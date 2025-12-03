EL CHATO È IL NO.1 NELLA CLASSIFICA LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

ANTIGUA, 3 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- La comunità culinaria si è riunita per la prima volta nella città di Antigua, Guatemala, per la presentazione della 13esima edizione dei Latin America's 50 Best Restaurants 2025, sponsorizzata da S.Pellegrino e Acqua Panna. L'elenco mette in risalto i ristoranti di 21 città, con El Chato a Bogotà al No.1. Guidato dallo chef Álvaro Clavijo, questo ristorante colombiano contemporaneo è stato riconosciuto a livello internazionale per la sua eccellenza culinaria e il suo impegno nei confronti dei produttori e degli ingredienti locali.

Buenos Aires è una potenza culinaria della regione, con otto ristoranti classificati nella lista 1-50, seguita da Lima con sette e Santiago con cinque. Il Kjolle (No.2) di Lima è stato nominato The Best Restaurant in Peru, mentre il Don Julio (No.3) di Buenos Aires è The Best Restaurant in Argentina.

Sette ristoranti debuttano nella lista, guidati da Casa Las Cujas di Santiago al No.14, che si è aggiudicato l'Highest New Entry Award. Altri debutti a Santiago includono Yum Cha (No.28), Demo Magnolia (No.31) e Karai di Mitsuharu (No.45). Ulteriori new entry sono Arami (No.48) da La Paz, El Mercado (No.27) da Buenos Aires e Afluente (No.34) da Bogotá.

Tra i vincitori dei riconoscimenti speciali figurano Cosme (No.9), che si è aggiudicato l'Highest Climber Award, sponsorizzato da Lee Kum Kee, dopo aver scalato 19 posizioni fino al No.9; Rodolfo Guzmán di Boragó (No.6) che riceve l'Icon Award; Bianca Mirabili di Evvai (No.20) è stata nominata Latin America's Best Pastry Chef, sponsorizzato da República del Cacao; Alejandro Chamorro di Nuema (No.10) ha vinto l'Estrella Damm Chefs' Choice Award; Tássia Magalhães è stata premiata come Latin America's Best Female Chef; Maximiliano Pérez è stato nominato Latin America's Best Sommelier, sponsorizzato da Vik e Oda (No.76) a Bogotà ha ottenuto il Sustainable Restaurant Award.

Commenta Craig Hawtin-Butcher, Direttore Generale per 50 Best: "Siamo lietissimi di celebrare El Chato come The Best Restaurant in Latin America 2025. Le nostre più vive congratulazioni ad Álvaro Clavijo e a tutto il suo team per aver creato uno spazio così speciale che ha portato la cucina colombiana alla ribalta sulla scena internazionale. Ci congratuliamo con tutti i ristoranti inclusi nella lista di quest'anno".

50 Best collabora con Deloitte, partner ufficiale indipendente per l'aggiudicazione, per garantire l'integrità del voto attraverso 300 esperti regionali. Maggiori dettagli qui.

