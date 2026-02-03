Enjin lancia Essence of the Elements: un viaggio multiverso tra giochi

Essence of the Elements, una missione annuale costruita attorno alle stagioni elementali, per dare impulso all'integrazione dei giocatori in tutto l'ecosistema e l'esplorazione multigioco

SINGAPORE, 3 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Enjin, pioniere delle esperienze metaverso e dei token non fungibili (NFT), ha presentato oggi Essence of the Elements, un'iniziativa multiverso basata sulla vera titolarità del giocatore con oggetti di gioco che possono essere utilizzati, fatti progredire ed espansi in più giochi. Anziché un singolo evento di gioco, Essence of the Elements si basa sul modello in cui i giocatori possiedono realmente i loro oggetti, li trasportano tra mondi diversi e ne aumentano il valore attraverso il multigioco.

Attraverso Enjin Multiverse Dashboard, i giocatori collegano il loro portafoglio di gioco per accedere a un sistema di progressione condiviso che abbraccia vari titoli. Completando missioni e sfide in diversi giochi, i giocatori guadagnano Essence e sbloccano nuovi oggetti che si evolvono oltre ogni singolo gioco, creando un set crescente di oggetti collezionabili del multiverso. Ogni stagione – Fuoco, Acqua, Vento e Terra – aggiunge nuove opportunità per ampliare l'utilità di un oggetto e sbloccare ulteriori oggetti del multiverso giocando in diversi ambienti di gioco.

Essence of the Elements amplia il montepremi originale dei capitoli precedenti del multiverso. Ogni stagione di questo evento introduce premi che si evolvono man mano che i giocatori guadagnano Essence. Questi premi NFT sono arricchiti con Enjin Coin (ENJ), con 50.000 ENJ assegnati a stagione per i premi. Alla fine di ogni stagione, i giocatori idonei partecipano a un'estrazione per ricevere un nuovo oggetto multiverso stagionale. Ogni stagione prevede anche un premio consistente in un NFT Degen esclusivo a tema elemento con una capacità di staking pool di 1 milione.

Commenta Rene Stefancic, COO di Enjin: "Essence of the Elements mostra cosa è possibile fare quando i giocatori possiedono veramente i loro oggetti. Utilizzando gli NFT, Enjin fa sì che gli oggetti appartengano ai giocatori, non ai giochi, e possano muoversi, evolversi e sbloccare nuovi valori in più mondi. Si tratta di una titolarità che persiste oltre ogni singolo titolo, dove i progressi in un gioco creano opportunità in un altro e i giocatori mantengono il controllo su ciò che guadagnano".

Essence of the Elements è una campagna gratuita rivolta a tutti i giocatori, dai principianti del Web3 ai giocatori veterani. I giochi della prima stagione sono ENJ Excavators, Etherscape, Into the Multiverse, Lost Relics e The Six Dragons. Altri giochi potrebbero aggiungersi nelle stagioni future.

Enjin si impegna a offrire un percorso multigioco che si evolve e migliora costantemente, con una struttura sostenibile ed equa in grado di crescere nel corso del tempo.

Il capitolo del multiverso Essence of the Elements è ora disponibile su multiverse.nft.io.

Informazioni su EnjinEnjin è l'ecosistema leader per i token non fungibili (NFT), che offre una suite completa di prodotti per la creazione, lo scambio, la distribuzione e l'integrazione di NFT in mondi virtuali. Essendo una piattaforma scalabile e accessibile, la tecnologia Enjin ha trovato ampia applicazione in giochi blockchain, app, programmi aziendali e campagne di marketing innovative. L'ecosistema Enjin è basato su Enjin Coin (ENJ), un token di utilità impiegato per sostenere il valore degli asset blockchain. Ad oggi sono stati creati oltre un miliardo di asset basati su Enjin. Per maggiori informazioni visitare enjin.io.

