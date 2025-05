Esaote: il nuovo ecografo MyLabTMHeron per medici veterinari presentato in anteprima mondiale in occasione del Congresso SCIVAC Rimini 2025

GENOVA, Italia, 26 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Esaote, azienda leader nel settore dell'imaging diagnostico medicale, ha presentato in anteprima mondiale il nuovo sistema a ultrasuoni MyLabTMHeron, in occasione del Congresso organizzato a Rimini dal 23 al 25 maggio, da SCIVAC, la più grande Società Scientifica Veterinaria d'Italia avente come finalità l'educazione scientifico-professionale dei medici veterinari.

MyLabTMHeron è il più recente risultato dell'attività di ricerca di Esaote nei sistemi per ecografia portatili ad alte prestazioni, in cui l'Azienda è riconosciuta ormai da oltre 30 anni e dove si distingue per completezza del portafoglio prodotti e per le soluzioni innovative.

"I medici veterinari – ha dichiarato Erminio Bassi, Esaote Vet Business Manager – sono sempre alla ricerca di strumenti che migliorino l'accuratezza e l'efficienza e questo nuovo sistema ecografico risponde perfettamente a queste esigenze".

MyLabTMHeron si ispira all'animale dal quale prende le caratteristiche di precisione e facilità di spostamento, anche in condizioni sfidanti, ed è un sistema portatile che unisce prestazioni, facilità d'uso e mobilità superiori, includendo un'interfaccia touch completamente pulibile. L'accesso a tutte le funzioni, dalle più semplici a quelle avanzate, è semplice, intuitivo e personalizzabile, mentre le dimensioni compatte e la batteria di lunga durata lo rendono ideale in qualsiasi contesto clinico.

I flussi di lavoro sono progettati per ridurre il numero di azioni e consentire al veterinario di concentrarsi sulla cura dell'animale. La tecnologia avanzata e le soluzioni dedicate per la veterinaria rendono il processo diagnostico semplice e affidabile. Il risultato sono decisioni più rapide e accurate. Analizzando i dati di imaging in tempo reale, infatti, le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nel sistema riducono l'input dell'operatore, migliorando flusso di lavoro e produttività generale.

Allo stesso modo, MyLabTMHeron offre immagini ad alta risoluzione sia in aree superficiali che in quelle più profonde, grazie all'ampia gamma di sonde disponibili. Tutto ciò consente di scansionare animali di qualsiasi dimensione in tutte le applicazioni, dall'imaging generale alla cardiologia, dall'apparato muscolo-scheletrico alla riproduzione, garantendo una nitidezza senza pari. Uno strumento potente, progettato per supportare i veterinari che lavorano in cliniche, ospedali e in modo indipendente.

MyLabTMHeron si integra ed arricchisce la gamma di ecografi Esaote dedicati alla medicina veterinaria, di cui MyLabTMFox e MyLabTMPanther sono consolidati riferimenti ampiamente riconosciuti sui mercati internazionali e dimostra l'attenzione per l'innovazione e il dettaglio, con cui Esaote intende rendere la cura veterinaria sempre più accessibile e risolutiva, vicina agli animali e alle persone che li amano.

Esaote supporta i medici veterinari nell'imaging diagnostico anche con programmi di formazione e istruzione, dai webinar agli eventi dal vivo, perché convinta che la propria visione di cura basata sulla condivisione, la ricerca e il confronto con gli esperti possa contribuire a migliorare il futuro della medicina veterinaria e a valorizzare il ruolo del medico degli animali.

Il Gruppo Esaote. Leader nell'imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica, software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2024 il Gruppo conta circa 1300, metà dei quali in Italia. Con sedi a Genova e Firenze e proprie unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in più di 100 Paesi del mondo. www.esaotevet.com.

© Copyright Esaote 2025

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2695165/Esaote.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg

