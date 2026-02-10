DXC completa l'implementazione di Amazon Quick a livello aziendale e lancia una nuova practice per accelerare l'adozione dell'IA

ASHBURN, Virginia, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ - - DXC Technology (NYSE: DXC), partner leader nel settore della tecnologia e dell'innovazione aziendale, ha annunciato oggi il completamento dell'implementazione a livello aziendale di Amazon Quick, lo spazio di lavoro digitale basato sull'IA, per la sua forza lavoro globale di 115.000 dipendenti operanti in 70 paesi, nonché il lancio di DXC Amazon Quick Practice, una nuova unità aziendale dedicata ad aiutare i clienti di tutto il mondo a rendere operativa l'IA su larga scala in ecosistemi aziendali multivendor.

L'annuncio rappresenta una delle più grandi implementazioni aziendali di Amazon Quick fino ad oggi e sottolinea l'approccio "Customer Zero" di DXC. Adottando internamente le nuove tecnologie su scala aziendale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e governance reali, DXC convalida ciò che funziona prima di aiutare i clienti a implementare e scalare tali capacità nei propri ambienti. Attingendo alla stessa esperienza, ai modelli operativi e ai quadri di governance utilizzati all'interno di DXC, l'azienda aiuta i clienti a trasferire l'IA dai programmi pilota alla produzione su larga scala con maggiore velocità e sicurezza.

IA aziendale, collaudata all'interno di DXC

DXC ha implementato Amazon Quick per migliorare il modo in cui i propri dipendenti accedono alle informazioni, collaborano e svolgono il proprio lavoro in un'azienda globale altamente distribuita in tutti i settori di attività. La piattaforma collega i dipendenti a dati affidabili su tutti i sistemi, mantenendo al contempo la sicurezza, i controlli di accesso e i requisiti di conformità di livello aziendale. Nell'ambito dell'implementazione, DXC ha introdotto un AI Advisor Agent che fornisce ai dipendenti un unico punto di accesso per conoscenze, strumenti, prototipi e feedback relativi all'IA, ed è ora utilizzato da oltre 40.000 ingegneri. L'implementazione include anche consulenti IA basati sui ruoli, come un consulente della catena di fornitura che fornisce una guida operativa rapida e affidabile collegando i dipendenti direttamente a conoscenze convalidate, consentendo ai team di agire più rapidamente e con sicurezza.

Riducendo l'attrito tra sistemi diversi e semplificando l'accesso alle informazioni, l'implementazione ha contribuito ad accelerare il processo decisionale, ad aumentare la produttività e ad accelerare la trasformazione delle idee in soluzioni concrete per i clienti. L'iniziativa è guidata da Russell Jukes, Chief Digital Information Officer di DXC, e riflette un modello di esecuzione strettamente allineato tra tecnologia, fornitura e operazioni che unifica l'agenda digitale, informativa e di IA di DXC per accelerare l'IA su scala aziendale. Implementato inizialmente all'interno di DXC, l'approccio è progettato per tradursi direttamente nel modo in cui DXC supporta la trasformazione dell'IA dei clienti su larga scala.

"L'implementazione di Amazon Quick nella forza lavoro globale di DXC ci ha dato l'opportunità di testarlo nella realtà su scala aziendale. Abbiamo visto in prima persona come l'IA, se collegata al modo in cui le persone lavorano e ai processi su cui si basano, possa ridurre gli attriti, migliorare il processo decisionale e aiutare i team a operare in modo più efficace con le giuste misure di sicurezza in atto. Questa esperienza ora influenza direttamente il modo in cui aiutiamo i nostri clienti ad andare oltre i progetti pilota e a rendere operativa l'IA nelle loro aziende". Russell Jukes, Chief Digital Information Officer, DXC

Lancio di DXC Amazon Quick Practice

Basandosi sulle sue comprovate implementazioni interne, DXC lancia DXC Amazon Quick Practice per aiutare le aziende a implementare l'IA con maggiore velocità, sicurezza e controllo. Supportata da oltre 10.000 professionisti certificati Amazon, di cui oltre 1.000 formati e certificati nelle specializzazioni di IA di Amazon e nei programmi di fornitura di IA aziendale di DXC, la practice combina metodologie di implementazione comprovate, framework nativi Amazon e modelli di governance convalidati all'interno delle attività di DXC. Questa base, attestata dal conseguimento di molteplici competenze AWS in materia di IA, consente alle aziende di andare oltre la sperimentazione e di rendere operativa l'IA in modo responsabile, garantendo aumenti misurabili della produttività e mantenendo al contempo sicurezza, conformità e affidabilità di livello aziendale.

Team interfunzionali composti da architetti IA, progettisti di automazione e responsabili dell'adozione collaborano con i clienti per identificare casi d'uso ad alto impatto e implementare rapidamente funzionalità IA sicure e predefinite che spaziano dalla ricerca basata sull'IA, alla business intelligence avanzata fino all'automazione predisposta per l'operatore. Progettata per adattarsi alle esigenze aziendali, la practice supporta anche il coinvestimento con Amazon in soluzioni industriali mirate in settori quali i servizi finanziari, le assicurazioni e la produzione, accelerando il time-to-value e generando risultati aziendali misurabili.

"Molte aziende sono desiderose di utilizzare l'IA, ma faticano a far sì che il proprio progetto pilota abbia un impatto concreto sull'attività aziendale. La DXC Amazon Quick Practice combina la nostra esperienza nella fornitura di servizi alle imprese con modelli operativi collaudati per aiutare i clienti a implementare l'IA in modo responsabile, accelerare la modernizzazione e ottenere risultati misurabili. È molto di più di una partnership, è un trampolino di lancio per una trasformazione aziendale basata sull'IA, con l'obiettivo di rendere l'IA pratica, scalabile e integrata nelle operazioni quotidiane, non solo un altro strumento marginale".– Ramnath Venkataraman, Presidente dei servizi di consulenza e ingegneria, DXC

"Amazon Quick è progettato per consentire l'utilizzo dell'IA di livello aziendale direttamente sul posto di lavoro. DXC ha dimostrato la potenza di Quick integrandolo con successo nei flussi di lavoro quotidiani di 115.000 dipendenti in 70 paesi. Insieme, attraverso DXC Amazon Quick Practice, siamo in una posizione ideale per fornire alle aziende un percorso collaudato e sicuro per implementare l'IA su larga scala all'interno dei sistemi e dei dati che già utilizzano". – Jose Kunnackal John, Direttore, Amazon Quick

DXC Amazon Quick Practice attinge all'esperienza di DXC nell'implementazione e nella gestione dell'IA in un'azienda globale per aiutare i clienti ad andare oltre i progetti pilota e integrare l'IA agentica nelle operazioni quotidiane. Basandosi sulla partnership di lunga data tra DXC e Amazon, la practice supporta le aziende che devono affrontare la crescente complessità dell'IA e le aspettative sempre più elevate, integrando e gestendo soluzioni di IA all'interno degli ambienti esistenti, accelerandone l'adozione, fornendo risultati misurabili e rendendo operativa l'IA in modo sicuro e responsabile.

Informazioni su DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner leader nel campo della tecnologia e dell'innovazione aziendale che fornisce software, servizi e soluzioni ad aziende globali e organizzazioni del settore pubblico, aiutandole a sfruttare l'intelligenza artificiale per ottenere risultati in tempi rapidi in un momento di cambiamenti esponenziali. Grazie alla sua profonda esperienza nei servizi di infrastruttura gestita, nella modernizzazione delle applicazioni e nelle soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza, protegge e gestisce alcune delle infrastrutture tecnologiche più complesse al mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito dxc.com.

Informazioni su AWS

Amazon Web Services (AWS) è guidata dall'attenzione al cliente, dal ritmo dell'innovazione, dall'impegno verso l'eccellenza operativa e da una visione a lungo termine. Democratizzando la tecnologia per quasi due decenni e rendendo il cloud computing e l'IA generativa accessibili a organizzazioni di ogni dimensione e settore, AWS ha costruito una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita della storia. Milioni di clienti si affidano ad AWS per accelerare l'innovazione, trasformare le proprie attività e plasmare il futuro. Con le più complete funzionalità di IA e un'infrastruttura globale, AWS consente agli sviluppatori di trasformare grandi idee in realtà. Per saperne di più, visitare il sito aws.amazon.com e seguire @AWSNewsroom.

Contatto per i media: DXC, Ashley Houk-Temple, Relazioni con i media, ashley.houktemple@dxc.com

