l'arte immateriale del patrimonio culturale dell'gelatina di pelle d'asino si integra perfettamente con la tecnologia moderna. Le linee di produzione intelligenti e automatizzate non solo riducono l'intensità lavorativa degli operai, ma aumentano significativamente sia la capacità produttiva che la qualità dei prodotti.

La medicina tradizionale cinese incarna una profonda saggezza filosofica e migliaia di anni di concetti di conservazione della salute e di esperienza pratica della nazione cinese. È un tesoro della scienza antica cinese e serve come chiave per aprire il tesoro della civiltà cinese. L'gelatina di pelle d'asino di Dong'e ha una storia di oltre settant'anni e, attraverso una continua esplorazione e innovazione, ha sviluppato più di cento prodotti con funzioni come nutrizione, conservazione della salute, bellezza e cura della pelle. Questi prodotti portano molteplici connotazioni culturali legate alla conservazione della salute e contribuiscono alla radicata storia e cultura dell'gelatina di pelle d'asino.

