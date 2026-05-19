Enabot presenta i FamilyBot EBO Mini & Mini Sport

Mini but Mighty, Big on Care (piccolo nelle dimensioni, immenso nella cura)

SHENZEN, Cina, 19 maggio 2026/PRNewswire/ -- Enabot, azienda leader nella robotica domestica, ha annunciato oggi il lancio di EBO Mini ed EBO Mini Sport, due FamilyBot compatti progettati per aiutare gli utenti a rimanere in contatto con i propri cari, prendersi cura degli animali domestici e interagire con gli spazi interni in modo più immersivo e dinamico, rispecchiando lo slogan del marchio "Mini but Mighty" (piccolo ma potente) per un'esperienza che si dimostra davvero "Big on Care" (grande nella cura).

EBO Mini ed EBO Mini Sport possono essere preordinati a un prezzo di lancio rispettivamente di €169,99 (sconto di €30) e €209,99 (sconto di €40) sul sito web Enabot. L'offerta di preordine di EBO Mini sarà attiva fino al 20 giugno, mentre la promozione per EBO Mini Sport resterà disponibile fino al 20 agosto.

Progettati per le case moderne, entrambi i modelli uniscono mobilità, interazione da remoto e funzionalità di monitoraggio intelligente, il tutto racchiuso in un design compatto e accessibile. La serie Mini, dotata di telecamera 2K, audio bidirezionale, visione notturna, rilevamento automatico degli ostacoli e ricarica automatica, consente agli utenti di monitorare a distanza familiari, animali domestici e ambienti interni in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

A differenza delle tradizionali telecamere domestiche fisse, la serie EBO Mini è progettata per muoversi liberamente in ogni angolo della casa. Gli utenti possono guidare il robot a distanza, interagire tramite video in tempo reale, attivare il puntatore laser per far giocare gli animali domestici e immortalare i momenti più significativi della quotidianità con una flessibilità e una presenza senza precedenti.

Pensata per le reali esigenze della vita familiare, la serie Mini offre interazione a distanza con i propri cari, monitoraggio degli animali domestici, sicurezza della casa e compagnia per i familiari più anziani. Grazie alla comunicazione audio e video mobile, alla mobilità intelligente e alle funzionalità di movimento interattivo, questi robot aiutano gli utenti a sentirsi più vicini anche quando si trovano fisicamente lontani.

EBO Mini Sport introduce diverse funzioni aggiornate per un'esperienza più fluida e intelligente, tra cui un motore brushless più silenzioso, effetti di luce dinamici negli occhi e la capacità di riconoscere persone e animali domestici basata sull'IA.

La serie Mini, pensata per la vita familiare moderna, unisce interazione ludica, controllo della casa e connessione da remoto in una struttura ultracompatta. Nonostante le dimensioni ridotte, EBO Mini e Mini Sport sono progettati per offrire una compagnia preziosa e una maggiore serenità alle tue giornate.

Informazioni su Enabot

Enabot crede che le nostre vite possano essere migliorate grazie a robot intelligenti per la famiglia. La nostra visione di un mondo guidato dalla tecnologia è positiva, i robot saranno parte delle soluzioni ai problemi quotidiani, consentendo alle persone di concentrare il proprio tempo su ciò che è più importante: esserci per le persone che amiamo. Grazie alla connessione tra le persone, ci impegniamo a promuovere l'amore, la compagnia e la condivisione.

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