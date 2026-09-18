Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) comunica attività complessive per circa 380 milioni di dollari, comprendenti partecipazioni in OpenAI e Beast Industries, oltre 16.000 ETH e quasi 302 milioni di token WLD

Composizione della tesoreria di Eightco al 16 settembre 2026: Partecipazione indiretta in OpenAI per 90 milioni di dollari, partecipazione in Beast Industries per 18 milioni di dollari, 16.278 ETH, quasi 302 milioni di token WLD e 120 milioni di dollari in liquidità e disponibilità equivalenti, per attività complessive pari a circa 380 milioni di dollari

Eightco ha recentemente riacquistato oltre 26 milioni di azioni ordinarie nel corso del trimestre nell'ambito del programma di riacquisto di azioni proprie da 125 milioni di dollari precedentemente annunciato

Eightco ha recentemente partecipato al round di finanziamento da 52,5 milioni di dollari della World Foundation, guidato da Pantera con la partecipazione di Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto e altri investitori

Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 18 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS ("Eightco" o la "Società") ha fornito oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la propria posizione nel settore degli asset digitali e degli investimenti strategici in aziende tecnologiche leader non quotate in borsa. Nel corso del trimestre, Eightco ha riacquistato oltre 26 milioni di azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto di azioni proprie da 125 milioni di dollari precedentemente annunciato.

Al 16 settembre 2026, alle ore 16:30 ET, le attività detenute da ORBS comprendevano un investimento di 90 milioni di dollari in OpenAI, detenuto indirettamente tramite società veicolo (SPV), un investimento finanziato di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) valutati 0,37 dollari per WLD secondo Coinbase, 16.278 Ethereum (ETH) e circa 120 milioni di dollari complessivi in liquidità e stablecoin, per un valore totale di circa 380 milioni di dollari.

Le principali notizie:

Secondo la dirigenza di Eightco, il portafoglio di tesoreria della Società comprende alcuni degli asset ritenuti più strategici per il futuro dell'intelligenza artificiale e della finanza digitale. Tra le principali notizie della settimana:

«A mio avviso, il fatto che i principali laboratori impegnati nello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati si mostrino favorevoli a forme di autoregolamentazione rappresenta un passo avanti importante. Riconoscendo i rischi per la sicurezza e la necessità di adottare misure preventive, il settore dell'intelligenza artificiale sta contribuendo a colmare la distanza con quei rappresentanti delle comunità e quei cittadini che si oppongono a uno sviluppo dell'IA privo di adeguati limiti e controlli. Ritengo che ciò aumenti in modo significativo le possibilità di attenuare l'opposizione esistente. Allo stesso tempo, riteniamo che il settore dovrà affrontare compromessi limitati sul fronte della crescita e che, anzi, questo approccio potrebbe favorire un'espansione ancora più rapida», ha dichiarato Thomas «Tom» Lee, membro del Consiglio di amministrazione di ORBS.

Eightco: Esposizione alle principali megatendenze

La strategia di Eightco si concentra su tre megatendenze che, secondo la Società, definiranno il prossimo decennio dell'innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creator. Eightco è esposta a ciascuna di queste aree attraverso l'investimento indiretto in OpenAI, che rappresenta il 24% delle attività di tesoreria di ORBS, la posizione in Worldcoin, pari al 29%, e la partecipazione in Beast Industries, pari al 5%.

Intelligenza artificiale: OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in società veicolo (SPV) che detengono partecipazioni nel capitale della società controllante di OpenAI. L'investimento rappresenta circa il 24% delle attività di tesoreria di Eightco e costituisce una delle concentrazioni più elevate rese pubbliche da una società quotata.

ChatGPT, l'applicazione di OpenAI rivolta al grande pubblico, è l'app di intelligenza artificiale per consumatori più utilizzata al mondo, secondo (Sensor Tower). Il 31 luglio 2026, OpenAI ha annunciato OpenAI ha annunciato che i suoi modelli raggiungono ormai oltre un miliardo di utenti attivi e più di due milioni di aziende. A sei mesi dalla registrazione, gli utenti inviano ogni giorno circa il 50% di messaggi in più e utilizzano ChatGPT per un numero di attività circa doppio rispetto a quello iniziale.

Identità digitale: token WLD

Eightco detiene quasi 302 milioni di WLD, pari a circa l'8,4% dell'offerta in circolazione. Si tratta della più grande posizione istituzionale resa pubblicamente nota a livello mondiale e rappresenta circa il 29% delle attività di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (co-fondata da Sam Altman e Alex Blania) e supervisionata dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID progettato per tutelare la privacy, che consente di verificare che l'utente sia una persona reale e unica e non un agente di intelligenza artificiale.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni corrispondono una commissione per ogni verifica, mentre la verifica rimane gratuita per gli utenti finali. Sia i soggetti che rilasciano le credenziali sia il protocollo World possono così generare ricavi dai servizi di autenticazione dell'identità umana verificata. Secondo Tools for Humanity, World individua un mercato potenziale complessivo in termini di ricavi pari a 6.350 miliardi di dollari in 13 settori, tra cui servizi bancari, commercio elettronico, videogiochi, social media e intelligenza artificiale agentica.

Economia dei creator: Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale di Beast Industries, pari a circa il 5% delle attività di tesoreria.

Beast Industries dispone di una delle più ampie capacità di raggiungere direttamente i consumatori a livello mondiale, con una base complessiva di oltre 500 milioni di follower sulle diverse piattaforme e MrBeast, la persona più vista al mondo su YouTube, come figura centrale del proprio ecosistema. Con l'intelligenza artificiale che rende la produzione di contenuti sempre più accessibile e standardizzata, la capacità di distribuirli efficacemente e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più rare e preziose.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata che sta attuando una strategia di tesoreria in Worldcoin (WLD) unica nel suo genere. Attraverso un unico titolo quotato, offre agli investitori un'esposizione indiretta a tre delle principali tendenze dell'attuale ciclo tecnologico: l'intelligenza artificiale, tramite l'investimento indiretto in OpenAI; l'identità digitale, grazie alla posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e all'esposizione al protocollo Proof of Human; e l'economia dei creator, attraverso la partecipazione nel capitale di Beast Industries di MrBeast. Sostenuta da importanti investitori istituzionali, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta sviluppando un'infrastruttura dedicata alla verifica dell'identità umana nell'era dell'intelligenza artificiale agentica.

Per maggiori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata al Nasdaq. Il titolo ORBS offre un'esposizione indiretta a OpenAI e Beast Industries, mentre Eightco detiene una delle maggiori posizioni in Worldcoin (WLD) rese pubblicamente note.

Chi detiene la maggiore quantità di Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene quasi 302 milioni di WLD, pari a circa l'8,4% dell'offerta in circolazione, risultando il maggiore detentore istituzionale di WLD la cui posizione sia stata resa pubblica.

Che cos'è Proof of Human?

Proof of Human è un sistema di verifica crittografica che consente di accertare che un utente sia una persona reale, vivente e unica e non un bot o un agente di intelligenza artificiale. Costituisce un'infrastruttura fondamentale per social network, servizi bancari, transazioni gestite da agenti intelligenti e qualsiasi sistema che richieda il principio «una persona, un account» nell'era dell'intelligenza artificiale agentica.

Qual è il rapporto tra Eightco (ORBS) e Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale di Worldcoin (WLD) la cui posizione sia stata resa pubblica. WLD è il token utilizzato dalla rete Proof of Human di World.

Chi è l'Amministratore delegato di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è l'Amministratore delegato di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Il Consiglio di amministrazione della Società comprende Tom Lee, socio amministratore e Responsabile della ricerca di Fundstrat, nonché Presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR). Brett Winton, Chief Futurist di ARK Invest, ricopre invece il ruolo di consulente del Consiglio di amministrazione.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non riguardano fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative: alle aspettative della Società secondo cui l'intelligenza artificiale, l'identità digitale e l'economia dei creator plasmeranno il prossimo decennio dell'innovazione; alla convinzione della dirigenza secondo cui il portafoglio di tesoreria della Società comprende alcuni degli elementi più importanti per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale; alle dichiarazioni secondo cui la disponibilità dei principali laboratori impegnati nello sviluppo dell'IA avanzata verso forme di autoregolamentazione rappresenta un passo avanti significativo, in grado di favorire un'attenuazione dell'opposizione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale; alle dichiarazioni secondo cui il settore dovrebbe affrontare compromessi limitati sul fronte della crescita e potrebbe, anzi, beneficiare di un ritmo di espansione più sostenuto; alle opportunità di ricavo potenziali individuate da World nei diversi settori; alle dichiarazioni secondo cui la capacità distributiva e la fiducia del pubblico diventeranno risorse sempre più scarse con la crescente standardizzazione della produzione di contenuti resa possibile dall'intelligenza artificiale; allo sviluppo, da parte della Società, di un'infrastruttura per la verifica dell'identità umana nell'era dell'intelligenza artificiale agentica; alle dichiarazioni secondo cui Proof of Human rappresenta un'infrastruttura fondamentale per social network, servizi bancari, transazioni gestite da agenti intelligenti e sistemi che richiedono un'identità umana verificata; all'esposizione indiretta della Società alle principali tendenze attraverso gli investimenti in OpenAI, WLD e Beast Industries; nonché alla prosecuzione dei riacquisti di azioni proprie nell'ambito del programma da 125 milioni di dollari della Società. Termini quali "pianifica", "prevede", "volere", "anticipa", "continuare", "espandere", "far avanzare", "sviluppare", "crede", "indicazioni", "obiettivo", "può", "rimanere", "progettare", "prospettiva", "intendere", "stimare", "potrebbe", "dovrebbe", "posizionato", "vedere" e altre espressioni di significato analogo sono volte a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengono tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi della dirigenza, sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzia di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura sostanziale da quelli indicati in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di diversi fattori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'impossibilità per la Società di indirizzare la gestione o le attività operative di società private nelle quali non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdite o svalutazioni degli investimenti strategici della Società, compresa la partecipazione indiretta nel capitale di OpenAI, detenuta tramite società veicolo (SPV), la posizione in WLD e la partecipazione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di continuare a soddisfare i requisiti previsti dal Nasdaq per il mantenimento della quotazione; costi, oneri o spese imprevisti che possano ridurre le risorse finanziarie della Società o ritardarne l'impiego; l'incapacità di reperire capitali sufficienti per finanziare o ampliare le attività operative e gli investimenti strategici; la volatilità dei prezzi degli asset digitali, tra cui WLD ed ETH, che potrebbe incidere in misura significativa sul valore delle attività detenute in tesoreria dalla Società; modifiche normative, nuovi interventi legislativi o regolamentari che possano avere effetti negativi sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; i rischi connessi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione sul mercato della tecnologia Proof of Human e della rete World; l'incertezza relativa ai tempi e alle modalità di diffusione dell'intelligenza artificiale agentica nelle applicazioni aziendali e destinate ai consumatori; l'incertezza relativa all'evoluzione dei prodotti e del modello di business di OpenAI, nonché a eventuali future operazioni che consentano di monetizzare o rendere liquide le relative partecipazioni; i rischi connessi alla capacità di Beast Industries di conseguire gli obiettivi di crescita previsti; la concorrenza nei mercati dell'identità digitale e delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale; la dipendenza da fonti terze per la valutazione di determinati investimenti; l'incertezza riguardo alla capacità di MrBeast di mantenere il proprio successo nel tempo e ai risultati del modello di business di Beast Industries incentrato sui creator; i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti della Società in determinati asset digitali e società private; i rischi connessi al programma di riacquisto di azioni proprie della Società, compresi i tempi, i prezzi e l'entità degli eventuali riacquisti; i cambiamenti nell'orientamento dell'opinione pubblica e delle autorità nei confronti degli asset digitali o dei settori legati all'intelligenza artificiale, comprese eventuali reazioni negative nei confronti dei centri dati; i rischi connessi ai tempi di lancio, alle caratteristiche e all'accoglienza commerciale dei nuovi modelli di OpenAI; i rischi relativi alle attività pubblicitarie di OpenAI e alla sua capacità di mantenere la crescita dei ricavi; il rischio che le dinamiche dell'offerta di WLD non producano gli effetti di mercato attesi; l'incertezza riguardo ai tempi e all'evoluzione dell'autoregolamentazione del settore dell'intelligenza artificiale e al relativo impatto sugli investimenti della Società; nonché il rischio che le collaborazioni nell'ambito dell'economia dei creator, compresa quella tra Old Navy e MrBeast, non producano nel tempo i livelli attesi di coinvolgimento del pubblico o di valore per i marchi. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per una descrizione di ulteriori rischi e incertezze e di altri fattori rilevanti, ciascuno dei quali potrebbe determinare risultati effettivi di Eightco sostanzialmente diversi da quelli indicati nelle presenti dichiarazioni previsionali, si rinvia alla documentazione depositata da Eightco presso la Securities and Exchange Commission («SEC»), compresi i fattori di rischio e le altre informazioni contenute nella Relazione annuale su Form 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026, nella Relazione trimestrale su Form 10-Q depositata presso la SEC il 15 maggio 2026 e negli altri documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione. Eightco non assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni né di comunicare pubblicamente eventuali revisioni delle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento al fine di riflettere risultati effettivi o cambiamenti nelle proprie aspettative.

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