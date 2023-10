EAACI International Severe Asthma Forum (ISAF) Hybrid 2023: Asma grave: progressi e miglioramenti

Zurigo, 3 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il Comitato organizzativo dell' EAACI International Severe Asthma Forum (ISAF) è lieto di annunciare il prossimo evento ISAF Hybrid 2023, che avrà luogo nella stupenda e storica città di Roma dal 5 al 7 ottobre 2023. L'evento riunirà esperti da tutto il mondo e professionisti emergenti per affrontare affrontare le sfide dell'asma grave, migliorando le cure dei pazienti.

"Questo evento rappresenta un'opportunità unica per i professionisti nel campo dell'asma grave di potersi riunire, condividere le proprie conoscenze e lavorare insieme verso risultati migliori per i pazienti", come afferma il Vicepresidente dei Congressi EAACI, la European Academy of Allergy and Clinical Immunology, "Crediamo che, combinando e unendo le nostre conoscenze ed esperienze, si possa avere un impatto significativo sui trattamenti e sulla gestione dell'asma grave".

Attraverso ricerche e studi all'avanguardia, sessioni interattive e collaborazioni significative, ISAF 2023 aspira a contribuire al progresso nel campo dell'asma grave per migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone affette da questa condizione.

Il Comitato organizzativo dell' ISAF Hybrid 2023 è entusiasta di accogliere i partecipanti a questo unico, eccezionale evento scientifico e attende con impazienza collaborazioni e scambi produttivi che contribuiranno a dare forma al futuro della gestione dell'asma grave.

Di persona o virtualmente, ISAF 2023 promette di essere un'esperienza interessante, arricchente e coinvolgente per tutti.

Per maggiori informazioni e per registrarsi, vi invitiamo a visitare il sito https://eaaci.org/events_meetings/isaf-2023/

EAACI, chi siamo

L'Accademia Europea di Allergia e Immunologia Clinica (EAACI) è la principale organizzazione professionale nel campo dell'allergia e dell'immunologia clinica. L'EAACI si impegna a promuovere l'eccellenza nella ricerca, nell'assistenza clinica, nell'istruzione e nella formazione nel campo dell'allergia e dell'immunologia clinica.

Per ulteriori informazioni su EAACI visitate il sito https://eaaci.org/

Per maggiori informazioni, contatta direttamente il nostro team di marketing e comunicazione all'indirizzo e-mail communications@eaaci.org

