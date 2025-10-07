Eightco Holdings Inc. ($ORBS) Digital Asset Treasury lancia la serie di video "Chairman's Message"

La serie rafforza l'iniziativa "Power of Eight", puntando a 800 milioni di token Worldcoin (WLD) e alla verifica di 8 miliardi di persone

Attualmente, oltre 17 milioni di persone verificate World, con l'obiettivo di verificarne 100 milioni nei prossimi dodici mesi.

World è il sistema single sign-on e la verifica Proof-of-Human per l'era dell'IA

La Società è supportata da un gruppo selezionato di investitori strategici e istituzionali, tra cui: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard e altri ancora

EASTON, Pa., 8 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ha annunciato oggi il lancio della serie di video "Chairman's Message" e della presentazione aziendale. La serie Chairman's Message sarà pubblicata con cadenza mensile. Il 9 settembre la società ha concluso il suo finanziamento PIPE (investimento privato in un capitale pubblico) da 270 milioni di dollari. Recentemente è stato annunciato che la rete World ha superato i 17 milioni di persone verificate.

"Dal lancio di ORBS, abbiamo riscontrato un enorme interesse ed entusiasmo nei confronti di Worldcoin e della nostra tesoreria", ha dichiarato Dan Ives, Presidente di Eightco Holdings Inc. ($ORBS). "La serie 'Chairman's Message' presenta il mio punto di vista sul perché WLD stia guidando la trasformazione del nostro futuro basato sull'intelligenza artificiale. Prevediamo una creazione sostanziale di valore in futuro, con l'obiettivo di acquisire 800 milioni di token WLD e un valore previsto di 10 dollari per token, che rappresenta una potenziale valutazione di 8 miliardi di dollari per ORBS".

Nell'ambito della sua missione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale su $ORBS e Worldcoin, il presidente Ives intraprenderà l'ORBS World Tour, durante il quale visiterà diverse città in cui si trovano i negozi World, tra cui:

"Con l'aumento dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, la necessità di Proof of Human non potrà che crescere. Crediamo che World ID diventerà l'accesso single sign-on universale del futuro, integrandosi tra governi, aziende, fintech, incontri, giochi e altro ancora", ha aggiunto Ives.

La serie "Chairman's Message" e la presentazione aziendale sono disponibili sul sito web: www.8co.holdings/chairmans-message

INFORMAZIONI SU EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) sta attuando una strategia di tesoreria Worldcoin (WLD) prima nel suo genere. Con questa tesoreria di asset digitali (DAT), Eightco sta promuovendo la rivoluzione dell'IA, implementando un livello di infrastruttura tecnologica che è parte integrante del futuro dell'autenticazione, della verifica e della Proof of Human. World è il sistema single sign-on e la verifica Proof-of-Human per l'era dell'IA In un mondo sempre più agentico, Eightco punta a raggiungere una base universale per l'identità digitale.

Per ulteriori informazioni, seguire l'azienda su X:https://x.com/iamhuman_orbs https://x.com/divestech

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali nell'accezione definita nella legge del 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, potrebbero essere considerate di natura previsionale. Termini quali "pianifica", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "espande", "progredisce", "sviluppa", "crede", "guida", "obiettivo", "può", "rimane", "progetta", "prospettive", "intende", "stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili sono intesi a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi della dirigenza, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzia di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità di Eightco di mantenere la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale di Eightco; l'incapacità di Eightco di raccogliere capitale adeguato per finanziare la propria attività; l'incapacità di Eightco di innovare e attrarre utenti per i prodotti di Eightco; un impatto negativo della legislazione e regolamentazione future sugli asset digitali; e il cambiamento delle posizioni pubbliche e governative in relazione alle attività di mining di risorse digitali. Considerati tali rischi e incertezze, si consiglia di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un esame di altri rischi e incertezze, e altri fattori importanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali, consultare i documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusa la relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2025. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data della sua pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni per riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quando richiesto dalla legge.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.