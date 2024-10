EICMA 2024: TRA UN MESE L'APERTURA DELL'EDIZIONE DEI RECORD

L'Esposizione internazionale delle due ruote si appresta a celebrare i suoi 110 anni di storia con il ritorno di tutte le Case costruttrici: dal 7 al 10 novembre prossimi a Fiera Milano-Rho

MILANO, 7 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- EICMA 2024 scalda i motori. Manca infatti un mese esatto all'apertura al pubblico dell'Edizione numero 81 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, quella che celebrerà i 110 anni di storia del più importante evento espositivo al mondo per l'industria di riferimento e gli appassionati. Due giorni, il 5 e 6 novembre, dedicati alla stampa e agli operatori del settore, il lato b2b della kermesse milanese, e poi da giovedì 7 a domenica il grande abbraccio del pubblico, che dentro e fuori i padiglioni di Fiera Milano a Rho troverà tutte le novità, lo spettacolo, i piloti, l'emozione e l'intrattenimento offerti da EICMA.

L'edizione 2024 sarà presentata alla stampa lunedì 14 ottobre, a Milano, ma i presupposti del suo successo stanno già nei numeri e nelle presenze tra gli espositori. Da record il numero di metri quadri occupati - anche il confronto agli anni pre-Covid - e, con il ritorno di marchi come BMW e Harley-Davidson, insieme alle conferme dei brand storici e di quelli più recenti, anche la partecipazione delle Case costruttrici è pressoché completa e da primato. Senza contare, infine, il grande investimento organizzativo per rilanciare il palinsesto di spettacoli e i contenuti adrenalinici, espositivi e racing offerti dall'area esterna MotoLive. EICMA è quindi pronta a lasciare nuovamente il segno, come recita il claim "Eicma. Lasciamo il segno da 110 anni" scelto per promuovere questa edizione 2024.

Già disponibili sul sito della manifestazione www.eicma.it i biglietti d'ingresso e tutte le informazioni preliminari sull'evento espositivo.

