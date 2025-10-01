Eightco Holdings Inc. (ORBS) annuncia che 16,9 milioni di persone sono state verificate in tutto il mondo; se ne aggiungono così 1,9 milioni dal lancio di Worldcoin Treasury avvenuto appena 3 settimane fa

Presenta l'iniziativa 'Power of 8': 800 milioni di token Worldcoin (WLD) e 8 miliardi di persone verificate

Dan Ives, famoso esperto di tecnologia e IA nonché analista di Wall Street, è presidente del consiglio di amministrazione

Il mondo è l'unico accesso per l'era dell'IA

"Se la nostra missione sarà coronata dal successo, il mondo potrebbe diventare la più grande rete di persone reali online, cambiando radicalmente il modo in cui interagiamo e effettuiamo transazioni su Internet", spiega Sam Altman.

Gli investitori sono MOZAYYX, BitMine Immersion (BMNR), World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard e altri ancora

EASTON, Pennsylvania, 1 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ha presentato oggi la sua iniziativa 'Power of 8', che punta a 800 milioni di Worldcoin (WLD) e 8 miliardi di persone verificate. Dal lancio della sua strategia di tesoreria Worldcoin, l'8 settembre, World ha aggiunto oltre 1,9 milioni di persone verificate, portando il totale a 16,9 milioni, con l'obiettivo di raggiungere i 100 milioni entro i prossimi 12 mesi.

"World è l'accesso unico per l'era dell'IA, che per la prima volta consente di fidarsi e di effettuare transazioni online in modo anonimo", commenta Dan Ives, appena nominato presidente del cda Eightco Holdings Inc. (ORBS). "Nella catena del valore dell'IA, gli LLM sono valutati 3 bilioni di dollari, gli hyperscaler 3 bilioni di dollari, la cybersecurity 1-2 bilioni di dollari e la più importante di queste, la 'Proof of Human', ossia la cybersecurity umana, vale 10 miliardi di dollari. Nel corso del tempo, la verifica "Proof of Human" dovrebbe facilmente eguagliare il valore di un singolo LLM, ovvero avere un valore compreso tra 200 e 300 miliardi di dollari, il che implica un valore Worldcoin compreso tra 20 e 30 dollari per moneta WLD".

Continua Ives: "Crediamo nell'iniziativa 'Power of 8': ORBS raggiungerà 800 milioni di token WLD e verificherà 8 miliardi di persone. I risultati positivi delle ultime settimane rappresentano solo l'inizio".

La questione della fiducia nell'era degli agenti e l'urgente richiesta di sistemi di verifica digitale sono più importanti che mai, come ha recentemente sottolineato il presidente Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite, in cui ha annunciato che "incontrerà i massimi leader mondiali per sviluppare un sistema di verifica basato sull'IA di cui tutti possano fidarsi".

"Abbiamo parlato molto anche della necessità di includere una rete finanziaria di qualche tipo. Per noi era chiaro che l'autenticazione e la Proof of Human fossero componenti importanti", racconta Sam Altman, co-fondatore di World e OpenAI, in merito alla creazione di World. "Ma era anche chiaro che uno dei problemi più importanti, uno dei motivi per cui tutto questo era necessario, era che le persone potessero scambiare valore, che le persone e le IA potessero scambiare valore, che un giorno le IA e le IA potessero farlo".

La tecnologia blockchain rappresenta la soluzione più sicura per garantire le verifiche umane nell'era digitale, come ribadito dai leader del settore: "La moneta nativa di Internet è la criptovaluta. È uno strumento al portatore", spiega Ben Horowitz, co-fondatore di Andreessen Horowitz, "quindi la criptovaluta è un po' come la rete economica per l'IA".

Eightco Holdings Inc. (ORBS) si impegna a stabilire una base universale per l'identità digitale. La tecnologia di verifica proprietaria mondiale Orb è pensata per rispondere alle sfide in materia di sicurezza e identità che ci attendono, offrendo un percorso verso un'identità digitale universalmente affidabile e la base per la prossima generazione di fiducia, verifica e scambio economico online. Gli Orb costituiscono la struttura portante hardware di Worldcoin: verificano l'unicità delle persone, distribuiscono equamente i token e creano un sistema di identità digitale affidabile. World sarà la piattaforma di verifica all'avanguardia per i consumatori di tutto il mondo.

INFORMAZIONI SU EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) sta attuando una strategia di tesoreria Worldcoin (WLD) prima nel suo genere. Con questa tesoreria di asset digitali (DAT), Eightco sta promuovendo la rivoluzione dell'IA, implementando un livello di infrastruttura tecnologica che è parte integrante del futuro dell'autenticazione, della verifica e della Proof of Human. In un mondo sempre più agentico, Eightco punta a raggiungere una base universale per l'identità digitale.

Per ulteriori informazioni seguirla su X:https://x.com/iamhuman_orbs https://x.com/divestech

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali nell'accezione definita nella legge del 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, potrebbero essere considerate di natura previsionale. Termini quali "pianifica", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "espande", "progredisce", "sviluppa", "crede", "guida", "obiettivo", "può", "rimane", "progetta", "prospettive", "intende", "stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili sono intesi a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi della dirigenza, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzia di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità di Eightco di mantenere la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale di Eightco; l'incapacità di Eightco di raccogliere capitale adeguato per finanziare la propria attività; l'incapacità di Eightco di innovare e attrarre utenti per i prodotti di Eightco; un impatto negativo della legislazione e regolamentazione future sugli asset digitali; e il cambiamento delle posizioni pubbliche e governative in relazione alle attività di mining di risorse digitali. Considerati tali rischi e incertezze, si consiglia di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un esame di altri rischi e incertezze, e altri fattori importanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali, consultare i documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusa la relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2025. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data della sua pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni per riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quando richiesto dalla legge.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

