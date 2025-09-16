DRUID AI raccoglie 31 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie C per accelerare la crescita della piattaforma Agentic AI sotto la guida del nuovo CEO Joseph Kim

Un nuovo veterano del settore orientato al cliente e un finanziamento guidato da Cipio Partners piloteranno l'espansione geografica dell'azienda dell'IA agentica per le imprese e promuoveranno lo sviluppo della sua piattaforma

LONDRA, NEW YORK e BUCAREST, Romania, 16 settembre 2025 /PRNewswire/ -- DRUID AI ha annunciato oggi di aver ottenuto 31 milioni di dollari in un round di finanziameno di Serie C sotto la guida del suo nuovo CEO, Joseph Kim, per la promozione dell'espansione globale della sua piattaforma di intelligenza artificiale agentica pronta per le aziende. L'investimento strategico, che promuoverà la missione di DRUID AI di consentire alle aziende di creare, gestire e orchestrare agenti di intelligenza artificiale conversazionale, è stato guidato da Cipio Partners, con la partecipazione di TQ Ventures, Karma Ventures, Smedvig e Hoxton Ventures.

"Questo investimento rappresenta sia una testimonianza del successo di DRUID AI sia un motore per far crescere le aziende a livello globale attraverso la potenza dell'IA agentica", ha affermato Kim. "Il successo del cliente è ciò che conta e per ottenere risultati aziendali concreti è necessario comprendere i punti deboli delle aziende e introdurre innovazioni che aiutino i clienti ad affrontare le loro sfide complesse. Questo è il metodo DRUID AI e ora lo stiamo distribuendo nel mondo attraverso questa nuova fase di crescita globale."

Roland Dennert, managing partner di Cipio Partners, un importante fondo globale di venture capital, ha spiegato: "In Cipio Partners, ci concentriamo sul supporto alle aziende tecnologiche in fase di crescita che hanno raggiunto l'adattamento prodotto-mercato e sono pronte a crescere. DRUID AI si allinea perfettamente alla nostra strategia di investimento: offrire un prodotto differenziato basato sull'intelligenza artificiale in un mercato vasto e in rapida crescita. Il nostro investimento contribuirà ad accelerare l'espansione di DRUID AI negli Stati Uniti e altrove, ad alimentare ulteriori progressi tecnologici e a rafforzare la sua posizione di leader globale nelle soluzioni di IA per le aziende. Siamo entusiasti di collaborare con DRUID AI nel suo percorso e siamo impazienti di poter supportare l'azienda nella sua missione di plasmare il futuro delle interazioni aziendali basate sull'intelligenza artificiale."

La comprovata esperienza di Kim alla guida di team ad alte prestazioni e nell'espansione di aziende tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale lo posiziona idealmente come capofila in tale iniziativa. Kim vanta più di due decenni di esperienza dirigenziale operativa nei settori delle applicazioni, delle infrastrutture e della sicurezza. Di recente ha rivestito il ruolo di CEO di Sumo Logic. È membro dei consigli di amministrazione di SmartBear e Andela. Inoltre, è stato Senior Operating Partner presso la società di private equity Francisco Partners, CPTO presso Citrix, SolarWinds e Hewlett Packard Enterprise e Chief Architect presso GE.

Andreea Plesea, cofondatrice e Chief Operating Officer di DRUID AI, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di CEO ad interim, ha commentato: "Sono lieta che Joseph prenda le redini dell'azienda come CEO per guidare la nostra crescita fino al livello successivo. Il suo impegno per il successo dei clienti e per lo sviluppo delle soluzioni esatte di cui hanno bisogno è in perfetta sintonia con l'approccio che ha alimentato il nostro progresso e ci ha consentito di raccogliere nuovi fondi. Joseph e la Serie C hanno creato DRUID AI e i nostri clienti per ampliare l'innovazione e l'impatto."

La nomina di Kim a CEO e il nuovo finanziamento seguono l'inserimento di DRUID AI come Challenger nel Gartner Magic Quadrant per le piattaforme di intelligenza artificiale conversazionale per il 2025. Questo è solo l'ultimo sviluppo che convalida la maturità della piattaforma DRUID AI e la sua capacità di fornire risultati aziendali in un mercato che sta vivendo un rapido sviluppo e un'altrettanto rapida adozione.

Nel 2024, DRUID AI ha aumentato il fatturato annuo ricorrente (ARR) di 2,7 volte rispetto all'anno precedente. La sua piattaforma pluripremiata ha alimentato più di 1 miliardo di conversazioni tra migliaia di agenti. Inoltre, l'ecosistema globale di partner DRUID AI ha attratto giganti del settore come Microsoft, Genpact, Cognizant e Accenture.

DRUID AI è stato scelto da oltre 300 clienti in tutto il mondo nei settori bancario, dei servizi finanziari, della pubblica amministrazione, della sanità, dell'istruzione superiore, della produzione, del retail e delle telecomunicazioni. Organizzazioni leader come AXA Insurance, Carrefour, la Food and Drug Administration (FDA), la Georgia Southern University, Kmart Australia, Liberty Global Group, MatrixCare, National Health Service e Orange Auchan hanno adottato DRUID AI per ridefinire il loro modo di operare.

Le aziende hanno adottato DRUID AI per aiutare i team ad accelerare le operazioni digitali, ridurre la complessità delle attività di ogni giorno, migliorare l'esperienza utente e massimizzare il ROI della tecnologia. Grazie all'intelligenza artificiale agentica avanzata e al motore di orchestrazione principale DRUID Conductor, la piattaforma DRUID consente alle aziende di distribuire senza sforzo agenti di intelligenza artificiale e app intelligenti che semplificano i processi, si integrano perfettamente con i sistemi esistenti e soddisfano in modo efficiente richieste complesse. La piattaforma end-to-end di DRUID AI garantisce una precisione della prima risposta del 98%.

"Alla Georgia Southern, abbiamo capito che per soddisfare davvero le esigenze degli studenti nativi digitali di oggi, dovevamo offrire un supporto dinamico e preciso in tempo reale che risolvesse i loro problemi sul posto", ha affermato Ashlea Anderson, CIO della Georgia Southern University. "Sfruttando la piattaforma DRUID AI, abbiamo creato esperienze personalizzate e intuitive per supportare gli studenti durante il loro percorso accademico, aumentando le iscrizioni e la fidelizzazione degli studenti. Il risultato è un campus più efficiente e connesso, in cui gli studenti si sentono supportati, coinvolti e più qualificati per raggiungere il successo."

Per saperne di più, visitare il sito www.druidai.com.

Informazioni su DRUID AIDRUID AI (druidai.com) è una piattaforma di intelligenza artificiale end-to-end di livello aziendale che consente lo sviluppo e l'implementazione rapidissimi di agenti di IA, basi di conoscenza e app intelligenti per i team che desiderano automatizzare i processi aziendali e migliorare il ROI della tecnologia. Gli agenti di DRUID AI consentono interazioni personalizzate, omnicanale e sicure, integrandosi perfettamente con i sistemi aziendali esistenti. Dal 2018, DRUID AI persegue attivamente la sua visione di fornire a ogni dipendente un assistente virtuale intelligente, creando un'ampia rete di partner composta da oltre 200 partner e fornendo servizi a più di 300 clienti in tutto il mondo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2774337/DRUID_AI_CEO_Joseph_Kim.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2774336/DRUID_AI_Logo.jpg

